ماريجا أفضل لاعب في لقاء مالي وكوت ديفوار

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ م

موسى ماريجا

حصل موسى ماريجا لاعب منتخب مالي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام كوت ديفوار في دور الستة عشر من بطولة الأمم الإفريقية، بناء على اختيار اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وأعرب موسى ماريجا عن أسفه لخروج منتخب بلاده من كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الخسارة من منتخب كوت ديفوار بهدف دون رد، أحرزه ويلفريد زاها في الدقيقة 76، من اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الإثنين، على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات دور الستة عشر بالبطولة.

وقال ماريجا خلال المؤتمر الصحفي، عقب المباراة: "لقد كنا أفضل في اللقاء ولا نستحق الخسارة، وكان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدف ولكن إضاعتنا للعديد من الفرص كلفنا هدفا من كرة مرتدة". وتابع: "لدينا طموح فيما هو قادم من تحديات أن نصل ببلادنا إلي ما هو أفضل في المنافسات القارية والعالمية، لدينا جيل مميز من اللاعبين