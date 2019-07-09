مدرب جديد وعقد ديانج.. تعرف على قرارات مجلس الأهلي

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مساء الإثنين عددًا من القرارات الهامة التي وصل عددها 11 قرارا، من بينها اعتماد عقد استعارة رمضان صبحي.

تحرير:أحمد سعيد ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

مجلس الأهلي

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مساء الإثنين بمقر النادي بالجزيرة، لاعتماد ومناقشة عدد من الملفات، أبرزها اعتماد قرار تمديد إعارة رمضان صبحي مع فريق الكرة، بالإضافة إلى اعتماد التعاقد مع المالي أليو ديانج القادم من مولودية الجزائر لمدة 4 مواسم، والانتهاء من إجراءات تسليم أجهزة الاستشفاء الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، واعتماد قرار التعاقد مع السويدي أولا ليندجرين ومساعده روبرت مخطط الأحمال البدني لقيادة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي في الموسم القادم.

وجاءت قرارات مجلس الأهلي على النحو التالي: 1- التصديق على محضر الجلسة العاشرة، واعتماد مجموعة من القرارات في الجلسة الحادية عشرة التي عقدت الإثنين. 2- اعتماد قرار محمود الخطيب، رئيس النادي، والمفوض من قبل المجلس بإدارة ملف كرة القدم بشأن الموافقة على استئجار طائرة خاصة للفريق الأول لكرة القدم للسفر