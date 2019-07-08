جريمة

تجديد حبس هيثم محمدين 15 يوما في «نشر أخبار كاذبة»

تحرير:تهامى البندارى ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١١ م
هيثم محمدين
هيثم محمدين
أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين، بتجديد حبس الناشط السياسي هيثم محمدين، 15 يومًا، احتياطيًا على ذمة قضية جديدة، حملت رقم 741 لسنة 2019، تحقيق أمن دولة عليا، على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والدعوة لقلب نظام الحكم، ومشاركة جماعة تدعم الإرهاب وتتخذه وسيلة لتحقيق أهدافها، فضلا عن التحريض على التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على أعمال تظاهر.
احتجز قسم شرطة الصف هيثم محمدين فى مايو الماضي، وحرر محضرا شرطيا ضده اتهمه فيه بالتهرب من مواعيد التدابير الاحترازية المقررة له بقسم الصف، وحمل المحضر رقم 22 لسنة 2019، أحوال الصف. ينفذ «محمدين» التدابير الاحترازية بديلاً عن الحبس الاحتياطي، لسابقة اتهامه في القضية التي حملت رقم 718 لسنة
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طفل-مقتول-جثة-قتل-الاطفال

ربة منزل تخنق طفلا وتلقيه في الترعة انتقاما من والده

نجح ضباط مباحث مديرية أمن البحيرة اليوم الإثنين، في كشف غموض حادث العثور على جثة طفل عمره 3 سنوات مخنوق بحبل وملقى في الترعة بقرية منشية المغازي التابعة لمركز المحمودية، وتبين أن وراء الحادث ربة منزل جارة المجني عليه قامت بقتله لاتهام والده لها بالسرقة فانتقمت منه، وعثر الأهالي على جثة طفل عمره 3 سنوات بترعة القرية المشار إليها قرية، وتم انتشال الجثة ونقلها لمستشفى المحمودية العام تحت تصرف النيابة، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة والطب الشرعي، لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة، وتحرر المحضر رقم 3058 إداري المحموديه لسنة 2019.
محاكمة لجين

إخلاء سبيل الأب المتهم بتقييد ابنته بسبب الميراث

قررت نيابة مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، في التحقيقات التي جرت تحت إشراف المستشار أحمد الفولي المحامي العام لنيابات جنوب المحافظة، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل الأب المتهم بتقييد ابنته بالسلاسل والأقفال الحديدية بالاشتراك مع ابناء خالها، بسبب مطالبتها بالحصول على حقها من ميراث أمها المتوفاة وذلك بعد التصالح بينهم، وأخذ تعهدات على الأب بعدم إيذائها، وكان اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرمواس، بورود بلاغ من أهالي منطقة البرج بالمدينة، بتواجد فتاة محبوسة داخل منزلها.
الانتحار شنقا - أرشيفية

جهود لحل لغز العامل المشنوق بأبو النمرس

يسعى رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة لحل لغز العثور على جثة عامل مشنوقا داخل منزله بمنطقة أبو النمرس، اليوم الإثنين، من خلال فحص هاتفه المحمول وتتبع خط سيره وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في محيط سكنه، وكذلك سماع أقوال عدد من الجيران للوقوف على ملابسات وظروف الحادث، بينما قررت نيابة أبو النمرس تشريح جثة المجني عليه، لبيان وتحديد الأسباب الوفاة، ومعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه، في الوقت الذي استعجلت فيه ورود تحريات المباحث حول الحادث، تمهيدا لاستصدار قرار بدفن الجثة.
شنق

انتحار طالبة إعدادي بسبب شريحة هاتف محمول بالدقهلية

أقدمت فتاة لا يزيد عمرها عن 13 سنة بالمرحلة الإعدادية، اليوم الإثنين، على الانتحار شنقًا داخل غرفتها، من قرية دنجواي التابعة لمركز شربين، بمحافظة الدقهلية، بسبب خلافات أسرية والتضييق عليها، وبخاصة عقب رفض والدها شراء شريحة موبايل خاصة بها. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين، بالعثور على فتاة مشنوقة داخل غرفة بمنزلها بقرية دنجواى التابعة للمركز.
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رشوة

«أمن الدولة» تُحقق مع قاضي الجنح المتهم بالرشوة

تجري نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها مع قاض يشغل عضو اليسار بمحكمة جنح مستأنف أكتوبر، تم ضبطه أمس الثلاثاء، في قضية رشوة، نظير أداء عمل من أعمال وظيفته القضائية، ومن المقرر أن تواجهه النيابة بتحريات رجال الرقابة الإدارية، وأجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، جاء قرار النيابة بإلقاء القبض على القاضي المتهم بناء على معلومات حققتها النيابة وتسجيلات قامت بها، وفقًا لاختصاصها القانوني الذي يوكل للنيابة العامة وحدها سلطة إلقاء القبض على أعضاء الهيئات القضائية دون غيرها من جهات الضبط والتحري.
«حسم ولواء الثورة» تسقطان في يد الداخلية -5

«أمن الدولة» تجدد حبس 9 متهمين بـ«حسم» 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، تجديد حبس 9 متهمين بالانضمام لحركة «حسم الإرهابية»، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ووجهت إليهم النيابة ارتكاب جرائم تتعلق بالتخطيط للهجوم على عدد من أكمنة الشرطة، وشل حركة الطريق العام، فضلا عن اتهامهم برصد عدد من المنشآت الحيوية، والدعوة إلى الخروج فى تظاهرات معارضة للنظام القائم، والإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي بالبلاد.
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22 خلية.. القضاء يسدل الستار على أكبر قضية إرهاب

31 شهرا من التحقيقات، أجرتها النيابة العسكرية والقضاء العسكري، مع أكبر خلايا إرهابية تضم 292 متهما، انتهت بإصدار حكم اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لـ32 متهما، والمشدد 15 سنة لـ29 آخرين، كما عاقبت 75 متهما آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، والمشدد 3 سنوات لـ117 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ36 آخرين، والسجن المشدد 7 سنوات لمتهم، وبراءة اثنين آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم بوفاته، وعدم اختصاص لمتهم قاصر، لإدانتهم بمحاولة اغتيال رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، والتحريض على تنفيذ عمليات عدائية ضد البلاد.
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