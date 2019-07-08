الأهلي يمطر شباك سوكر سمارت الإسباني بتسعة أهداف

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ م

الأهلي

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق فوزا عريضًا على نظيره سوكر سمارت الإسباني أحد أندية الدرجة الثالثة، بتسعة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتي ضمن معسكر الإعداد الخارجي. بدأت المباراة بسيطرة من جانب لاعبي الأهلي واستحوذوا على الكرة ونجح رمضان صبحي في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة نفذها علي معلول الا أن حارس سوكر سمارت تصدى لها، وبعد ذلك توالت الفرص للاعبي الأهلي أمام مرمى المنافس، وفي الدقيقة 11 سجل حسين الشحات هدف التقدم بعدما مرر معلول عرضية متقنة حولها الشحات في المرمى،

وفي الدقيقة 34 نجح أزارو في تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة مميزة من صالح جمعة، وبعدها بدقيقتين سجل مدافع فريق سوكر سمارت هدفا عكسيا لترتفع حصيلة الشوط الأول إلى ثلاثة اهداف. وفي الدقيقة 40 سجل أزارو الهدف الخامس من مجهود فردي مميز بعد مراوغة مدافع المنافس وسدد داخل الشباك قبل ان ينتهي الشوط الأول بين

وفي الدقيقة 34 نجح أزارو في تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة مميزة من صالح جمعة، وبعدها بدقيقتين سجل مدافع فريق سوكر سمارت هدفا عكسيا لترتفع حصيلة الشوط الأول إلى ثلاثة اهداف.



وفي الدقيقة 40 سجل أزارو الهدف الخامس من مجهود فردي مميز بعد مراوغة مدافع المنافس وسدد داخل الشباك قبل ان ينتهي الشوط الأول بين الفريقين.

في الشوط الثاني في الدقيقة 60 سجل صلاح محسن الهدف السادس من تصويبة قوية سكنت شباك المنافس، وفي الدقيقة 72 سجل أحمد الشيخ الهدف السابع بعد أن تسلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وراوغ المدافع وسدد بقوة معززا من تقدم الفريق الأحمر.



وفي الدقيقة 76 صوب الشيخ كرة قوية ارتدت من القائم واكملها ناصر ماهر مسجلا الهدف الثامن للفريق، واستمر تفوق لاعبي الفريق، حيث نجح احمد الشيخ في إضافة الهدف التاسع.