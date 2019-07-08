رياضة

تفاصيل مكالمة وزير الشباب والرياضة مع ثروت سويلم

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠١ م
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
أجرى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا مع ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، وطالبه بالقيام بمهامه فى تسيير أمور اتحاد الكرة بشكل طبيعي، واتباع لائحة النظام الأساسي لحين الانتهاء من المفاوضات بشأن الإجراءات القانونية اللازمة لتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الجبلاية دون الدخول في صدام مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد أن تقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبوريدة، باستقالته، عقب إخفاق الفراعنة وتوديع بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16.
ومن المنتظر أن يقدم ثروت سويلم تقريرا مفصلا إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال ساعات بشأن تصوره للمرحلة الانتقالية المؤقتة. وترددت أنباء أن هناك اتجاها لتشكيل لجنة فنية من خبراء اللعبة لاختيار خليفة أجيرى نظرًا لضيق الوقت وارتباط المنتخب بالتصفيات الإفريقية فى سبتمبر المقبل، وأكد المصدر على أن
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غانا-وتونس (3)

تونس تطيح بغانا من كأس الأمم وتتأهل إلى ربع النهائي

تأهل المنتخب التونسي إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد فوزه على غانا بنتيجة 5- 4 بركلات الترجيح بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1- 1، حيث أحرز طه الخنيسي هدف تونس في الدقيقة 73 من اللقاء وأحرز رامي بديوي مدافع تونس هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة من اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة وبذلك يلتقي نسور قرطاج يوم الخميس المقبل، مع منتخب مدغشقر الذي تأهل لدور الـ8 بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح 4- 2.
موسى-ماريجا (2)

ماريجا أفضل لاعب في لقاء مالي وكوت ديفوار

حصل موسى ماريجا لاعب منتخب مالي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام كوت ديفوار في دور الستة عشر من بطولة الأمم الإفريقية، بناء على اختيار اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وأعرب موسى ماريجا عن أسفه لخروج منتخب بلاده من كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الخسارة من منتخب كوت ديفوار بهدف دون رد، أحرزه ويلفريد زاها في الدقيقة 76، من اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الإثنين، على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات دور الستة عشر بالبطولة.
منتخب-مالي

مدرب مالى عن الخسارة: كان شرفا لى قيادة منتخب بلادى

قال محمد مجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي فى تصريحات له إن فريقه قدم أداء جيدا رغم خسارته أمام كوت ديفوار وخروجه من بطولة أمم إفريقيا مصر 2019، وحمل التحكيم جزءا من المسئولية حيث أشار فى تصرحيات لشبكة "بى ان سبورت" أن التحكيم يتحمل جزءا من مسئولية خسارة المنتخب المالى ولابد أن يراجع الكاف هذا الأمر. وودع منتخب مالي بطولة الأمم الإفريقية بالخسارة أمام كوت ديفوار بهدف دون رد في دور الـ16 للبطولة، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب السويس الجديد، وسجل هدف الأفيال الوحيد ويلفريد زاها.
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كرم-كردى (2)

نص خطاب استقالة كرم كردي من الجبلاية (صورة)

تقدم كرم كردي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم باستقالته من المجلس، اليوم الأحد، ليلحق بباقي الأعضاء في أعقاب هزيمة المنتخب الوطني وتوديعه بطولة كأس الأمم الإفريقية مبكرا، إذ ودع منتخب الفراعنة البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا "البافانا بافانا" بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس السبت على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة، وجاء هدف المباراة الوحيد من خلال هجمة مرتدة منظمة أسكنها ثيمبينكوسي لورش شباك حارس المنتب الوطني محمد الشناوي في الدقيقة 85.
أمير-مرتضى-أحمد-جلال-علاء-مقلد

أمير مرتضى يرشح 11 شخصية لتولي مجلس اتحاد الكرة

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن كيفية استغلال خروج المنتخب الوطني، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد خسارة الفراعنة والخروج من البطولة مساء أمس السبت، بهدف دون رد أمام منتخب جنوب إفريقيا، في المباراة التي جمعت بينهما بدور الـ16 على استاد القاهرة الدولي، ورشح أمير 11 شخصية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد الاستقالة التي تقدم بها هاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية وأعضاء مجلسه.
سمر-حمزة

سمر حمزة تشكر وزير الرياضة وتتحدث عن معسكر أوكرانيا

أعربت سمر حمزة، بطلة منتخب مصر للمصارعة النسائية، عن رضاها بالمستوي المتميز للمعسكر التدريبى التى شاركت فيه بأوكرانيا مع المنتخب الأوكرانى للمصارعة، والذى استمر لمده إسبوعين، مؤكدة أن ذلك انعكس علي تطور أدائها من أجل الإعداد والمنافسة علي حلم الميدالية الأوليمبية بطوكيو 2020، كما قدمت اللاعبة شكرها لأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ولمجلس إدارة اتحاد المصارعة برئاسة عصام نوارة، ولمسئولى البنك الأهلي المصري، الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأوليمبي، الذي تنتمي إليه ولشركة روابط الرياضية الوكيل الحصري للاعبه على الدعم المتواصل.
عمرو-وردة (3)

هل يتراجع أبو ريدة ويعيد وردة بعد ضغوط نجوم المنتخب؟

قبل ساعات من انطلاق لقاء المنتخب الوطني أمام الكونغو الديمقراطية، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد عمرو وردة، من المنتخب لأسباب انضباطية، ومغادرة لاعب أتروميتوس اليوناني، معسكر الفراعنة المقام لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، والتي يسعى خلالها الفراعنة للتتويج باللقب الثامن لتعزيز الرقم القياسي في التتويج، خصوصًا أن المنتخب الوطني لم يتوج باللقب منذ 9 سنوات، حيث كان آخر تتويج في كأس الأمم 2010.
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