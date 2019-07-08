تجديد حبس هيثم محمدين 15 يوما في «نشر أخبار كاذبة»

تحرير:تهامى البندارى ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١١ م

هيثم محمدين

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين، بتجديد حبس الناشط السياسي هيثم محمدين، 15 يومًا، احتياطيًا على ذمة قضية جديدة، حملت رقم 741 لسنة 2019، تحقيق أمن دولة عليا، على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والدعوة لقلب نظام الحكم، ومشاركة جماعة تدعم الإرهاب وتتخذه وسيلة لتحقيق أهدافها، فضلا عن التحريض على التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على أعمال تظاهر.

احتجز قسم شرطة الصف هيثم محمدين فى مايو الماضي، وحرر محضرا شرطيا ضده اتهمه فيه بالتهرب من مواعيد التدابير الاحترازية المقررة له بقسم الصف، وحمل المحضر رقم 22 لسنة 2019، أحوال الصف. ينفذ «محمدين» التدابير الاحترازية بديلاً عن الحبس الاحتياطي، لسابقة اتهامه في القضية التي حملت رقم 718 لسنة