تونس تطيح بغانا من كأس الأمم وتتأهل إلى ربع النهائي

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٢ م

تونس وغانا

تأهل المنتخب التونسي إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد فوزه على غانا بنتيجة 5- 4 بركلات الترجيح بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1- 1، حيث أحرز طه الخنيسي هدف تونس في الدقيقة 73 من اللقاء وأحرز رامي بديوي مدافع تونس هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة من اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة وبذلك يلتقي نسور قرطاج يوم الخميس المقبل، مع منتخب مدغشقر الذي تأهل لدور الـ8 بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح 4- 2.

المباراة جاءت قوية خاصة من المنتخب التونسي الذي ظهر بمستوى أفضل كثيرًا من المباريات السابقة وتحديدا في الناحية الهجومية حيث شكل الثلاثي طه ياسين الخنيسي ويوسف المساكني وأنيس البدري، خطورة كبيرة على مرمى النجوم السوداء، في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي. في الشوط الثاني لم يتغير الأمر كثيرًا