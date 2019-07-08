ربة منزل تخنق طفلا وتلقيه في الترعة انتقاما من والده

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٥ م

جثة طفل- أرشيفية

نجح ضباط مباحث مديرية أمن البحيرة اليوم الإثنين، في كشف غموض حادث العثور على جثة طفل عمره 3 سنوات مخنوق بحبل وملقى في الترعة بقرية منشية المغازي التابعة لمركز المحمودية، وتبين أن وراء الحادث ربة منزل جارة المجني عليه قامت بقتله لاتهام والده لها بالسرقة فانتقمت منه، وعثر الأهالي على جثة طفل عمره 3 سنوات بترعة القرية المشار إليها قرية، وتم انتشال الجثة ونقلها لمستشفى المحمودية العام تحت تصرف النيابة، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة والطب الشرعي، لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة، وتحرر المحضر رقم 3058 إداري المحموديه لسنة 2019.

كان اللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة تلقى إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن أنه تلقى بلاغًا من الرائد كريم الخولي رئيس مباحث مركز شرطة المحمودية يفيد بالعثور على جثة طفل ملقاة بترعة قرية منشية المغازى بنطاق المركز وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لطفل