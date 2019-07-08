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السيسي يعود إلى أرض الوطن قادما من النيجر

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى القاهرة قادمًا من عاصمة النيجر نيامي، بعد زيارة استغرقت يومين ترأس خلالها قمة الاتحاد الإفريقي التي أطلقت اتفاقية التجارة الحرة القارية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للقارة. وأكد السيسي أن قمة النيجر من أهم القمم في مسيرة الاندماج الإفريقي وعلامة فارقة تجاه بلورة حقبة تتسم بالرخاء الذي تتطلع إليه الدول الأفريقية عبر تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية. وأوضح أن الاتحاد الأفريقي أطلق عدة قواعد لتسهيل عملية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية وسوف يتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال هذه القمة.
ودعا السيسي مفوضية الاتحاد الأفريقي وسائر الجهات لمواصلة الحوار البناء، مشيرا إلى أن الجميع اتفق على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.وناقش رؤساء الدول والحكومات المشاركون في القمة التصور الخاص بالمرحلة التنفيذية والتشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة القارية وذلك بهدف تعزيز التجارة البينيـة
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مؤتمر-وزير-التعليم (1)

مد فترة الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مد فترة تقديم الطلاب الذين أتموا المرحلة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى 15 يوليو 2019 وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن مدراس التكنولوجيا ذات طبيعة خاصة جعلتها تختلف عن جميع المدارس بمصر، فهي تهدف إلي تكوين منظومة تعليمية متكاملة وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم، ذلك بالإضافة إلى إعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي، وإعداد وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير.
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إنقاذ لنش سياحي من الغرق في البحر الأحمر

تمكنت القوات البحرية، اليوم الإثنين، من إنقاذ لنش سياحي قبل الغرق في البحر الأحمر. وأفادت القوات البحرية، بأنه في إطار جهود دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري على جميع السواحل لتأمين وحماية الحدود البحرية، ورد بلاغ يفيد بشحط اللنش السياحي "MY OXYGEN" على إحدى جزر البحر الأحمر، ويحمل 8 مصريين إضافة إلى طاقم اللنش المكون من 3 أفراد. وقالت القوات البحرية، إنه على الفور صدرت الأوامر بتوجيه إحدى الوحدات التابعة للقوات البحرية القائمة بتأمين المسطح المائي لميناء الغردقة وتقديم المعاونة بالإنقاذ.
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هل يهدر قانون التأمينات الجديد أموال المعاشات؟

قضية وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، والمعروفة إعلاميا بقضية "المضاربة بأموال التأمينات في البورصة" والتى تسببت في إهدار 488 مليار جنيه من أموال أصحاب التأمينات والمعاشات، ليست ببعيدة عن الأذهان، لكن اللافت حينها أن الأزمة تمثلت في قيام الوزير بالتصرف في هذه الأموال دون سند من القانون أو الدستور. نفس السيناريو، لكنه بشكل مختلف، وبطريقة قانونية هذه المرة، بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان على المادة 10 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، والمعني باختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليسمح لها باستثمار الأموال.
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حرمان طلبة التعليم المفتوح من قيد المحامين.. هل ينقذ المهنة؟

سجال شديد وحالة من الترقب زامنت جلسات اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال نظرها مشروع تعديل قانون المحاماة، حتى وافق مجلس النواب رسميا خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام للمحاماة، والذي بدوره يحرم طلاب التعليم المفتوح من الالتحاق بجداول نقابة المحامين، لتغلق رسميا داخل أروقة مجلس النواب، أزمة خريجي التعليم المفتوح مع القيد بجداول نقابة المحامين.
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الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

«التعاون مستمر».. نص كلمة السيسي في قمة النيجر

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، كلمة خلال ترؤسه القمة التنسيقية المصغرة بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية في النيجر، دعا خلالها إلى ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية وتطوير المشروعات الاقتصادية، مطالبا المجتمع الدولي بدعم القارة الإفريقية، فهذه القمة تعد فرصة من أجل تطوير المشروعات الاقتصادية والتجارية في القارة، معربا عن شكره لرئيس النيجر محمد إيسوفو رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي، وجميع القائمين والعاملين على الجهود المبذولة، والاستعدادات القائمة التي شملت جميع النواحي من أجل إنجاح هذه القمة.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

السيسي:نريد إزالة تحديات التنمية.. والدعم الدولي مهم

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي، اليوم الإثنين، قمة تنسيقية بين الاتحاد الإفريقية والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، والمقامة في مدينة نيامي عاصمة النيجر، وقال في كلمته: "أعرب عن شكري لرئيس النيجر وجميع المنظمين على الجهود المبذولة لإنجاح القمة، ومن المهم مواجهة التحديات على الساحة الإقليمية وتطوير المشروعات الاقتصادية، وأشير لأهمية التكامل والدعم من قبل المجتمع الدولي، نرغب في إزالة التحديات التي تعوق طريق التنمية والتقدم بالنسبة للقارة".
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متحدث الرئاسة: قمة النيجر محط أنظار واهتمام العالم

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الإفريقية الاستثنائية بنيامي عاصمة النيجر، والتى بدأت أعمالها، أمس الأحد، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، كانت محط أنظار واهتمام كافة دول القارة والمجتمع الدولي بأسره، إذ شهدت إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية بعد استكمال عدد التصديقات اللازم لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، والتي تعد إحدى أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد، بالنظر إلى أهميتها كعلامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي في القارة، وكونها ستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث الحجم.
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السيسي لقادة «قمة النيجر»: نجتهد لنكون عند حسن ظن شعوبنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مسئولية قادة إفريقيا أمام شعوبهم تستلزم بذل كل ما في وسعنا جميعا من جهد، لكي نكون عند حسن ظن شعوبنا ومستوى تطلعاتهم. وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال الجلسة الختامية للقمة الإفريقية الاستثنائية بالنيجر، مساء الأحد، أنه لا مكان للمستحيل بيننا، فأبناؤنا ينظرون إلينا اليوم وهم مفعمين بالطموحات، وهو ما يجعل المسؤولية كبيرة علينا. وافتتح السيسي، اليوم، الدورة الـ12 للقمة الإفريقية الاستثنائية في النيجر، التي تتناول تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للقارة.
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