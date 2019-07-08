تلاسن وتدافع.. خناقة بين حرس أردوغان وشرطة البوسنة

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٢ م

حرس أردوغان- صورة أرشيفية

دخل حراس أمن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في اشتباكات مع شرطة الحدود البوسنية بمطار سراييفو بعد أن رفض الحراس تسليم أسلحتهم لدى وصولهم، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت شرطة الحدود البوسنية: إن الواقعة انتهت بمجرد خروج أردوغان من الطائرة. ويحضر أردوغان في سراييفو قمة اقتصادية لدول جنوب شرقي أوروبا. وأفادت وسائل الإعلام البوسنية بحدوث "تدافع" بين حرس أردوغان والشرطة البوسنية تبعه "تلاسن". وأوردت "أسوشيتد برس" عن ياسمينكا موجيتش المتحدثة باسم شرطة الحدود: "لم يريدوا احترام الإجراء" وتسليم أسلحتهم.

وخلال زيارته التي تستمر يومين، يعتزم أردوغان تأبين أكثر من 8000 من المسلمين البوسنيين الذين قتلوا في مذبحة سربرنيتسا سنة 1995. وليست تلك المرة الأولى التي يتورط فيها حرس الرئيس التركي في مشكلة، ففي يوليو من العام الماضي، قالت وسائل إعلام في جنوب إفريقيا وصحفيون أتراك إن حراس الرئيس التركي اعتدوا بالضرب