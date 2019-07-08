كوت ديفوار تعبر مالي وتصطدم بالجزائر في ربع النهائي
تحرير:أحمد سعيد
٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥١ م
كوت ديفوار
نجح المنتخب الإيفواري في التأهل للدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، بعد الفوز على نظيره المالي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات دور الستة عشر من البطولة الإفريقية، سجل هدف الأفيال الوحيد ويلفريد زاها، ليمنح منتخب بلاده فوزًا غالياً ليتأهل منتخب كوت ديفوار ويواجه نظيره الجزائري في السادسة مساء يوم الخميس المقبل، بعدما اجتاز محاربو الصحراء غينيا بثلاثية نظيفة في دور الستة عشر من بطولة كاس الأمم الإفريقية.
المباراة جاءت سريعة وقوية خاصة في الشوط الأول، الذي ظهر خلاله منتخب مالي بأداء مميز وأضاع لاعبوه الكثير من الفرص المحققة للتسجيل في مرمى كوت ديفوار ، بينما ظهر المنتخب الإيفوار ي بمستوى متواضع واعتمد على الأداء الدفاعي، وحاول الحفاظ على شباكه نظيفة دون استقبال أهداف، وهو ما نجح فيه، لينتهي الشوط الأول
المباراة جاءت سريعة وقوية خاصة في الشوط الأول، الذي ظهر خلاله منتخب مالي بأداء مميز وأضاع لاعبوه الكثير من الفرص المحققة للتسجيل في مرمى كوت ديفوار ، بينما ظهر المنتخب الإيفوار ي بمستوى متواضع واعتمد على الأداء الدفاعي، وحاول الحفاظ على شباكه نظيفة دون استقبال أهداف، وهو ما نجح فيه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.
في الشوط الثاني ظل منتخب كوت ديفوار متحفظ دفاعيًا مع الاعتماد على الهجمات المرتدة والكرات الثابتة، لكن صلابة الدفاعات المالية كانت صامدة حتى الدقيقة 76 عندما تمكن ويلفيرد زاها من تسجيل هدف التقدم.
وحاول منتخب مالي تعديل النتيجة خلال الربع ساعة المتبقية، لكن لاعبي المنتخب الإيفواري تماسكوا دفاعياً، وفشلت كل المحاولات المالية لهز الشباك لينتهي اللقاء بفوز كوت ديفوار بهدف دون رد.