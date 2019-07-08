بعد 11 عاما.. عادل إمام يقدم فيلما جديدا مع ابنه

تحرير:التحرير ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ م

عادل إمام

يستعد الزعيم عادل إمام، لتقديم فيلم مع ابنه محمد، يدور في إطار كوميدي لايت، وهو من تأليف الكاتب محمد صلاح العزب. الفيلم يحمل اسما مبدئيا وهو "الواد وأبوه"، ومازال الزعيم يبحث عن اسم آخر يحمل طابعًا كوميديا "خفيفًا"، ومن المنتظر أن يشهد الفيلم مشاركة واسعة من النجمات، اللاتي سيقفن كضيوف شرف أمام عادل أمام وابنه، كما أن الفيلم سيكون من إخراج رامي إمام. ومن المقرر أن يضع صناع العمل خطة جدول لتصويره بعد الانتهاء من التعاقدات، حيث سينطلق التصوير من الجونة؛ لأن الأحداث أغلبها تدور هناك.

يشار إلى أن آخر عمل سينمائي جمع بين الزعيم ونجله محمد هو فيلم "حسن ومرقص" الذي عرض فى عام 2008، وحقق العمل نجاحًا وقت عرضه في السينمات وشارك في بطولته النجم الراحل عمر الشريف ولبلبة وشيري عادل، وبعدها شارك محمد والده في الأعمال الدرامية حتى خاض تجربة البطولة وحده وأصبح نجم شباك. وفي سياق متصل، يواصل