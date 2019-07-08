رياضة

الأهلي يمطر شباك سوكر سمارت الإسباني بتسعة أهداف

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ م
الأهلي
الأهلي
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق فوزا عريضًا على نظيره سوكر سمارت الإسباني أحد أندية الدرجة الثالثة، بتسعة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتي ضمن معسكر الإعداد الخارجي. بدأت المباراة بسيطرة من جانب لاعبي الأهلي واستحوذوا على الكرة ونجح رمضان صبحي في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة نفذها علي معلول الا أن حارس سوكر سمارت تصدى لها، وبعد ذلك توالت الفرص للاعبي الأهلي أمام مرمى المنافس، وفي الدقيقة 11 سجل حسين الشحات هدف التقدم بعدما مرر معلول عرضية متقنة حولها الشحات في المرمى،
وفي الدقيقة 34 نجح أزارو في تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة مميزة من صالح جمعة، وبعدها بدقيقتين سجل مدافع فريق سوكر سمارت هدفا عكسيا لترتفع حصيلة الشوط الأول إلى ثلاثة اهداف. وفي الدقيقة 40 سجل أزارو الهدف الخامس من مجهود فردي مميز بعد مراوغة مدافع المنافس وسدد داخل الشباك قبل ان ينتهي الشوط الأول بين
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موسى-ماريجا (2)

ماريجا أفضل لاعب في لقاء مالي وكوت ديفوار

حصل موسى ماريجا لاعب منتخب مالي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام كوت ديفوار في دور الستة عشر من بطولة الأمم الإفريقية، بناء على اختيار اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وأعرب موسى ماريجا عن أسفه لخروج منتخب بلاده من كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الخسارة من منتخب كوت ديفوار بهدف دون رد، أحرزه ويلفريد زاها في الدقيقة 76، من اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الإثنين، على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات دور الستة عشر بالبطولة.
منتخب-مالي

مدرب مالى عن الخسارة: كان شرفا لى قيادة منتخب بلادى

قال محمد مجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي فى تصريحات له إن فريقه قدم أداء جيدا رغم خسارته أمام كوت ديفوار وخروجه من بطولة أمم إفريقيا مصر 2019، وحمل التحكيم جزءا من المسئولية حيث أشار فى تصرحيات لشبكة "بى ان سبورت" أن التحكيم يتحمل جزءا من مسئولية خسارة المنتخب المالى ولابد أن يراجع الكاف هذا الأمر. وودع منتخب مالي بطولة الأمم الإفريقية بالخسارة أمام كوت ديفوار بهدف دون رد في دور الـ16 للبطولة، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب السويس الجديد، وسجل هدف الأفيال الوحيد ويلفريد زاها.
كوت ديفوار (2)

بعد التأهل.. مدرب الأفيال: الجزائر مرشح لحصد البطولة

تحدث إبراهيما كمارا، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، عن تأهل المنتخب الإيفوارى إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو، ونجح المنتخب الإيفواري في التأهل للدور ربع النهائي بعد الفوز على نظيره المنتخب المالي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات دور الستة عشر من البطولة الإفريقية، سجل هدف الأفيال الوحيد ويلفريد زاها، ليمنح منتخب بلاده فوزًا غاليا يؤهله لربع النهائى.
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أليو ديانج

ديانج يبلغ الأهلي موعد انتظامه في التدريبات

حدد المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد تواجده في القاهره لبدء مشوراه بشكل رسمي داخل النادي بعد إتمام التعاقد معه بشكل رسمي، وتوقيعه على عقد يمتد لمدة 5 مواسم مقبلة، ويصل ديانج إلى القاهرة في غضون 10 أيام بعد الانتهاء من جمع كافة متعلقاته في نادي مولودية الجزائر، ثم السفر إلى مالي لقضاء إجازه قصيرة لزيارة أسرته هناك قبل بداية مشواره بشكل رسمي مع الأهلي. وأعلن الأهلي عن عدم لحاق اللاعب المالي بمعسكر الفريق المقام حاليا في إسبانيا، بسبب وجوده في الجزائر لإنهاء متعلقاته ثم سفره إلى مالي قبل الوصول إلى القاهرة.
الاهلي-وسموحة (11)

ودية الأهلي والمتحدة 4 أشواط والنتيجة مفاجأة

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق المتحدة بدون أهداف في المباراة الودية جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة في إطار استعدادات الأهلي لاستكمال مسابقة الدوري الممتاز بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. بدأ الأهلي الشوط الأول بالتشكيل التالي.. علي لطفي في حراسة المرمي أمامه باسم علي ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول، وفي خط الوسط، هشام محمد وعربي بدر، وفي الأمام، جونيور أجايي وحسين الشحات ومحمد شريف وعمرو جمال.
سيد-عبد-الحفيظ

تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع ثلاثي الأهلي في مران اليوم

عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 3 جلسات منفردة صباح اليوم الاثنين، مع الثلاثي حسام عاشور كابتن الفريق وعمرو السولية لاعب خط الوسط وحسين الشحات جناح الفريق للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة، وجاءت جلسات عبد الحفيظ السريعة مع ثلاثي الفريق قبل انطلاق المران الصباحي اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص عبد الحفيظ على تحفيز الثلاثي قبل انطلاق المران الذي يأتي قبل أيام من معسكر الفريق الخارجي في إسبانيا خلال الفترة من 5 إلى يوليو الجاري.
سيد-عبد-الحفيظ

عبدالحفيظ يكشف تفاصيل معسكر الأهلي الخارجي

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الأمور تسير بشكل أكثر من رائع في فترة الإعداد الحالية التي بدأت في الـ22 من الشهر الجاري استعدادا للمرحلة المهمة الحالية، وأضاف أن فترة الإعداد تشهد حالة من التركيز من قبل الجميع منذ اليوم الأول من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة. وأوضح أن فترة الإعداد تشهد غياب الأنجولي جيرالدو الذي يتواجد مع منتخب بلاده في أمم إفريقيا، بالإضافة إلى رباعي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن، المشاركين مع المنتخب في نهائيات كأس الأمم الإفريقية.
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