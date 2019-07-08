جهود لحل لغز العامل المشنوق بأبو النمرس

تحرير:تهامى البندارى ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ م

عامل مشنوق- تعبيرية

يسعى رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة لحل لغز العثور على جثة عامل مشنوقا داخل منزله بمنطقة أبو النمرس، اليوم الإثنين، من خلال فحص هاتفه المحمول وتتبع خط سيره وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في محيط سكنه، وكذلك سماع أقوال عدد من الجيران للوقوف على ملابسات وظروف الحادث، بينما قررت نيابة أبو النمرس تشريح جثة المجني عليه، لبيان وتحديد الأسباب الوفاة، ومعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه، في الوقت الذي استعجلت فيه ورود تحريات المباحث حول الحادث، تمهيدا لاستصدار قرار بدفن الجثة.

تلقت شرطة النجدة بالجيزة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة "م.أ" مشنوقا داخل شقته بمنطقة أبو النمرس، وتبين من خلال المناظرة الاولية أنه يرتدي ملابسه كاملة، وأنه أقدم على النتحار لخلاقة أسرية بين زوجته ووالدته، تم إخطار النيابة لمناظرة الجثة والتحقيق في الواقعة. عاينت النيابة العامة مسرح الحادث، كما