«جوزى راجع من السفر».. حيلة ولاء للهروب من الفضيحة

سافر زوجها إلى «الخليج» فتعرفت على أحد الشباب من خلال فيسبوك وأرسلت له صورا خاصة لها في أوضاع مخلة وعندما رفضت لقائه هددها بإخبار زوجها فأعدت خطة شيطانية لتأديب العشيق
«إن كيدهن عظيم»، غاب عنها زوجها وتغرب في إحدى البلدان العربية للعمل ليل نهار من أجل تدبير نفقات معيشتها وإشباع رغباتها المادية، فما كان منها إلا أن اقتحمت عالم الفيسبوك والسوشيال ميديا، لإشباع رغبتها العاطفية التي افتقدتها بعد سفر زوجها، تعرفت على عدد من الشباب، حتى توطدت علاقة عاطفية بينها وبين أحدهم، غازلته بكلامها المعسول، وبادلها نفس الشعور، وظلا على هذه الوتيرة، فترات طويلة، دون أن يرى كلا منهما الآخر، حتى اشتاق لها العشيق، وأبدى رغبته في لقائها، إلا أن زوج ولاء كان قد اقترب عودته من السفر.
ظل زوج «ولاء» يبحث عن عمل يغنيه عن «العوز» ونظرا لإلحاح زوجته عليه بالسفر للخارج كباقي الرجال الذين يتغربون، لتحقيق مكاسب مادية عالية في وقت قصير، نجح «محمد» في توقيع عقد عمل مع إحدى شركات المقاولات، وبالفعل بعد فترة طويلة تمكن من السفر للعمل بتلك الشركة، فرحت الزوجة
ظل زوج «ولاء» يبحث عن عمل يغنيه عن «العوز» ونظرا لإلحاح زوجته عليه بالسفر للخارج كباقي الرجال الذين يتغربون، لتحقيق مكاسب مادية عالية في وقت قصير، نجح «محمد» في توقيع عقد عمل مع إحدى شركات المقاولات، وبالفعل بعد فترة طويلة تمكن من السفر للعمل بتلك الشركة، فرحت الزوجة وشعرت بأن سفر زوجها سيحقق لها آمالا وطموحات مادية كانت تحلم بها، غير أن الرياح أتت بما لا تشتهيه السفن.
غاب الزوج وتغرب عن بيته وأسرته، أملا في بناء مستقبل جيد يحميه من غدر الزمان، سافر ولم يفكر سوى في طموحات ورغبات زوجته التي دوما ما كانت تتشاجر معه لإشباعها ماديا، غير أن غدر الزمان الحقيقي كان على موعد مع الزوج المغلوب على أمره، فقد فكرت زوجته الشابة فيما يشغل وقتها بعد غياب زوجها لظروف سفره، فتحت الدردشات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأت في التقرب لعدد من الشباب، حتى تعرفت على أحد الشباب، أمير -اسم مستعار- تقربت منه وتودد هو إليها بكلام معسول، سقط في غرامها، بعدما أرسلت له بعض الصور الخاصة لها وهى نائمة داخل غرفة نومها، زاد لهيب العشيق للزوجة اللعوب، التي لم تراع حرمة زواجها الذي قدست الأديان خصوصيته.
انساقت «ولاء» وسقطت في بحر العشق الممنوع الذي لم تجلب منه إلا الشر والإثم العظيم، استمرت في علاقتها العاطفية بالشاب، حتى توطدت العلاقة رغم أنهما لم ير كلا منها الآخر، إلا أن الحب والغرام سيطر على قلب وعقل الشاب العشريني، أمير، الذي فكر طويلا في إقامة علاقة جنسية مع عشيقته، إلا أن الظروف كانت تقف حائلا أمامه، في كل مرة.
أخيرا وبعد طول انتظار، واعدها العشيق بضرورة اللقاء قريبا، لإقامة سهرة حمراء، الأمر الذي لم توافق عليه الزوجة اللعوب، ليس لشيء، سوى أن زوجها أخبرها بقرب عودته من السفر، أخبرت أمير بحديث زوجها الذي قارب على العودة لبيته بعد طول انتظار، جن جنوب الشاب «العاشق الولهان» ولم يقتنع بما ذكرته له ولاء، تجاهل حديثها، وكرر طلبه مجددا بضرورة اللقاء، غير أنها أخبرته بضرورة قطع العلاقة العاطفية التي نجمت بينهما "أنا جوزي راجع من السفر كمان يومين.. مش هينفع نتقابل خالص يا أمير".
لجأ العشيق- أمير- إلى تهديد ولاء، بإرسال المحادثات إلى زوجها وأسرتها، ففكرت في حيلة شيطانية للإفلات من المستقبل المجهول الذي ينتظرها حال افتضاح أمرها أمام زوجها وأسرتها.
جهود البحث والتحري التي عكف عليها ضباط شرطة كرداسة، أشارت أيضا إلى أن "ولاء" استغلت وصول زوجها، وأخبرته أن شابا يطاردها عبر "فيسبوك" وأنها بذلت محاولات عدة لإبعاده لكن دون جدوى، وأنه لا بد من معاقبته وضمان عدم استمراره في أفعاله الصبيانية.
اتفق الزوج مع والده وشقيقه وابن عمته واثنين آخرين، واستدرجت الزوجة الشاب إلى شقتها بحجة رغبتها في قضاء وقت معه، وفوجئ لدى وصوله الشقة بـ6 أشخاص، منحوه وصلة ضرب ثم أجبروه على توقيع دفتر إيصالات أمانة على بياض ثم أجبروه على خلع ملابسه لتصويره بل امتد الأمر إلى تصويره مرتديا "قميص نوم" مهددين إياه بالفضيحة حال إبلاغه الشرطة.
ودلت تحريات المباحث أن "ولاء" في العقد الرابع من العمر، متزوجة منذ سنوات عدة، وتقيم بمفردها بسبب سفر زوجها للعمل في إحدى الدول العربية، وأنها كانت تستغل موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في التعرف على الشباب والدخول في علاقة عاطفية مع البعض، قبل أن يتم ضبط المتهمين في مأمورية ناجحة، وأمرت النيابة العامة بحبسهم على ذمة التحقيقات.