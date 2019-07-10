ورطة في الأهلي بعد استقالة اتحاد الكرة

وقعت إدارة الأهلي في ورطة حقيقية بعد الإستقالة الجماعية لاتحاد الكرة وعدم صدور قرار رسمي بخصوص اعتبار معاملة أحد لاعبي شمال إفريقيا، لاعبا محليًا في قوائم الموسم الجديد

تحرير:أحمد سعيد ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ ص

الخطيب وسيد عبدالحفيظ

تفجرت أزمة داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الساعات الماضية بعد استقالة أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة عقب الخروج المهين من دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، والسقوط أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف، الأمر الذي أجبر أبوريدة وأعضاء مجلسه على تقديم الاستقالة والاعتذار عن استكمال المدة المتبقية لمجلسهم، بعد تعرضهم لهجوم شديد من الجماهير عقب اخفاق المنتخب الوطني في كان 2019.

بداية الأزمة بدأت الأزمة بعد أن تعاقدت إدارة الأهلي منذ عدة أيام مع المالي أليو ديانج قادمًا من فريق مولودية الجزائر لمدة خمسة مواسم، وكشفت مصادر في النادي الأهلي أن قيمة انتقال صاحب الـ21 عامًا كلفت خزينة الأهلي ما يقرب من مليون و100 ألف دولار أي ما يقرب من 18 مليون جنيه. وتألق ديانج في صفوف