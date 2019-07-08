جريمة

انتحار طالبة إعدادي بسبب شريحة هاتف محمول بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ م
تعبيرية
تعبيرية
أقدمت فتاة لا يزيد عمرها عن 13 سنة بالمرحلة الإعدادية، اليوم الإثنين، على الانتحار شنقًا داخل غرفتها، من قرية دنجواي التابعة لمركز شربين، بمحافظة الدقهلية، بسبب خلافات أسرية والتضييق عليها، وبخاصة عقب رفض والدها شراء شريحة موبايل خاصة بها. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين، بالعثور على فتاة مشنوقة داخل غرفة بمنزلها بقرية دنجواى التابعة للمركز.
انتقل ضباط مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وبالفحص، تبين أن الفتاة تدعى "فاطمة. ح.ا"، 13 سنة، طالبة إعدادي، مشنوقة بطرحة داخل غرفة بمنزل أسرتها. وبسؤال أسرتها، تبين أنها كانت على خلافات أسرية مع والديها، بسبب رفضهما شراء شريحة موبايل خاصة بها، وبمجرد خروج والداها ووالدتها من المنزل، دخلت إلى غرفتها،
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جثة (5)

جثة مسن متعفنة تُثير ذعر أهالي المعصرة

حالة من الذعر والهلع انتابت أهالي شارع جمال عبد الناصر بحى المعصرة، اليوم الإثنين، بعد العثور على جثة مسن متعفنة داخل إحدى الشقق، بعد انبعاث رائحة كريهة، قادت الأهالي لاكتشاف مكان الجثة، قام على أثرها الأهالي بإخطار شرطة النجدة التي أخطرت رجال مباحث قسم شرطة المعصرة، والنيابة العامة التي انتقلت لمناظرة جثة المجني عليه، وصرحت بدفنه بعد تشريحها لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وطلبت تحريات رجال المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، وأمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية.
محكمة

سجن مدير شركة وعامل 10 سنوات لحيازتهما ملابس عسكرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد العظيم صادق، ووديع حنا ناشد، وأمانة سر خميس قمر، بالسجن 10 سنوات لكلّ من "ر. د. م" مدير شركة توريدات، و"ع . ح م" عامل، لاتهامهما بانتحال صفة وحيازة الزي المخصص لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، دون الحصول على إذن بذلك. تعود الواقعة إلى القضية رقم 1929 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة بضبط شخصين بحوزتهما ملابس عسكرية داخل شقة بدائرة القسم.
جثة-طفل

جثة ثانية.. رعب بالبحيرة بعد العثور على طفل مخنوق

بعد ساعات من العثور على جثة رضيعة داخل حقيبة بكفر الدوار، شهدت قرية منشية المغازى التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، حالة من الذعر، عقب عثور الأهالي على جثة طفل عمره 3 سنوات بترعة قرية منشية المغازى بمركز المحمودية مخنوقة بحبل، وعلى الفور تم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى المحمودية العام تحت تصرف النيابة، وجار انتداب فريق من النيابة العامة والطب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة. وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، كما تكثف مباحث البحيرة من جهودها لكشف غموض الحادث.
صوامع-قمح (3)

انهيار صومعة قمح تحمل 3 آلاف طن في المنيا

انهارت صومعة قمح في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الإثنين، دون وقوع وفيات أو إصابات بشرية. وقالت مصادر في مديرية تموين المنيا، إن الصومعة انهارت بفعل شروخ وتشققات ظهرت بها فجأة، وبداخلها كميات من القمح تتجاوز الـ3 آلاف طن، وهناك صومعة ثانية بجوارها مائلة وعرضة للانهيار، والثالثة متشققة وتقع بجوار محول كهربائي ومن المحتمل أن يتم فصل التيار كإجراء احترازي، وكانت أجهزة الأمن بالمنيا تلقت بلاغا بانهيار صومعة قمح يبلغ ارتفاعها نحو 30 مترا، وحتى الآن لم يجرِ رصد وقوع وفيات أو إصابات بشرية.
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خطف طفل

«الضنا غالي».. شيطانة الوايلي تخطف يوسف «ابن الذوات»

«خيرا تعمل شرا تلقى»، مثل شعبي تحقق في حى الوايلي الشهير، بعدما خانت ربة منزل عشرة الأيام التي قضتها داخل شركة سياحة مملوكة لأحد الأشخاص، لم تصن العيش والملح، واتفقت مع زوجها الذي يعمل مدرب ألعاب رياضية، وآخرين عاطلين، على خطف ابنه، لعلمها بثرائه، بهدف مساومته والحصول منه على فدية مالية، نظير إطلاق سراح "ابن الذوات" قبل أن تكشف مباحث القاهرة تفاصيل خطة السيدة، ومكيدتها الشيطانية، لتسقط عصابة الأشرار في قبضة رجال الشرطة بعد ساعات من ارتكاب الحادث.
سوق-برقاش (2)

إخلاء سبيل 3 تجار متهمين بتعذيب «جمال برقاش»

قررت نيابة كرداسة، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل 3 متهمين من تجار الجمال في سوق «برقاش» لاتهامهم بتعذيب الجمال، ووجهت النيابة العامة في وقت سابق، تهمة تعذيب حيوان إلى المتهمين المضبوطين، عقب تداول مواقع التواصل الاجتماعي صورا لجمال تم ضربها بشدة في السوق، وقررت حجزهم لحين ورود تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، قبل أن تصدر قرارها اليوم بإشراف المستشار وليد سراج المحامي العام الأول لنيابات كرداسة ومركز امبابة بإخلاء سبيلهم، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.
عقار-الزاوية-المنهار (6)

الحماية المدنية تبحث عن سيدة وآخر أسفل عقار إمبابة

واصلت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الإثنين، جهودها لإزالة أنقاض عقار إمبابة المنهار، واستعانت بمعدات وآلات هندسية ثقيلة، عبارة عن حفارات، لمساعدتها في سرعة إزالة الأنقاض والبحث عن المفقودين، عقب انهيار عقار مكون من أربعة طوابق بحارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد بميدان مدينة الأمل، بمنطقة إمبابة، نتجت عنه وفاة مواطن وإصابة اثنين آخرين، وتوصلت التحريات الأولية إلى وجود سيدة ومواطن آخر أسفل الأنقاض، يبحث عنهما رجال الإطفاء، بينما فرض رجال المرور كردونًا حول العقار لمنع وصول المواطنين إليه.
طعنات-سكين-جريمة

بركة دم في 60 ثانية.. جريمة «هيام والخال والسكين»

لم يخطر ببال أيمن، فني تكييف، أن غضب رفيقة دربه وذهابها للإقامة بمنزل خالها سيكون سببا في قتله في غضون 60 ثانية، إذ تحول المشهد داخل شقة خال زوجته لبركة دماء، تعالت صيحات الصراخ والعويل، ماذا جرى؟ الكل يتساءل، والإجابة: "أيمن مات"، لتنقل جثته إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم بذبح زوج ابنة شقيقته؛ بسبب خلافات أسرية، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول ملابسات الحادث، فيما استعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه.
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