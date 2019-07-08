مدرب مالى عن الخسارة: كان شرفا لى قيادة منتخب بلادى

تحرير:محمد جمال ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ م

منتخب مالى

قال محمد مجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي فى تصريحات له إن فريقه قدم أداء جيدا رغم خسارته أمام كوت ديفوار وخروجه من بطولة أمم إفريقيا مصر 2019، وحمل التحكيم جزءا من المسئولية حيث أشار فى تصرحيات لشبكة "بى ان سبورت" أن التحكيم يتحمل جزءا من مسئولية خسارة المنتخب المالى ولابد أن يراجع الكاف هذا الأمر. وودع منتخب مالي بطولة الأمم الإفريقية بالخسارة أمام كوت ديفوار بهدف دون رد في دور الـ16 للبطولة، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب السويس الجديد، وسجل هدف الأفيال الوحيد ويلفريد زاها.

وقال مجاسوبا عقب المباراة: "أبارك لمنتخب كوت ديفوار وهذه هي كرة القدم، سيطرنا على المباراة بالكامل وخلقنا العديد من الفرص ولم نستغلها ولم نسجل أي أهداف". وأوضح: "كان لزاماً علينا تحمل ذلك بهدف في شباكنا من كرة مرتدة وحيدة لكوت ديفوار، لا ألوم على اللاعبين بعد الخسارة، وعوامل التفوق التاريخي تصب في

وقال مجاسوبا عقب المباراة: "أبارك لمنتخب كوت ديفوار وهذه هي كرة القدم، سيطرنا على المباراة بالكامل وخلقنا العديد من الفرص ولم نستغلها ولم نسجل أي أهداف".



وأوضح: "كان لزاماً علينا تحمل ذلك بهدف في شباكنا من كرة مرتدة وحيدة لكوت ديفوار، لا ألوم على اللاعبين بعد الخسارة، وعوامل التفوق التاريخي تصب في مصلحة كوت ديفوار وتركيز الإعلام على هذه الأمور كان له تأثير على لاعبينا".



وأنهى تصريحاته قائلا: "من البداية حضرنا جيدا للبطولة ونجحنا في تكوين فريق جيد وقدمنا مستوى رائعا في المجموعات، وفي النهاية أصبنا للأسف بخيبة أمل، وكان من الشرف لي قيادة منتخب بلادي".

