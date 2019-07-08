رياضة

ماريجا أفضل لاعب في لقاء مالي وكوت ديفوار

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ م
موسى ماريجا
موسى ماريجا
حصل موسى ماريجا لاعب منتخب مالي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام كوت ديفوار في دور الستة عشر من بطولة الأمم الإفريقية، بناء على اختيار اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وأعرب موسى ماريجا عن أسفه لخروج منتخب بلاده من كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الخسارة من منتخب كوت ديفوار بهدف دون رد، أحرزه ويلفريد زاها في الدقيقة 76، من اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الإثنين، على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات دور الستة عشر بالبطولة.
وقال ماريجا خلال المؤتمر الصحفي، عقب المباراة: "لقد كنا أفضل في اللقاء ولا نستحق الخسارة، وكان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدف ولكن إضاعتنا للعديد من الفرص كلفنا هدفا من كرة مرتدة". وتابع: "لدينا طموح فيما هو قادم من تحديات أن نصل ببلادنا إلي ما هو أفضل في المنافسات القارية والعالمية، لدينا جيل مميز من اللاعبين
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مدرب مالى عن الخسارة: كان شرفا لى قيادة منتخب بلادى

قال محمد مجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي فى تصريحات له إن فريقه قدم أداء جيدا رغم خسارته أمام كوت ديفوار وخروجه من بطولة أمم إفريقيا مصر 2019، وحمل التحكيم جزءا من المسئولية حيث أشار فى تصرحيات لشبكة "بى ان سبورت" أن التحكيم يتحمل جزءا من مسئولية خسارة المنتخب المالى ولابد أن يراجع الكاف هذا الأمر. وودع منتخب مالي بطولة الأمم الإفريقية بالخسارة أمام كوت ديفوار بهدف دون رد في دور الـ16 للبطولة، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب السويس الجديد، وسجل هدف الأفيال الوحيد ويلفريد زاها.
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الأهلي يمطر شباك سوكر سمارت الإسباني بتسعة أهداف

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق فوزا عريضًا على نظيره سوكر سمارت الإسباني أحد أندية الدرجة الثالثة، بتسعة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتي ضمن معسكر الإعداد الخارجي. بدأت المباراة بسيطرة من جانب لاعبي الأهلي واستحوذوا على الكرة ونجح رمضان صبحي في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة نفذها علي معلول الا أن حارس سوكر سمارت تصدى لها، وبعد ذلك توالت الفرص للاعبي الأهلي أمام مرمى المنافس، وفي الدقيقة 11 سجل حسين الشحات هدف التقدم بعدما مرر معلول عرضية متقنة حولها الشحات في المرمى،
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بعد التأهل.. مدرب الأفيال: الجزائر مرشح لحصد البطولة

تحدث إبراهيما كمارا، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، عن تأهل المنتخب الإيفوارى إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو، ونجح المنتخب الإيفواري في التأهل للدور ربع النهائي بعد الفوز على نظيره المنتخب المالي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات دور الستة عشر من البطولة الإفريقية، سجل هدف الأفيال الوحيد ويلفريد زاها، ليمنح منتخب بلاده فوزًا غاليا يؤهله لربع النهائى.
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الكاميرون تخطف فوزًا مثيرًا من غينيا بيساو

حقق منتخب الكاميرون فوزًا مثيرًا على نظيره غينيا بيساو بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، بهذه النتيجة يحصد الكاميرون 3 نقاط يتصدر بهم المجموعة،بينما يبقى منتخب غينيا بيساو دون رصيد وينتظر المنتخبين نتيجة مباراة غانا مع بنين التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم لتحديد ترتيب المجموعة بعد انتهاء الجولة الأولى.
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أعلن الهولندى كلارنس سيدورف، المدير الفنى لمنتخب الكاميرون، التشكيل الذى سيواجه به نظيره منتخب غينيا بيساو، بقيادة المدير الفنى باسيرو كاندى، اليوم فى تمام الساعة السابعة مساء، ضمن لقاءات المجموعة السادسة من كأس أمم إفريقيا مصر 2019، والتى ستقام على استاد الإسماعلية. وجاء التشكيل كالآتى: حراسة المرمى: أندرى أونانا. خط الدفاع: يايا بانانا - تشاكونتى - نجادو - أويانجو. خط الوسط: ماندجيك - ديجوم - أنجوسا. خط الهجوم: موتينج - إيكامبى - باسوجوج.
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انتهى اليوم الرابع من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المُقبل، وشهد يوم الإثنين إقامة 3 مباريات قوية، بدأت بمواجهة منتخب كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تضم معهما منتخب المغرب وناميبيا، ثم مواجهة منتخب تونس ونظيره الأنجولي، ومالي مع نظيره الموريتاني، ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالبطولة التي يشارك بها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، تم تقسيمهم على 6 مجموعات.
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الخزري يحصل على جائزة أفضل لاعب بمباراة تونس وأنجولا

حصل وهبي الخزري مهاجم منتخب تونس على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام أنجولا التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد السويس، في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، وقد انتهى اللقاء بالتعادل 1-1، سجل هدفي اللقاء يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وتعادل للمنتخب الأنجولي دجالما كامبوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة، بذلك يحصل كل منتخب على نقطة واحدة.
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