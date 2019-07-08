جريمة

«جوزى راجع من السفر».. حيلة ولاء للهروب من الفضيحة

سافر زوجها إلى «الخليج» فتعرفت على أحد الشباب من خلال فيسبوك وأرسلت له صورا خاصة لها في أوضاع مخلة وعندما رفضت لقائه هددها بإخبار زوجها فأعدت خطة شيطانية لتأديب العشيق
تحرير:تهامى البندارى ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ م
المتهمون - صورة أرشيفية
المتهمون - صورة أرشيفية
«إن كيدهن عظيم»، غاب عنها زوجها وتغرب في إحدى البلدان العربية للعمل ليل نهار من أجل تدبير نفقات معيشتها وإشباع رغباتها المادية، فما كان منها إلا أن اقتحمت عالم الفيسبوك والسوشيال ميديا، لإشباع رغبتها العاطفية التي افتقدتها بعد سفر زوجها، تعرفت على عدد من الشباب، حتى توطدت علاقة عاطفية بينها وبين أحدهم، غازلته بكلامها المعسول، وبادلها نفس الشعور، وظلا على هذه الوتيرة، فترات طويلة، دون أن يرى كلا منهما الآخر، حتى اشتاق لها العشيق، وأبدى رغبته في لقائها، إلا أن زوج ولاء كان قد اقترب عودته من السفر.
ظل زوج «ولاء» يبحث عن عمل يغنيه عن «العوز» ونظرا لإلحاح زوجته عليه بالسفر للخارج كباقي الرجال الذين يتغربون، لتحقيق مكاسب مادية عالية في وقت قصير، نجح «محمد» في توقيع عقد عمل مع إحدى شركات المقاولات، وبالفعل بعد فترة طويلة تمكن من السفر للعمل بتلك الشركة، فرحت الزوجة
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طفل-مقتول-جثة-قتل-الاطفال

ربة منزل تخنق طفلا وتلقيه في الترعة انتقاما من والده

نجح ضباط مباحث مديرية أمن البحيرة اليوم الإثنين، في كشف غموض حادث العثور على جثة طفل عمره 3 سنوات مخنوق بحبل وملقى في الترعة بقرية منشية المغازي التابعة لمركز المحمودية، وتبين أن وراء الحادث ربة منزل جارة المجني عليه قامت بقتله لاتهام والده لها بالسرقة فانتقمت منه، وعثر الأهالي على جثة طفل عمره 3 سنوات بترعة القرية المشار إليها قرية، وتم انتشال الجثة ونقلها لمستشفى المحمودية العام تحت تصرف النيابة، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة والطب الشرعي، لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة، وتحرر المحضر رقم 3058 إداري المحموديه لسنة 2019.
محاكمة لجين

إخلاء سبيل الأب المتهم بتقييد ابنته بسبب الميراث

قررت نيابة مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، في التحقيقات التي جرت تحت إشراف المستشار أحمد الفولي المحامي العام لنيابات جنوب المحافظة، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل الأب المتهم بتقييد ابنته بالسلاسل والأقفال الحديدية بالاشتراك مع ابناء خالها، بسبب مطالبتها بالحصول على حقها من ميراث أمها المتوفاة وذلك بعد التصالح بينهم، وأخذ تعهدات على الأب بعدم إيذائها، وكان اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرمواس، بورود بلاغ من أهالي منطقة البرج بالمدينة، بتواجد فتاة محبوسة داخل منزلها.
الناشط-السياسي-هيثم-محمدين

تجديد حبس هيثم محمدين 15 يوما في «نشر أخبار كاذبة»

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين، بتجديد حبس الناشط السياسي هيثم محمدين، 15 يومًا، احتياطيًا على ذمة قضية جديدة، حملت رقم 741 لسنة 2019، تحقيق أمن دولة عليا، على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والدعوة لقلب نظام الحكم، ومشاركة جماعة تدعم الإرهاب وتتخذه وسيلة لتحقيق أهدافها، فضلا عن التحريض على التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على أعمال تظاهر.
الانتحار شنقا - أرشيفية

جهود لحل لغز العامل المشنوق بأبو النمرس

يسعى رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة لحل لغز العثور على جثة عامل مشنوقا داخل منزله بمنطقة أبو النمرس، اليوم الإثنين، من خلال فحص هاتفه المحمول وتتبع خط سيره وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في محيط سكنه، وكذلك سماع أقوال عدد من الجيران للوقوف على ملابسات وظروف الحادث، بينما قررت نيابة أبو النمرس تشريح جثة المجني عليه، لبيان وتحديد الأسباب الوفاة، ومعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه، في الوقت الذي استعجلت فيه ورود تحريات المباحث حول الحادث، تمهيدا لاستصدار قرار بدفن الجثة.
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جثة (5)

جثة مسن متعفنة تُثير ذعر أهالي المعصرة

حالة من الذعر والهلع انتابت أهالي شارع جمال عبد الناصر بحى المعصرة، اليوم الإثنين، بعد العثور على جثة مسن متعفنة داخل إحدى الشقق، بعد انبعاث رائحة كريهة، قادت الأهالي لاكتشاف مكان الجثة، قام على أثرها الأهالي بإخطار شرطة النجدة التي أخطرت رجال مباحث قسم شرطة المعصرة، والنيابة العامة التي انتقلت لمناظرة جثة المجني عليه، وصرحت بدفنه بعد تشريحها لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وطلبت تحريات رجال المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، وأمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية.
غرق-عوامة (3)

إنقاذ 14 مواطنا قبل غرق جولدز جيم الدقي (صور)

نجحت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الأحد، في إنقاذ 14 مواطنا كانوا متواجدين داخل عوامة «جولدز جيم» السياحية، بعد تعرضها للغرق، فيما تم الانتهاء من إخلاء العوامة ولم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا أو مصابين، واستعانت قوات الإنقاذ النهري برجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، لمنع تعرض باقي أجزاء العوامة للغرق، كما تم استدعاء المعمل الجنائي للتعرف على أسباب الحادث، في الوقت الذي تولت فيه النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث.
عقار امبابة (5)

3 جثث و6مصابين.. تفاصيل حادث انهيار عقار إمبابة(صور)

انتهى رجال الإنقاذ البري بالحماية المدنية في الجيزة من أعمال إزالة أنقاض عقار إمبابة المنهار، واستعانت في سبيل ذلك بمعدات وآلات هندسية ثقيلة، عبارة عن حفارات، لمساعدتها في سرعة إزالة الأنقاض والبحث عن المفقودين، عقب انهيار العقار المكون من أربعة طوابق بحارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد في ميدان مدينة الأمل، الذي أسفر عن وفاة كلّ من عمرو فؤاد بدري، 34 سنة، وشقيقته هبة فؤاد بدري، وفتاة أخرى تبلغ من العمر 28 عامًا، وإصابة 6 آخرين، تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى إمبابة العام، تحت تصرف النيابة العامة.
حبل-مشنقة

قتلا زوجها ليلة العيد..الإعدام شنقا لـ«صباح» وعشيقها

صدقت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الإثنين، على قرار الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا لربة منزل وعشيقها؛ على خلفية اتهامهما بقتل زوجها والتخلص من جثته بالقُرب من قرية «الخِرس» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، إذ تبين أن عشيقها تربطه صداقة عمر بالمجني عليه زوجها، حيث هاما ببعضهما وتخلصا منه كي يخلو لهما الجو.
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