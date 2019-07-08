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إنقاذ لنش سياحي من الغرق في البحر الأحمر

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٢٣ م
لنش - صورة أرشيفية
لنش - صورة أرشيفية
تمكنت القوات البحرية، اليوم الإثنين، من إنقاذ لنش سياحي قبل الغرق في البحر الأحمر. وأفادت القوات البحرية، بأنه في إطار جهود دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري على جميع السواحل لتأمين وحماية الحدود البحرية، ورد بلاغ يفيد بشحط اللنش السياحي "MY OXYGEN" على إحدى جزر البحر الأحمر، ويحمل 8 مصريين إضافة إلى طاقم اللنش المكون من 3 أفراد. وقالت القوات البحرية، إنه على الفور صدرت الأوامر بتوجيه إحدى الوحدات التابعة للقوات البحرية القائمة بتأمين المسطح المائي لميناء الغردقة وتقديم المعاونة بالإنقاذ.
ونجحت القوات البحرية في إنقاذ طاقم اللنش والأفراد المصريين وتم إخلاؤهم من اللنش وتقديم المعاونة الطبية والإدارية لهم عند وصولهم للنقطة البحرية بالغردقة.ونجحت قوات الإنقاذ النهري، أمس الأحد، في إنقاذ 14 مواطنا كانوا متواجدين داخل عوامة «جولدز جيم» السياحية في الدقي، بعد تعرضها للغرق، فيما تم الانتهاء
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هل يهدر قانون التأمينات الجديد أموال المعاشات؟

قضية وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، والمعروفة إعلاميا بقضية "المضاربة بأموال التأمينات في البورصة" والتى تسببت في إهدار 488 مليار جنيه من أموال أصحاب التأمينات والمعاشات، ليست ببعيدة عن الأذهان، لكن اللافت حينها أن الأزمة تمثلت في قيام الوزير بالتصرف في هذه الأموال دون سند من القانون أو الدستور. نفس السيناريو، لكنه بشكل مختلف، وبطريقة قانونية هذه المرة، بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان على المادة 10 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، والمعني باختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليسمح لها باستثمار الأموال.
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البرلمان يقر تشكيل مجلس المحامين ويحذف إِشراف القضاء

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على ضوابط اجتماعات الجمعيات غير العمومية لنقابة المحامين، وما يتعلق بها بشأن سحب الثقة، بالإضافة إلى التأكيد على جواز إجراء انتخابات مجلس النقابة تحت إشراف قضائي، حفاظا على استقلاليتها. جاء ذلك في الجلسة العامة، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن ثلاثة مشروعات قوانين مُقدمة من النواب "ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
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التموين: لا يجوز أن تتحمل الدولة دعم 71 مليونا في الخبز

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يجوز أن تتحمل الموازنة العامة للدولة دعم 71 مليون مواطن فى الخبز. وأضاف الوزير "حتى لو ينفع، لازم يكون بحق وبواقع معين يُعتمد عليه، وهذا أفضل وضع وصلنا إليه منذ أن توليت الحقيبة الوزارية، وذلك بعد توجيهات الرئيس ووجود قاعدة بيانات واضحة". وأشار إلى أن هناك غير مستحقين للدعم يستفيدون من سلع التموين المُدعمة، لافتا إلى أن هناك 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبر و64 مليون و400 ألف من السلع التموينية، موضحا أنه تم شطب 400 ألف بطاقة فقط تموينية حتى الآن.
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عبد العال: البرلمان لا يُصدر تشريعًا لشخص واحد

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن البرلمان لا يُصدر تشريعًا لشخص واحد، وإن توقيت إصدار التشريع هو حق حصرى للبرلمان فهو الذى يختار التوقيت لإصدار أي قانون. جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، تعقيبًا على النائب أحمد الشرقاوى، بشأن توقيت مناقشة قانون المحاماة. وأضاف عبد العال، ليس لنا علاقة، بما يأتي في كتابات صحفية من هنا أو هناك، عن توقيت مناقشة مشروع قانون المحاماة، وأكد أن مشروع القانون تم التقدم به ومناقشته على مدار أكثر من دورى انعقاد، وتمت مناقشته خلال أكثر من جلسة،
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التحالف يحبط هجوما حوثيا استهدف سفينة بالبحر الأحمر

أحبطت القوات البحرية لتحالف دعم إعادة الشرعية في اليمن محاولة إرهابية من قبل الميليشيات الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر، بحسب "واس". وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن القوات البحرية للتحالف تمكنت، الإثنين، "من إحباط محاولة إرهابية من قبل الميليشيا الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات من نوع blue fish". ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المالكي قوله إن قوات التحالف رصدت القارب المسير أثناء تحركه، وتم اعتراضه وتدميره.
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التعريفة الجديدة للمواصلات بمحافظة البحر الأحمر

اعتمد اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب الداخلية والخارجية والتاكسى العداد بزيادة تتراوح ما بين 9% - 15%، وفق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن، بعد الإعلان عن تحريك أسعار المنتجات البترولية، جاء ذلك بناءً على الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة بحضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورئيس مدينة الغردقة، ومدير إدارة المرور، ومدير المواقف، ومدير مديرية التموين والمدير التنفيذى لمشروع مواقف السيارات بالمحافظة وذلك لتحديد تعريفة الركوب وفق الزيادة المعلنة.
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بمشاركة قوات مصرية وفرنسية: رمسيس يختتم فعالياته بحرا وجوا

على مسرح عمليات البحر المتوسط وبمشاركة القوات الفرنسية اختتمت فعاليات التدريب المشترك البحرى الجوى "رمسيس 2019" الذى نفذته عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة البحرية لكل من مصر وفرنسا والذى استمر لعدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر المتوسط.
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الرطوبة والحر أصدقاء.. الأرصاد تعلن طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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