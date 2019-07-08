«جوزى راجع من السفر».. حيلة ولاء للهروب من الفضيحة

سافر زوجها إلى «الخليج» فتعرفت على أحد الشباب من خلال فيسبوك وأرسلت له صورا خاصة لها في أوضاع مخلة وعندما رفضت لقائه هددها بإخبار زوجها فأعدت خطة شيطانية لتأديب العشيق

تحرير:تهامى البندارى ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ م

المتهمون - صورة أرشيفية

«إن كيدهن عظيم»، غاب عنها زوجها وتغرب في إحدى البلدان العربية للعمل ليل نهار من أجل تدبير نفقات معيشتها وإشباع رغباتها المادية، فما كان منها إلا أن اقتحمت عالم الفيسبوك والسوشيال ميديا، لإشباع رغبتها العاطفية التي افتقدتها بعد سفر زوجها، تعرفت على عدد من الشباب، حتى توطدت علاقة عاطفية بينها وبين أحدهم، غازلته بكلامها المعسول، وبادلها نفس الشعور، وظلا على هذه الوتيرة، فترات طويلة، دون أن يرى كلا منهما الآخر، حتى اشتاق لها العشيق، وأبدى رغبته في لقائها، إلا أن زوج ولاء كان قد اقترب عودته من السفر.

ظل زوج «ولاء» يبحث عن عمل يغنيه عن «العوز» ونظرا لإلحاح زوجته عليه بالسفر للخارج كباقي الرجال الذين يتغربون، لتحقيق مكاسب مادية عالية في وقت قصير، نجح «محمد» في توقيع عقد عمل مع إحدى شركات المقاولات، وبالفعل بعد فترة طويلة تمكن من السفر للعمل بتلك الشركة، فرحت الزوجة