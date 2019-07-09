رياضة

مدرب جديد وعقد ديانج.. تعرف على قرارات مجلس الأهلي

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مساء الإثنين عددًا من القرارات الهامة التي وصل عددها 11 قرارا، من بينها اعتماد عقد استعارة رمضان صبحي.
تحرير:أحمد سعيد ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
مجلس الأهلي
مجلس الأهلي
عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مساء الإثنين بمقر النادي بالجزيرة، لاعتماد ومناقشة عدد من الملفات، أبرزها اعتماد قرار تمديد إعارة رمضان صبحي مع فريق الكرة، بالإضافة إلى اعتماد التعاقد مع المالي أليو ديانج القادم من مولودية الجزائر لمدة 4 مواسم، والانتهاء من إجراءات تسليم أجهزة الاستشفاء الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، واعتماد قرار التعاقد مع السويدي أولا ليندجرين ومساعده روبرت مخطط الأحمال البدني لقيادة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي في الموسم القادم.
وجاءت قرارات مجلس الأهلي على النحو التالي: 1- التصديق على محضر الجلسة العاشرة، واعتماد مجموعة من القرارات في الجلسة الحادية عشرة التي عقدت الإثنين. 2- اعتماد قرار محمود الخطيب، رئيس النادي، والمفوض من قبل المجلس بإدارة ملف كرة القدم بشأن الموافقة على استئجار طائرة خاصة للفريق الأول لكرة القدم للسفر
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عمرو-وردة

مدرب مصر السابق هذا هو الشخص الذي أعاد عمرو وردة

أكد علاء نبيل، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أن توقيت إعلان قائمة منتخب مصر لبطولة كأس أمم إفريقيا كان غريبًا، مشيرا إلى أن المكسيكي خافيير أجيري، أعلن القائمة في يوم أقيمت به 5 مباريات تحسم الصراع على الهبوط. وأضاف نبيل، في تصريحات تليفزيونية، أن جميع اللاعبين الذين استبعدوا من القائمة أدوا لقاءات سيئة بالدوري، كما أن القائمة ضمت 6 لاعبين في مركز المساك، ولم يتواجد ظهير أيسر صريح في القائمة. وشدد، أن الثنائي علي غزال، وأحمد حسن كوكا، لم يكن لهما دور واضح مع المنتخب في بطولة كأس أمم إفريقيا، متمًا أنهما لا يستحقان الانضمام إلى منتخب مصر.
غانا وتونس الشوط الثانى وهدف وتونس (2)

فرجاني ساسي يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد تأهل تونس

أعرب التونسي فرجاني ساسي، عن سعادته بتأهل منتخب بلاده للدور ربع النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حاليًا حتى 19 يوليو الجاري. وأكد ساسي، في تصريحاته عقب المباراة، أن اللقاء كان صعبًا أمام فريق قوي مثل المنتخب الغاني، متمنيًا ان يجد نسور قرطاج دعماً جماهيريًا كبيرًا في مباراة الدور القادم أمام مدغشقر. واستمر نجم الزمالك في حديثه: «أتمنى أن يمتلئ الملعب في المباراة القادمة، ومتأكد من أن جماهير الزمالك ستلبي دعوتي وتحضر لدعم منتخب تونس».
غانا وتونس الشوط الثانى وهدف وتونس (1)

بالمواعيد.. مواجهات صعبة في ربع نهائي أمم أفريقيا

اختتمت اليوم منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري والتي شارك فيها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث أقيم اليوم مباراتان الأولى جمعت بين منتخب مالي و نظيره الإيفواري وانتهت بفوز كوت ديفوار بهدف دون رد، بنيما جمع اللقاء الثاني بين منتخب تونس والمنتخب الغاني وانتهى بفوز نسور قرطاج بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
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أليو ديانج

ديانج يبلغ الأهلي موعد انتظامه في التدريبات

حدد المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد تواجده في القاهره لبدء مشوراه بشكل رسمي داخل النادي بعد إتمام التعاقد معه بشكل رسمي، وتوقيعه على عقد يمتد لمدة 5 مواسم مقبلة، ويصل ديانج إلى القاهرة في غضون 10 أيام بعد الانتهاء من جمع كافة متعلقاته في نادي مولودية الجزائر، ثم السفر إلى مالي لقضاء إجازه قصيرة لزيارة أسرته هناك قبل بداية مشواره بشكل رسمي مع الأهلي. وأعلن الأهلي عن عدم لحاق اللاعب المالي بمعسكر الفريق المقام حاليا في إسبانيا، بسبب وجوده في الجزائر لإنهاء متعلقاته ثم سفره إلى مالي قبل الوصول إلى القاهرة.
رمضان-صبحى (2)

رسميًا.. الأهلي يعلن استعارة رمضان صبحي لموسم جديد

أعلنت إدارة النادي الأهلي رسميًا عن تجديد عقد استعارة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد، بعدما غادر خالد مرتجي عضو المجلس، إلى لندن لاتمام إجراءات التعاقد بسبب طول فترة التفاوض بين الطرفين نتيجة الخلاف على المقابل المالي، وتواجد بصحبة مرتجي نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب الذي سافر قبل 48 ساعة لاستكمال المفاوضات والاتفاق على كافة شروط التعاقد. وعقد مرتجي عدة جلسات مع مسئولي هدرسفيلد، ونجح في الاتفاق على كافة الشروط المالية، حتى تم توقيع العقود رسميًا قبل قليل.
أليو ديانج‎

كواليس مفاوضات الأهلي مع المالي اليو ديانج

علمت "التحرير" أن مسؤولي النادي الأهلي اقتربوا من حسم صفقة المالي اليو ديانج لاعب خط وسط فريق مولودية الجزائر الجزائري، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد أن غادر أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء للاجتماع مع عمر غريب رئيس النادي الجزائري وحسم الصفقة بشكل نهائي. وكشف مصدر بالأهلي أن إدارة النادي الجزائري طلبت مليون و600 ألف دولار من أجل الاستغناء عن ديانج، بينما عرض الأهلي الآخر وصل لمليون و400 ألف دولار، الأمر الذي رفضه مسؤولو الفريق الجزائري وتمسكوا بطلباتهم المادية.
اجتماع-مجلس -دارة الأهلى-تصوير-سامح ابو حسن‎ (3)

أول تعليق من الأهلي على بيان الجبلاية الصادم

علق العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على بيان اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة حول أزمة مباريات الدوري بعدما قررت الجبلاية استكمال مباريات الدوري و كأس مصر عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل بمشاركة 24 منتخبًا . وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا منذ قليل أوضح فيه أنه يحترم طلب الأهلي باستكمال الدوري قبل كأس أمم إفريقيا لكن رفض الأندية لاستكمال المسابقة بدون الدوليين حال دون الموافقة على طلبه.
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