نجم البرازيل يهاجم ميسي: عليك احترام تاريخنا

تحرير:سعد الدين محمود ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٤٩ م

ميسي

تحدث تياجو سيلفا، مدافع منتخب البرازيل، عن تصريحات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب راقصي السامبا، بشأن فساد التحكيم داخل اتحاد الكرة بأمريكا الجنوبية، وكان ميسي قد صرح بعد خسارة نصف النهائي أمام البرازيل، قائلا إن اتحاد أمريكا الجنوبية ينحاز للبرازيل ويرغب في إهداء لقب كوبا أمريكا لها، وعاد وكرر كلامه يوم السبت الماضي بعد طرده في مباراة تشيلي لتحديد المركزين الثالث والرابع. وقال سيلفا، إنه لا يجد تعليقا على تصريحات ميسي، لأنه أحيانا يحاول البعض التنصل من مسؤوليته في الهزيمة ويلقي باللوم على الآخرين، بحسب وصفه.

وأوضح: «ميسي لم يذكر أنه حاقد على منتخب البرازيل، لكنه في النهاية تحدث بشكل محزن عن مجاملة التحكيم لنا». وخسر الأرجنتين أمام البرازيل في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا، بهدفين دون رد، وسط جدل تحكيمي خلال المباراة. واستمر لاعب باريس سان جيرمان في حديثه: «منتخب البرازيل لا يملك 5 مسروقة