إسعاد يونس: المظاهر المبالغ فيها جزء من شخصية رمضان

تحرير:التحرير ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ م

إسعاد يونس

أفصحت الفنانة إسعاد يونس، عن رأيها في الأغاني التي يقدمها الفنان محمد رمضان. وقالت "إسعاد"، إن تلك الأغاني لها جمهور كبير يحبها وينتظرها، والدليل تحقيقها نجاحًا واسعًا، وعدد مشاهدات كبير سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو على موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب". وأضافت، في تصريحات خاصة لبرنامج "عرب وود" على قناة "روتانا"، اليوم الإثنين، "المظاهر المبالغ فيها، التي يقدمها رمضان في أغانيه، هي جزء من شخصيته، وبالتالي من الصعب تغييرها، وأن تكون على ذوق واحد".

وكشفت "إسعاد" عن رأيها فى نجاح الفنان أمير كرارة فى الفترة الأخيرة، ليصبح أحد نجوم الشباك الذين تربعوا في قلوب المشاهدين، قائلة: "كرارة من النجوم الذين استطاعوا أن يحققوا نجومية كبيرة، ولديه إمكانيات فنية هائلة؛ لذلك أحبه الجمهور". وبشأن انخفاض إيرادات الأفلام، أرجعت الأمر إلى قصر مدة العرض، مطالبة