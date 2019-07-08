رياضة

تونس تطيح بغانا من كأس الأمم وتتأهل إلى ربع النهائي

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٢ م
تونس وغانا
تونس وغانا
تأهل المنتخب التونسي إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد فوزه على غانا بنتيجة 5- 4 بركلات الترجيح بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1- 1، حيث أحرز طه الخنيسي هدف تونس في الدقيقة 73 من اللقاء وأحرز رامي بديوي مدافع تونس هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة من اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة وبذلك يلتقي نسور قرطاج يوم الخميس المقبل، مع منتخب مدغشقر الذي تأهل لدور الـ8 بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح 4- 2.
المباراة جاءت قوية خاصة من المنتخب التونسي الذي ظهر بمستوى أفضل كثيرًا من المباريات السابقة وتحديدا في الناحية الهجومية حيث شكل الثلاثي طه ياسين الخنيسي ويوسف المساكني وأنيس البدري، خطورة كبيرة على مرمى النجوم السوداء، في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي. في الشوط الثاني لم يتغير الأمر كثيرًا
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ماريجا أفضل لاعب في لقاء مالي وكوت ديفوار

حصل موسى ماريجا لاعب منتخب مالي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام كوت ديفوار في دور الستة عشر من بطولة الأمم الإفريقية، بناء على اختيار اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وأعرب موسى ماريجا عن أسفه لخروج منتخب بلاده من كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الخسارة من منتخب كوت ديفوار بهدف دون رد، أحرزه ويلفريد زاها في الدقيقة 76، من اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الإثنين، على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات دور الستة عشر بالبطولة.
اشرف-صبحى-وزير-الشباب

تفاصيل مكالمة وزير الشباب والرياضة مع ثروت سويلم

أجرى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا مع ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، وطالبه بالقيام بمهامه فى تسيير أمور اتحاد الكرة بشكل طبيعي، واتباع لائحة النظام الأساسي لحين الانتهاء من المفاوضات بشأن الإجراءات القانونية اللازمة لتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الجبلاية دون الدخول في صدام مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد أن تقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبوريدة، باستقالته، عقب إخفاق الفراعنة وتوديع بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16.
منتخب-مالي

مدرب مالى عن الخسارة: كان شرفا لى قيادة منتخب بلادى

قال محمد مجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي فى تصريحات له إن فريقه قدم أداء جيدا رغم خسارته أمام كوت ديفوار وخروجه من بطولة أمم إفريقيا مصر 2019، وحمل التحكيم جزءا من المسئولية حيث أشار فى تصرحيات لشبكة "بى ان سبورت" أن التحكيم يتحمل جزءا من مسئولية خسارة المنتخب المالى ولابد أن يراجع الكاف هذا الأمر. وودع منتخب مالي بطولة الأمم الإفريقية بالخسارة أمام كوت ديفوار بهدف دون رد في دور الـ16 للبطولة، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب السويس الجديد، وسجل هدف الأفيال الوحيد ويلفريد زاها.
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ساسي: جاهز لموقعة غانا.. ولم أغادر المعسكر غاضبًا

نفى فرجاني ساسي، نجم منتخب تونس، ما تردد حول غضبه بسبب عدم إشراكه في مباراة منتخب بلاده في كأس الأمم أمام موريتانيا، وقال نجم الزمالك: "أنفي جملة وتفصيلا عدم رضائي عن اختيارات المدرب وعدم إشراكه لي، وأنا أعتبر نفسي من الركائز المؤثرة في منتخب تونس وهذه الكأس الإفريقية الثالثة لي، أي لدي من الخبرة التي تساعدني على إفادة المجموعة، وأنا جاهز كما يجب لمباراة غانا ولكن الكلمة الأخيرة تبقى للمدرب وأنا أحترم رأيه واختياراته.. وأنا مدين للمنتخب وللاتحاد التونسي لكرة القدم الذي تكفل بعلاجي حين تعرضت للإصابة مع الزمالك".
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تونس تتأهل لمواجهة غانا في ثمن نهائي كأس الأمم

واصل المنتخب التونسي عروضه السيئة وأداءه المخيب للآمال في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد أن تعادل مع نظيره الموريتاني بدون أهداف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات في البطولة التي تستضيفها مصر منذ 21 يونيو الماضي وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، ولم يحقق منتخب النسور أي فوز في دور المجموعات حيث حصد 3 نقاط من التعادل في 3 مباريات وضمن التأهل إلى ثمن نهائي البطولة بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة خلف مالي الذي تصدر برصيد 7 نقاط.
بنين-ومنتخب-غينيا-بيساو

بنين تتعادل مع الكاميرون وتتأهل لثمن نهائي كأس الأمم

حسم التعادل السلبي المواجهة التي جمعت بين منتخب الكاميروني ونظيره البنيني ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وحتى 19 يوليو الجاري، ليحصل بذلك منتخب الكاميرون على نقطة واحدة يرتفع بها رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بينما ارتفع رصيد بنين إلى 3 نقاط يحتل بها المركز الثالث بالمجموعة ويضمن تأهله إلى ثمن نهائي البطولة ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، فيما تصدر منتخب غانا ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن الكاميرون.
غينيا بيساو‎

في مباراة سلبية بنين تتعادل مع غينيا بيساو

في مباراة هي الأسوأ حتى الآن في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حسم التعادل السلبي مواجهة منتخب بنين مع نظيره غينيا بيساو التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بهذه النتيجة يرتفع رصيد بنسن إلى نقطتين يحتل بهم المركز الثاني في المجموعة بالتساوي مع غانا، بينما ارتفع رصيد غينيا بيساو إلى نقطة واحدة يتذيل بها المجموعة التي يتصدرها منتخب الكاميرون برصيد 4 نقاط.
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