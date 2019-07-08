تفاصيل مكالمة وزير الشباب والرياضة مع ثروت سويلم

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠١ م

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

أجرى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا مع ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، وطالبه بالقيام بمهامه فى تسيير أمور اتحاد الكرة بشكل طبيعي، واتباع لائحة النظام الأساسي لحين الانتهاء من المفاوضات بشأن الإجراءات القانونية اللازمة لتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الجبلاية دون الدخول في صدام مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد أن تقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبوريدة، باستقالته، عقب إخفاق الفراعنة وتوديع بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16.

ومن المنتظر أن يقدم ثروت سويلم تقريرا مفصلا إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال ساعات بشأن تصوره للمرحلة الانتقالية المؤقتة. وترددت أنباء أن هناك اتجاها لتشكيل لجنة فنية من خبراء اللعبة لاختيار خليفة أجيرى نظرًا لضيق الوقت وارتباط المنتخب بالتصفيات الإفريقية فى سبتمبر المقبل، وأكد المصدر على أن