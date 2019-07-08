إخلاء سبيل الأب المتهم بتقييد ابنته بسبب الميراث

تحرير:محمد الزهراوي ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ م

إخلاء سبيل - صورة تعبيرية

قررت نيابة مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، في التحقيقات التي جرت تحت إشراف المستشار أحمد الفولي المحامي العام لنيابات جنوب المحافظة، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل الأب المتهم بتقييد ابنته بالسلاسل والأقفال الحديدية بالاشتراك مع ابناء خالها، بسبب مطالبتها بالحصول على حقها من ميراث أمها المتوفاة وذلك بعد التصالح بينهم، وأخذ تعهدات على الأب بعدم إيذائها، وكان اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرمواس، بورود بلاغ من أهالي منطقة البرج بالمدينة، بتواجد فتاة محبوسة داخل منزلها.

انتقل المقدم محمد الدروي رئيس مباحث المركز، وعثر على فتاة تدعى"نورا-ع-م" 30 عاما، دون عمل، مقيدة بسلاسل وأقفال حديدية داخل المنزل، وجرى نقلها للمستشفى العام، إذ كانت في حالة إعياء شديدة وتوجد آثار تورمات وسحجات بأنحاء متفرقة من الجسم، وحُرر محضر بالواقعة بنقطة شرطة المستشفى. وأفادت التحريات الأولية،