رئيس المقاولون يكشف حقيقة توقيع طاهر محمد للأهلي

تحرير:أحمد محمد ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ ص

طاهر محمد طاهر

كشف المهندس محمد محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، حقيقة الأنباء التي أثيرت خلال الساعات الماضية عن توصل النادي الأهلي إلى اتفاق نهائي مع مجلس إدارة ذئاب الجبل على انتقال طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق إلى القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل. ونفى رئيس نادي المقاولون وصول الطرفين لأي اتفاق، موضحًا أن الأمر لم يصل إلى مرحلة الجدية المطلوبة فيما يتعلق بشأن المفاوضات بين الأهلي والمقاولون، لأن ما يحدث لا يعدو كونه اتصالات شفهية فقط لم ترق إلى أي شيء جدي حتى الآن.

وقال رئيس المقاولون في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «حتى الآن عروض الأهلي شفهية، وبصفة عامة لن نبيع اللاعب مقابل 15 مليون جنيه أو حتي 25 مليون جنيه، لسبب بسيط أن النادي لن يفرط في طاهر محمد طاهر بأقل من المبلغ الذي يحدده مجلس إدارة المقاولون العرب». وبسؤاله عما أثير عن طلب المقاولون