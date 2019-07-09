رياضة

رئيس المقاولون يكشف حقيقة توقيع طاهر محمد للأهلي

تحرير:أحمد محمد ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
كشف المهندس محمد محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، حقيقة الأنباء التي أثيرت خلال الساعات الماضية عن توصل النادي الأهلي إلى اتفاق نهائي مع مجلس إدارة ذئاب الجبل على انتقال طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق إلى القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل. ونفى رئيس نادي المقاولون وصول الطرفين لأي اتفاق، موضحًا أن الأمر لم يصل إلى مرحلة الجدية المطلوبة فيما يتعلق بشأن المفاوضات بين الأهلي والمقاولون، لأن ما يحدث لا يعدو كونه اتصالات شفهية فقط لم ترق إلى أي شيء جدي حتى الآن.
وقال رئيس المقاولون في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «حتى الآن عروض الأهلي شفهية، وبصفة عامة لن نبيع اللاعب مقابل 15 مليون جنيه أو حتي 25 مليون جنيه، لسبب بسيط أن النادي لن يفرط في طاهر محمد طاهر بأقل من المبلغ الذي يحدده مجلس إدارة المقاولون العرب». وبسؤاله عما أثير عن طلب المقاولون
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المقاولون يحسم الجدل حول توقيع نجم فريقه للأهلي

أعلن المهندس محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، موافقة الإدارة على بيع طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول للطلب الأعلى سعرًا بين الأندية التي سترغب في شرائه، وقال محمد عادل في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الإثنين: «حتى الآن لم يتقدم أي نادٍ محلي لشراء طاهر محمد طاهر، بينما جاءته عروض شفهية من أندية خارج مصر، وتحديدًا أوروبية، وفي انتظار وصول العروض الرسمية»، وأضاف المشرف العام على الكرة بذئاب الجبل: «لم نحدد سقفا ماليا أو رقما معينا ولكن سنوافق للنادي الذي يقدم أفضل وأعلى سعر».
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النحاس: أرحب بتدريب الأهلي.. وهذا موقفي من الزمالك

أكد عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، ترحيبه بتولي منصب المدرب العام فقط في النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن ذلك من الصعب أن يحدث مع مدير فني مصري، خاصة أن النادي الأحمر يفضل المدرب الأجنبي. وأوضح النحاس، خلال تصريحاته بحلقة مساء الأحد، من برنامج «سوبر تايم» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة TIME SPORTS، أنه لا يمكنه الحديث عن مستقبل لا يعرفه، لكنه بالتأكيد سيرحب بالعمل في النادي الأهلي سواء كان مديرًا فنيًا، أو في منصب المدرب العام.
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المقاولون العرب يكشف حقيقة انتقال طاهر طاهر للأهلي

كشف محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن الأخبار التي يتم تداولها عن انتقال طاهر محمد طاهر، إلى النادي الأهلي، ليست صحيحة، وما هي إلا اجتهاد وتكهنات من البعض، مضيفًا، أنه حتى الآن لا يوجد أي اتفاق بشكل رسمي سواء مع اللاعب أو مع إدارة الفريق بشأن انضمامه إلى القلعة الحمراء الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن النادي لا يقف أمام رغبة اللاعب في أي حال من الأحوال، وسبق أن الأهلي كان يسعى في الميركاتو الشتوي الماضي لضم طاهر، ولكن إدارة ذئاب الجبل طلبت تأجيل المفاوضات حتى نهاية الموسم للمحافظة على القوام الأساسي للفريق.
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