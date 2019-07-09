مدرب جديد وعقد ديانج.. تعرف على قرارات مجلس الأهلي

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مساء الإثنين عددًا من القرارات الهامة التي وصل عددها 11 قرارا، من بينها اعتماد عقد استعارة رمضان صبحي.
عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مساء الإثنين بمقر النادي بالجزيرة، لاعتماد ومناقشة عدد من الملفات، أبرزها اعتماد قرار تمديد إعارة رمضان صبحي مع فريق الكرة، بالإضافة إلى اعتماد التعاقد مع المالي أليو ديانج القادم من مولودية الجزائر لمدة 4 مواسم، والانتهاء من إجراءات تسليم أجهزة الاستشفاء الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، واعتماد قرار التعاقد مع السويدي أولا ليندجرين ومساعده روبرت مخطط الأحمال البدني لقيادة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي في الموسم القادم.
وجاءت قرارات مجلس الأهلي على النحو التالي:
1- التصديق على محضر الجلسة العاشرة، واعتماد مجموعة من القرارات في الجلسة الحادية عشرة التي عقدت الإثنين.
2- اعتماد قرار محمود الخطيب، رئيس النادي، والمفوض من قبل المجلس بإدارة ملف كرة القدم بشأن الموافقة على استئجار طائرة خاصة للفريق الأول لكرة القدم للسفر
وجاءت قرارات مجلس الأهلي على النحو التالي:
1- التصديق على محضر الجلسة العاشرة، واعتماد مجموعة من القرارات في الجلسة الحادية عشرة التي عقدت الإثنين.
2- اعتماد قرار محمود الخطيب، رئيس النادي، والمفوض من قبل المجلس بإدارة ملف كرة القدم بشأن الموافقة على استئجار طائرة خاصة للفريق الأول لكرة القدم للسفر إلى إسبانيا لخوض معسكر الإعداد للمرحلة المقبلة، في إطار توفير كل سبل الدعم لفريق الكرة.
3- اعتماد قرار محمود الخطيب، رئيس النادي، بشأن تفويض المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس الإدارة، بالسفر إلى إنجلترا للتفاوض مع إدارة نادي هدرسفيلد الإنجليزي لإنهاء صفقة تمديد إعارة رمضان صبحي، لاعب الفريق الذي تم الإعلان عن استمراره بصفوف الفريق لمدة موسم جديد بعد إنهاء المفاوضات بنجاح مع إدارة النادي الإنجليزي، وبناءً على رغبة اللاعب الذي تمسك باستكمال رحلته مع النادي بحثًا عن تحقيق البطولات المحلية والإفريقية.
4- اعتماد قرار الخطيب بشأن سفر أمير توفيق، مدير إدارة التسويق والتعاقدات، إلى الجزائر لإنهاء صفقة اللاعب المالي اليو ديانج، لاعب المنتخب المالي الأولمبي ونادي مولودية الجزائر.
5- الانتهاء من إجراءات تسلم أجهزة الاستشفاء التي تم التعاقد على شرائها، والخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لتجهيز اللاعبين، وإتمام عمليات الاستشفاء على أعلى مستوى تقني يطبق في أكبر الأندية العالمية، على أن يتم الشروع في تركيب هذه الأجهزة بالنادي خلال الأيام القليلة المقبلة، كذلك الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالجيم الجديد وغرف خلع ملابس الفريق الأول الجديدة بملعب التتش بمقر الجزيرة.
5- اعتماد اللائحة المالية لقطاع الناشئين واعتماد تشكيل إدارة اكتشاف المواهب برئاسة محمود صالح، واستحداث حوافز جديدة للمدربين واللاعبين، وذلك بناءً على القرارات الخاصة بلجنة التخطيط لكرة القدم.
6- اعتماد طلب مدير أكاديمية كرة القدم بالموافقة على اشتراك أبناء أعضاء فرع الشيخ زايد والتجمع الخامس بفرع الأكاديمية في فرع مدينة نصر والحصول على كل الامتيازات الخاصة بهذا الملف.
7- اعتماد إنشاء فرع لأكاديمية النادي الأهلي في أبو كبير بمحافظة الشرقية.
8- اعتماد عقد السويدي أولا ليندجرين ومساعده روبرت مخطط الأحمال البدني لقيادة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي في الموسم القادم.
9- توفير برنامج تحليل إحصائي لكرة السلة، والموافقة على إقامة مباراة اعتزال للاعب طارق الغنام، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، والموافقة على إعارة نيرمين إبراهيم، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات إلى نادي سبورتنج للموسم 2019-2020، والموافقة على تعيين طبيب بالجهاز الفني لفريق كرة السلة رجال.
10- اعتماد قرار تعيين اللواء خالد بدوي مديرًا للأمن بفرع الشيخ زايد، وأيضا اعتماد تعيين خالد سرور مديرًا لمجمع حمام السباحة بمقر النادي بالجزيرة، وذلك في إطار استكمال الهيكلة التنفيذية للنادي.
11- الموافقة على إبرام بروتوكول تعاون مع منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة انطلاقًا من الدور المجتمعي والخدمي للنادي الأهلي في قضايا الأطفال والأيتام، على أن يعقد مؤتمر صحفي لكشف التفاصيل الكاملة الخاصة بهذا البروتوكول يوم 22 يوليو بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.