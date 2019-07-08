بعد مزاد «كريستيز».. مصر تخاطب الإنتربول الدولي

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٢ م

جانب من الاجتماع

اجتمعت اللجنة القومية للآثار المستردة مساء الإثنين، برئاسة وزير الآثار، وبحضور الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وقيادات من الخارجية والداخلية والعدل والنيابة العامة وغيرهم، وذلك لمناقشة الموقف حيال المزاد الذي انعقد يوميّ 3 و 4 يوليو الجاري بصالة مزادات "كريستيز" بلندن وكل الإجراءات التي سيتم اتخاذها من جانب السلطات المصرية بعد بيع قطع آثار مصرية. وخلال الاجتماع، أعربت اللجنة عن بالغ استيائها من التصرف غير المهني حيال بيع القطع الأثرية المصرية دون إظهار سندات الملكية وما يثبت شرعية خروجها من مصر حتى تاريخه.

كما أعربت عن استغرابها الشديد من عدم تقديم السلطات البريطانية الدعم المُنتظَر منها في هذا الشأن. وفي تعليق على أهم ما دار في الاجتماع، قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن اللجنة القومية للآثار المستردة التي عقدت اليوم؛ لبحث ملف بيع قطع آثار مصرية في مزاد بلندن توصلت إلى عدة