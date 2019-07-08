جريمة

جهود لحل لغز العامل المشنوق بأبو النمرس

تحرير:تهامى البندارى ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ م
عامل مشنوق- تعبيرية
عامل مشنوق- تعبيرية
يسعى رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة لحل لغز العثور على جثة عامل مشنوقا داخل منزله بمنطقة أبو النمرس، اليوم الإثنين، من خلال فحص هاتفه المحمول وتتبع خط سيره وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في محيط سكنه، وكذلك سماع أقوال عدد من الجيران للوقوف على ملابسات وظروف الحادث، بينما قررت نيابة أبو النمرس تشريح جثة المجني عليه، لبيان وتحديد الأسباب الوفاة، ومعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه، في الوقت الذي استعجلت فيه ورود تحريات المباحث حول الحادث، تمهيدا لاستصدار قرار بدفن الجثة.
تلقت شرطة النجدة بالجيزة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة "م.أ" مشنوقا داخل شقته بمنطقة أبو النمرس، وتبين من خلال المناظرة الاولية أنه يرتدي ملابسه كاملة، وأنه أقدم على النتحار لخلاقة أسرية بين زوجته ووالدته، تم إخطار النيابة لمناظرة الجثة والتحقيق في الواقعة. عاينت النيابة العامة مسرح الحادث، كما
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طفل-مقتول-جثة-قتل-الاطفال

ربة منزل تخنق طفلا وتلقيه في الترعة انتقاما من والده

نجح ضباط مباحث مديرية أمن البحيرة اليوم الإثنين، في كشف غموض حادث العثور على جثة طفل عمره 3 سنوات مخنوق بحبل وملقى في الترعة بقرية منشية المغازي التابعة لمركز المحمودية، وتبين أن وراء الحادث ربة منزل جارة المجني عليه قامت بقتله لاتهام والده لها بالسرقة فانتقمت منه، وعثر الأهالي على جثة طفل عمره 3 سنوات بترعة القرية المشار إليها قرية، وتم انتشال الجثة ونقلها لمستشفى المحمودية العام تحت تصرف النيابة، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة والطب الشرعي، لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة، وتحرر المحضر رقم 3058 إداري المحموديه لسنة 2019.
محاكمة لجين

إخلاء سبيل الأب المتهم بتقييد ابنته بسبب الميراث

قررت نيابة مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، في التحقيقات التي جرت تحت إشراف المستشار أحمد الفولي المحامي العام لنيابات جنوب المحافظة، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل الأب المتهم بتقييد ابنته بالسلاسل والأقفال الحديدية بالاشتراك مع ابناء خالها، بسبب مطالبتها بالحصول على حقها من ميراث أمها المتوفاة وذلك بعد التصالح بينهم، وأخذ تعهدات على الأب بعدم إيذائها، وكان اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرمواس، بورود بلاغ من أهالي منطقة البرج بالمدينة، بتواجد فتاة محبوسة داخل منزلها.
الناشط-السياسي-هيثم-محمدين

تجديد حبس هيثم محمدين 15 يوما في «نشر أخبار كاذبة»

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين، بتجديد حبس الناشط السياسي هيثم محمدين، 15 يومًا، احتياطيًا على ذمة قضية جديدة، حملت رقم 741 لسنة 2019، تحقيق أمن دولة عليا، على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والدعوة لقلب نظام الحكم، ومشاركة جماعة تدعم الإرهاب وتتخذه وسيلة لتحقيق أهدافها، فضلا عن التحريض على التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على أعمال تظاهر.
شنق

انتحار طالبة إعدادي بسبب شريحة هاتف محمول بالدقهلية

أقدمت فتاة لا يزيد عمرها عن 13 سنة بالمرحلة الإعدادية، اليوم الإثنين، على الانتحار شنقًا داخل غرفتها، من قرية دنجواي التابعة لمركز شربين، بمحافظة الدقهلية، بسبب خلافات أسرية والتضييق عليها، وبخاصة عقب رفض والدها شراء شريحة موبايل خاصة بها. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين، بالعثور على فتاة مشنوقة داخل غرفة بمنزلها بقرية دنجواى التابعة للمركز.
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توك-توك (3)

دهاء ساقطة وحلم قاصر.. قصة سقوط «عصابة الشطة»

فتاة لم تتعد الـ16 من العمر، قررت السير بعيدا عن الدرب الصحيح، سئمت التعليم وفضلت المكوث في المنزل انتظارا لـ"عدلها" والزواج من العريس المنتظر رغم صغر سنها فهي لم تبلغ سن الرشد بعد، لكن مجالسة رفيقات السوء بددت ذلك الحلم، واقترن اسم الفتاة القاصر بتشكيل عصابي تخصص نشاط عناصره الإجرامي في مجال سرقة الدراجات النارية "توك توك"، إذ يتخذون مركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة مسرحا لنشاطهم الآثم، ظنا أن خطتهم الشيطانية لن تنكشف خباياها إلا أن قوات الشرطة كانت بالمرصاد.
تأجيل-ثاني-جلسات-محاكمة-رئيس-مصلحة-الجمارك الأسبق-جمال-عبد-العظيم-سيد-أحمد-حسنين (1)

ماذا يعني انقضاء الدعوى الجنائية؟.. القانون يجيب

مبدأ قانوني جديد أكدته محكمة النقض، برئاسة المسشار مجدى أبو العلا، خلال نظرها الطعن رقم 27013 لسنة 85 قضائية، إذ أقرت أن القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يعني براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، مشيرة إلى أن الطعن بعد انقضاء الدعوى بالتصالح غير جائز، تزامنا مع أحدث أحكام النقض الجنائي بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جرائم المال العام، وما يترتب عليه من انقضاء الدعوى بالنسبة للجرائم المرتبطة بالمال العام. «التحرير» سألت خبراء قانون عن ماهية انقضاء الدعوى بالتصالح، بعد تداول هذا المصطلح في ساحات المحاكم يوميا.
زياد-العليمى-حسام-مؤنس-عمر-عمر الشنيطى

تفاصيل 10 ساعات من تحقيقات النيابة في «خطة الأمل»

نحو 10 ساعات استغرقتها نيابة أمن الدولة العليا، أمس الثلاثاء، في تحقيقاتها مع كلٍّ من المحامي وعضو مجلس الشعب الأسبق، زياد العليمي، والصحفيين حسام مؤنس، وهشام فؤاد، وآخرين، بعد القبض عليهم في ضوء ما هو منسوبٌ إليهم من جهاز الأمن الوطني باتهامات تتعلق بإفساد احتفالات المصريين بثورة 30 يونية، ونشر أخبار كاذبة، حتى أصدرت جهات التحقيق، قراراها في نحو الحادية عشرة مساء، بحبسهم جميعا 15 يوما على ذمة التحقيقات، على أن تستكمل باقي التحقيقات في وقت لاحق.
حمله-ازاله (2)

مرافق الجيزة تداهم شارع مستشفى الصدر بالعمرانية

مرافق الجيزة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، شنت اليوم الأربعاء، حملات مكبرة لرفع الإشغالات من المناطق المختلفة بمديرية أمن الجيزة، لتسهيل عملية السير، والتخلص من الإشغالات برفعها من الطرقات العامة، وتطهير الميادين من المعوقات، وكذا تم خلال الحملة إغلاق عدد من الكافيتريات المخالفة وضبط مجموعة من الباعة المتجولين وحائزي الأسلحة البيضاء، بينما تم القبض على تجار مخدرات وتحصيل غرامات، وتسجيل مخالفتي ترخيص وأسطوانات غاز وشمسيات وثلاجات وإستاندات، وجار العرض على النيابة.
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