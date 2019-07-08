بعد التأهل.. مدرب الأفيال: الجزائر مرشح لحصد البطولة

تحرير:محمد جمال ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ م

منتخب كوت ديفوار

تحدث إبراهيما كمارا، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، عن تأهل المنتخب الإيفوارى إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو، ونجح المنتخب الإيفواري في التأهل للدور ربع النهائي بعد الفوز على نظيره المنتخب المالي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات دور الستة عشر من البطولة الإفريقية، سجل هدف الأفيال الوحيد ويلفريد زاها، ليمنح منتخب بلاده فوزًا غاليا يؤهله لربع النهائى.

وقال كمارا في تصريحات لشبكة "بى إن سبورت"، عقب اللقاء: "اليوم واجهنا مُنتخب مالي، وهو فريق من الصعب إيقافه، لكننا نجحنا في تحقيق الفوز والتأهل". وأضاف: "ترشحنا لمواجهة الجزائر، وهو فريق آخر من شمال إفريقيا، وسبق أن تعرضنا للخسارة في دور المجموعات أمام المغرب، لكن الجزائر يظل هو الفريق المُرشح لتحقيق