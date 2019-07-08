رياضة

كوت ديفوار تعبر مالي وتصطدم بالجزائر في ربع النهائي

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥١ م
كوت ديفوار
كوت ديفوار
نجح المنتخب الإيفواري في التأهل للدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، بعد الفوز على نظيره المالي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات دور الستة عشر من البطولة الإفريقية، سجل هدف الأفيال الوحيد ويلفريد زاها، ليمنح منتخب بلاده فوزًا غالياً ليتأهل منتخب كوت ديفوار ويواجه نظيره الجزائري في السادسة مساء يوم الخميس المقبل، بعدما اجتاز محاربو الصحراء غينيا بثلاثية نظيفة في دور الستة عشر من بطولة كاس الأمم الإفريقية.
المباراة جاءت سريعة وقوية خاصة في الشوط الأول، الذي ظهر خلاله منتخب مالي بأداء مميز وأضاع لاعبوه الكثير من الفرص المحققة للتسجيل في مرمى كوت ديفوار ، بينما ظهر المنتخب الإيفوار ي بمستوى متواضع واعتمد على الأداء الدفاعي، وحاول الحفاظ على شباكه نظيفة دون استقبال أهداف، وهو ما نجح فيه، لينتهي الشوط الأول
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مفاجآت في تشكيل كوت ديفوار أمام مالي

أعلن إبراهيما كمارا، المدير الفنى لكوت ديفوار ومحمد ماجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المباراة المرتقبة بينهما في السادسة مساء الإثنين، على استاد السويس، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا 2019، وصلت مالي إلى هذا الدور بعد تصدر المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط بالفوز على موريتانيا 4-1 والتعادل مع تونس 1-1 والتغلب على أنجولا بهدف نظيف، بينما احتلت كوت ديفوار المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين وخسارة لقاء.
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مالي تصعق أنجولا وتصطدم بكوت ديفوار في دور الـ16

حقق منتخب مالي، فوزا مهما على نظيره الأنجولي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الإسماعيلية في ختام مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة، ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، سجل هدف المباراة الوحيد أمادو هايدارا في الدقيقة 37 من عمر المباراة، ليواجه منتخب مالي نظيره الإيفواري يوم الإثنين في دور الـ16. اللقاء لم يشهد أحداثا كثيرة، ولم تظهر الصقور المالية بقوتهم المعهودة خلال مبارياتهم في البطولة، لكنهم نجحوا في خطف هدف قبل نهاية الشوط الأول.
المغرب وناميبيا (22)

كان 2019.. المغرب تهزم كوت ديفوار وتتأهل لدور الـ16

ضمن المنتخب المغربي تأهله إلى دور الستة عشر من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز على نظيره الإيفواري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد السلام الدولي، في ثاني مباريات المجموعة الثالثة، سجل هدف اللقاء الوحيد يوسف النصيري في الدقيقة 23، ليتصدر المجموعة بستة نقاط، ويتجمد رصيد كوت ديفوار عند ثلاثة نقاط في المركز الثاني. المباراة بدأت بسيطرة مغربية، حيث ظهر أسود أطلس بشكل منظم أكثر وسيطروا على منطقة وسط الملعب الأمر الذي أعطى المغرب الأفضلية طوال عمر المباراة.
المغرب وناميبيا (15)

المغرب تصطدم بكوت ديفوار في كأس الأمم اليوم

تتواصل، اليوم الجمعة، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وستكون ضربة البداية من المجموعة الخامسة عندما تواجه تونس نظيرتها مالي على استاد السويس الساعة 4:30 عصرًا، وتحتل مالي صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على موريتانيا 4-1، بينما توجد تونس في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع أنجولا 1-1، وتواجه المنتخبان 8 مرات من قبل، حققت تونس خلالها الانتصار في 5 مباريات وخسرت 3 مواجهات أخرى، وتواجها مرة وحيدة في الكان في نسخة تونس 1994، وحينها فازت مالي بهدفين دون رد.
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