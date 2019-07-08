رياضة

نجم البرازيل يهاجم ميسي: عليك احترام تاريخنا

تحرير:سعد الدين محمود ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٤٩ م
ميسي
ميسي
تحدث تياجو سيلفا، مدافع منتخب البرازيل، عن تصريحات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب راقصي السامبا، بشأن فساد التحكيم داخل اتحاد الكرة بأمريكا الجنوبية، وكان ميسي قد صرح بعد خسارة نصف النهائي أمام البرازيل، قائلا إن اتحاد أمريكا الجنوبية ينحاز للبرازيل ويرغب في إهداء لقب كوبا أمريكا لها، وعاد وكرر كلامه يوم السبت الماضي بعد طرده في مباراة تشيلي لتحديد المركزين الثالث والرابع. وقال سيلفا، إنه لا يجد تعليقا على تصريحات ميسي، لأنه أحيانا يحاول البعض التنصل من مسؤوليته في الهزيمة ويلقي باللوم على الآخرين، بحسب وصفه.
وأوضح: «ميسي لم يذكر أنه حاقد على منتخب البرازيل، لكنه في النهاية تحدث بشكل محزن عن مجاملة التحكيم لنا». وخسر الأرجنتين أمام البرازيل في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا، بهدفين دون رد، وسط جدل تحكيمي خلال المباراة. واستمر لاعب باريس سان جيرمان في حديثه: «منتخب البرازيل لا يملك 5 مسروقة
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كوت ديفوار و جنوب إفريقيا‎

كوت ديفوار تعبر مالي وتصطدم بالجزائر في ربع النهائي

نجح المنتخب الإيفواري في التأهل للدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، بعد الفوز على نظيره المالي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات دور الستة عشر من البطولة الإفريقية، سجل هدف الأفيال الوحيد ويلفريد زاها، ليمنح منتخب بلاده فوزًا غالياً ليتأهل منتخب كوت ديفوار ويواجه نظيره الجزائري في السادسة مساء يوم الخميس المقبل، بعدما اجتاز محاربو الصحراء غينيا بثلاثية نظيفة في دور الستة عشر من بطولة كاس الأمم الإفريقية.
نيمار

فى بيان رسمي.. باريس سان جيرمان يرد على تمرد نيمار

رد نادى باريس سان جيرمان الفرنسى فى بيان عبر موقعه الرسمي على تغيب البرازيلى نيماردا سيلفا مهاجم الفريق عن معسكر التدريبات التحضيرية لفريق العاصمة الفرنسية للموسم المقبل. وكشفت تقارير صحفية إسبانية سابقة، أن اللاعب البرازيلى قرر التمرد على إدارة ناديه الفرنسي، في محاولة منه للعودة مرة أخرى إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وأوضحت التقارير الصحفية، أن صاحب الـ27 عاما رفض الانضمام للمعسكر التحضيرى للفريق الباريسي الذى بدأ اليوم الإثنين.
فرجاني-ساسي-منتخب-تونس (3)

فرجانى ساسى يقود منتخب تونس لمواجهة غانا

أعلن الفرنسي آلان جريس، المدير الفنى لمنتخب تونس، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره المنتخب الغاني، مساء اليوم الإثنين، على استاد السويس ضمن مباريات دورالـ16 ببطولة كأس الأمم وشهد تشكيل نسور قرطاج، تواجد فرجاني ساسي، نجم الزمالك، أساسيا للمرة الأولى، في البطولة الإفريقية، والتى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري. وكان جيريس قد استبعد فرجاني ساسي من المشاركة في المباريات مع نسور قرطاج بعدما شعر أن اللاعب في حاجة للمزيد من التأهيل في التدريبات لاستعادة مستواه العالي الذي كان عليه قبل الإصابة التي تعرض لها مع فريق الزمالك.
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مباراة البرازيل والأرجنتين

فيرمينو يشيد بمستوى البرازيل أمام الأرجنتين

أشار النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو إلى تقديم منتخب بلاده مستوى مميزا في الفوز على الأرجنتين فجر اليوم الأربعاء، بهدفين دون رد في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، ذلك الانتصار الذي صعد بالبرازيل إلى المباراة النهائية للبطولة، لتنتظر الفائز في مباراة بيرو وتشيلسي على ملعب ماراكانا يوم الأحد المقبل، بحثًا عن التتويج باللقب التاسع في تاريخها والأول منذ نسخة 2007، وقدم فيرمينو مستوى طيبا أمام الأرجنتين، حيث صنع الهدف الأول الذي سجله جابريل خيسوس، وتكفل هو بتسجيل الهدف الثاني.
جابرييل خيسوس

الشوط الأول..البرازيل تتقدم على الأرجنتين بهدف خيسوس

نجح المنتخب البرازيلي في إنهاء الشوط الأول من مباراته أمام نظيره الأرجنتيني، بالتقدم بهدف مقابل لا شيء، أحرزه جابرييل خيسوس، في الدقيقة 20 من عمر اللقاء، الذي يقام حاليا على ملعب ملعب «جوفيرنادور ماجاليس» ضمن مباريات دور نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل حتى يوم 7 يوليو المقبل. منتخب السامبا دخل المباراة بقوة وضغط بهدف إحراز هدف مبكر، وهو ما كاد يتحقق بأقدام فرمينيو، الذي كاد أن يسجل الهدف الأول للبرازيل عندما أنفرد بمرمى حارس الأرجنتين، لكن الحكم تدخل واحتسب تسلل على النجم البرازيلي ومهاجم فريق ليفربول الإنجليزي.
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التشكيل الرسمي لكلاسيكو البرازيل والأرجنتين

تنطلق بعد قليل، أولى مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا، بكلاسيكو أمريكا الجنوبية، الذي سيجمع بين منتخب البرازيل، صاحب الأرض، وغريمه الأرجنتيني، على ملعب «مينيراو». واستقر تيتي، المدير الفني لراقصي السامبا على تشكيل فريقه الرسمي للمواجهة المرتقبة، والذي جاء على النحو التالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر. خط الدفاع: فيليبي لويس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - داني ألفيش. خط الوسط: كاسيميرو - آرثر - كوتينيو. خط الهجوم: إيفرتون - جيسوس - فيرمينو.
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ميسي: كنا نعلم أننا سنتأهل.. وكوبا أمريكا بدأت الآن

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ساحر نادي برشلونة الإسباني، عن سعادته بتأهل منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2019، والتي تستضيفها البرازيل حاليًا حتى 7 يوليو المقبل. وتأهل راقصي التانجو إلى الدور ربع النهائي للبطولة، بعد أن حقق فوزًا مهما على منتخب قطر، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب جريميو أرينا، ضمن ثالث مباريات المجموعة الثانية. بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب الأرجنتين للنقطة الرابعة يحتل بها المركز الثاني، بينما يتذيل منتخب قطر ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.
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