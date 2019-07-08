رياضة

مدرب مالى عن الخسارة: كان شرفا لى قيادة منتخب بلادى

تحرير:محمد جمال ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ م
منتخب مالى
منتخب مالى
قال محمد مجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي فى تصريحات له إن فريقه قدم أداء جيدا رغم خسارته أمام كوت ديفوار وخروجه من بطولة أمم إفريقيا مصر 2019، وحمل التحكيم جزءا من المسئولية حيث أشار فى تصرحيات لشبكة "بى ان سبورت" أن التحكيم يتحمل جزءا من مسئولية خسارة المنتخب المالى ولابد أن يراجع الكاف هذا الأمر. وودع منتخب مالي بطولة الأمم الإفريقية بالخسارة أمام كوت ديفوار بهدف دون رد في دور الـ16 للبطولة، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب السويس الجديد، وسجل هدف الأفيال الوحيد ويلفريد زاها.
وقال مجاسوبا عقب المباراة: "أبارك لمنتخب كوت ديفوار وهذه هي كرة القدم، سيطرنا على المباراة بالكامل وخلقنا العديد من الفرص ولم نستغلها ولم نسجل أي أهداف". وأوضح: "كان لزاماً علينا تحمل ذلك بهدف في شباكنا من كرة مرتدة وحيدة لكوت ديفوار، لا ألوم على اللاعبين بعد الخسارة، وعوامل التفوق التاريخي تصب في
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ماريجا أفضل لاعب في لقاء مالي وكوت ديفوار

حصل موسى ماريجا لاعب منتخب مالي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام كوت ديفوار في دور الستة عشر من بطولة الأمم الإفريقية، بناء على اختيار اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وأعرب موسى ماريجا عن أسفه لخروج منتخب بلاده من كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الخسارة من منتخب كوت ديفوار بهدف دون رد، أحرزه ويلفريد زاها في الدقيقة 76، من اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الإثنين، على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات دور الستة عشر بالبطولة.
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الأهلي يمطر شباك سوكر سمارت الإسباني بتسعة أهداف

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق فوزا عريضًا على نظيره سوكر سمارت الإسباني أحد أندية الدرجة الثالثة، بتسعة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتي ضمن معسكر الإعداد الخارجي. بدأت المباراة بسيطرة من جانب لاعبي الأهلي واستحوذوا على الكرة ونجح رمضان صبحي في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة نفذها علي معلول الا أن حارس سوكر سمارت تصدى لها، وبعد ذلك توالت الفرص للاعبي الأهلي أمام مرمى المنافس، وفي الدقيقة 11 سجل حسين الشحات هدف التقدم بعدما مرر معلول عرضية متقنة حولها الشحات في المرمى،
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بعد التأهل.. مدرب الأفيال: الجزائر مرشح لحصد البطولة

تحدث إبراهيما كمارا، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، عن تأهل المنتخب الإيفوارى إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو، ونجح المنتخب الإيفواري في التأهل للدور ربع النهائي بعد الفوز على نظيره المنتخب المالي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات دور الستة عشر من البطولة الإفريقية، سجل هدف الأفيال الوحيد ويلفريد زاها، ليمنح منتخب بلاده فوزًا غاليا يؤهله لربع النهائى.
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كوت ديفوار (2)

بعد التأهل.. مدرب الأفيال: الجزائر مرشح لحصد البطولة

تحدث إبراهيما كمارا، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، عن تأهل المنتخب الإيفوارى إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو، ونجح المنتخب الإيفواري في التأهل للدور ربع النهائي بعد الفوز على نظيره المنتخب المالي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات دور الستة عشر من البطولة الإفريقية، سجل هدف الأفيال الوحيد ويلفريد زاها، ليمنح منتخب بلاده فوزًا غاليا يؤهله لربع النهائى.
كوت ديفوار و جنوب إفريقيا‎

كوت ديفوار تعبر مالي وتصطدم بالجزائر في ربع النهائي

نجح المنتخب الإيفواري في التأهل للدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، بعد الفوز على نظيره المالي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات دور الستة عشر من البطولة الإفريقية، سجل هدف الأفيال الوحيد ويلفريد زاها، ليمنح منتخب بلاده فوزًا غالياً ليتأهل منتخب كوت ديفوار ويواجه نظيره الجزائري في السادسة مساء يوم الخميس المقبل، بعدما اجتاز محاربو الصحراء غينيا بثلاثية نظيفة في دور الستة عشر من بطولة كاس الأمم الإفريقية.
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مفاجآت في تشكيل كوت ديفوار أمام مالي

أعلن إبراهيما كمارا، المدير الفنى لكوت ديفوار ومحمد ماجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المباراة المرتقبة بينهما في السادسة مساء الإثنين، على استاد السويس، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا 2019، وصلت مالي إلى هذا الدور بعد تصدر المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط بالفوز على موريتانيا 4-1 والتعادل مع تونس 1-1 والتغلب على أنجولا بهدف نظيف، بينما احتلت كوت ديفوار المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين وخسارة لقاء.
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مدرب بنين يكشف كيف أطاح بالمغرب من بطولة إفريقيا

كشف الفرنسي ميشيل دوساييه المدير الفني لمنتخب بنين، عن أسباب فوز فريقه على المغرب في دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وقال مدرب بنين في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن فريقه خاض تحديًا كبيرًاً أمام فريق بقيمة المغرب، وخلال اللقاء تفوق بنين لأنه لعب بتنظيم جيد وأداء جماعي، وحالفنا الحظ في النهاية بإهدار المغرب بعض الفرص". وأكمل المدير الفنى الفرنسى: "أنا فخور بما قدمه اللاعبون، الطرد أثّر علينا بعد خروج خالد أدنون مدافع فريقي بالبطاقة الصفراء الثانية، ولكننا سنفكر في البدائل المتاحة خلال لقاء دور الثمانية".
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