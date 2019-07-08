كوت ديفوار تعبر مالي وتصطدم بالجزائر في ربع النهائي

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥١ م

كوت ديفوار

نجح المنتخب الإيفواري في التأهل للدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، بعد الفوز على نظيره المالي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات دور الستة عشر من البطولة الإفريقية، سجل هدف الأفيال الوحيد ويلفريد زاها، ليمنح منتخب بلاده فوزًا غالياً ليتأهل منتخب كوت ديفوار ويواجه نظيره الجزائري في السادسة مساء يوم الخميس المقبل، بعدما اجتاز محاربو الصحراء غينيا بثلاثية نظيفة في دور الستة عشر من بطولة كاس الأمم الإفريقية.

المباراة جاءت سريعة وقوية خاصة في الشوط الأول، الذي ظهر خلاله منتخب مالي بأداء مميز وأضاع لاعبوه الكثير من الفرص المحققة للتسجيل في مرمى كوت ديفوار ، بينما ظهر المنتخب الإيفوار ي بمستوى متواضع واعتمد على الأداء الدفاعي، وحاول الحفاظ على شباكه نظيفة دون استقبال أهداف، وهو ما نجح فيه، لينتهي الشوط الأول