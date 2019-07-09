بالمواعيد.. مواجهات صعبة في ربع نهائي أمم أفريقيا

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١١ ص

تونس وغانا

اختتمت اليوم منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري والتي شارك فيها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث أقيم اليوم مباراتان الأولى جمعت بين منتخب مالي و نظيره الإيفواري وانتهت بفوز كوت ديفوار بهدف دون رد، بنيما جمع اللقاء الثاني بين منتخب تونس والمنتخب الغاني وانتهى بفوز نسور قرطاج بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبذلك أصبحت المنتخبات المتأهلة لدور الثمانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 هي السنغال وبنين والجزائر ونيجيريا وكوت ديفوار وتونس ومدغشقر وجنوب إفريقيا.ووفقاً لجدول البطولة فإن مواجهات دور الثمانية ستكون كالتالي:يوم الأربعاء 11 يوليو الجارييلتقي منتخب السنغال مع بنين في تمام الساعة السادسة مساءً على