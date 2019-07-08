مد فترة الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

تعطي وزارة التعليم فرص متساوية لجميع الطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا كضرورة اجتياز المتقدم اختبارات فى اللغة الإنجليزية والعربية والرياضيات التى تضعها الوزارة

تحرير:أمينة محمود ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ م

وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مد فترة تقديم الطلاب الذين أتموا المرحلة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى 15 يوليو 2019 وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن مدراس التكنولوجيا ذات طبيعة خاصة جعلتها تختلف عن جميع المدارس بمصر، فهي تهدف إلي تكوين منظومة تعليمية متكاملة وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم، ذلك بالإضافة إلى إعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي، وإعداد وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير.

أضاف «مجاهد» أن الوزارة تعطي فرص متساوية لجميع الطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، كضرورة اجتياز المتقدم اختبارات فى اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات التى تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ذلك الإضافة إلي المقابلة الشخصية والكشف الطبى اللذان سيعقدان بمقر المدرسة