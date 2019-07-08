إنقاذ لنش سياحي من الغرق في البحر الأحمر

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٢٣ م

لنش - صورة أرشيفية

تمكنت القوات البحرية، اليوم الإثنين، من إنقاذ لنش سياحي قبل الغرق في البحر الأحمر. وأفادت القوات البحرية، بأنه في إطار جهود دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري على جميع السواحل لتأمين وحماية الحدود البحرية، ورد بلاغ يفيد بشحط اللنش السياحي "MY OXYGEN" على إحدى جزر البحر الأحمر، ويحمل 8 مصريين إضافة إلى طاقم اللنش المكون من 3 أفراد. وقالت القوات البحرية، إنه على الفور صدرت الأوامر بتوجيه إحدى الوحدات التابعة للقوات البحرية القائمة بتأمين المسطح المائي لميناء الغردقة وتقديم المعاونة بالإنقاذ.

ونجحت القوات البحرية في إنقاذ طاقم اللنش والأفراد المصريين وتم إخلاؤهم من اللنش وتقديم المعاونة الطبية والإدارية لهم عند وصولهم للنقطة البحرية بالغردقة.ونجحت قوات الإنقاذ النهري، أمس الأحد، في إنقاذ 14 مواطنا كانوا متواجدين داخل عوامة «جولدز جيم» السياحية في الدقي، بعد تعرضها للغرق، فيما تم الانتهاء