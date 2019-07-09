رياضة

بالمواعيد.. مواجهات صعبة في ربع نهائي أمم أفريقيا

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١١ ص
تونس وغانا
تونس وغانا
اختتمت اليوم منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري والتي شارك فيها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث أقيم اليوم مباراتان الأولى جمعت بين منتخب مالي و نظيره الإيفواري وانتهت بفوز كوت ديفوار بهدف دون رد، بنيما جمع اللقاء الثاني بين منتخب تونس والمنتخب الغاني وانتهى بفوز نسور قرطاج بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وبذلك أصبحت المنتخبات المتأهلة لدور الثمانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 هي السنغال وبنين والجزائر ونيجيريا وكوت ديفوار وتونس ومدغشقر وجنوب إفريقيا.ووفقاً لجدول البطولة فإن مواجهات دور الثمانية ستكون كالتالي:يوم الأربعاء 11 يوليو الجارييلتقي منتخب السنغال مع بنين في تمام الساعة السادسة مساءً على
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عمرو-وردة

مدرب مصر السابق هذا هو الشخص الذي أعاد عمرو وردة

أكد علاء نبيل، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أن توقيت إعلان قائمة منتخب مصر لبطولة كأس أمم إفريقيا كان غريبًا، مشيرا إلى أن المكسيكي خافيير أجيري، أعلن القائمة في يوم أقيمت به 5 مباريات تحسم الصراع على الهبوط. وأضاف نبيل، في تصريحات تليفزيونية، أن جميع اللاعبين الذين استبعدوا من القائمة أدوا لقاءات سيئة بالدوري، كما أن القائمة ضمت 6 لاعبين في مركز المساك، ولم يتواجد ظهير أيسر صريح في القائمة. وشدد، أن الثنائي علي غزال، وأحمد حسن كوكا، لم يكن لهما دور واضح مع المنتخب في بطولة كأس أمم إفريقيا، متمًا أنهما لا يستحقان الانضمام إلى منتخب مصر.
غانا وتونس الشوط الثانى وهدف وتونس (2)

فرجاني ساسي يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد تأهل تونس

أعرب التونسي فرجاني ساسي، عن سعادته بتأهل منتخب بلاده للدور ربع النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حاليًا حتى 19 يوليو الجاري. وأكد ساسي، في تصريحاته عقب المباراة، أن اللقاء كان صعبًا أمام فريق قوي مثل المنتخب الغاني، متمنيًا ان يجد نسور قرطاج دعماً جماهيريًا كبيرًا في مباراة الدور القادم أمام مدغشقر. واستمر نجم الزمالك في حديثه: «أتمنى أن يمتلئ الملعب في المباراة القادمة، ومتأكد من أن جماهير الزمالك ستلبي دعوتي وتحضر لدعم منتخب تونس».
طاهر-محمد-طاهر-كريم-نيدفيد-المقاولون-العرب

رئيس المقاولون يكشف حقيقة توقيع طاهر محمد للأهلي

كشف المهندس محمد محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، حقيقة الأنباء التي أثيرت خلال الساعات الماضية عن توصل النادي الأهلي إلى اتفاق نهائي مع مجلس إدارة ذئاب الجبل على انتقال طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق إلى القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل. ونفى رئيس نادي المقاولون وصول الطرفين لأي اتفاق، موضحًا أن الأمر لم يصل إلى مرحلة الجدية المطلوبة فيما يتعلق بشأن المفاوضات بين الأهلي والمقاولون، لأن ما يحدث لا يعدو كونه اتصالات شفهية فقط لم ترق إلى أي شيء جدي حتى الآن.
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غانا-وتونس (3)

تونس تطيح بغانا من كأس الأمم وتتأهل إلى ربع النهائي

تأهل المنتخب التونسي إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد فوزه على غانا بنتيجة 5- 4 بركلات الترجيح بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1- 1، حيث أحرز طه الخنيسي هدف تونس في الدقيقة 73 من اللقاء وأحرز رامي بديوي مدافع تونس هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة من اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة وبذلك يلتقي نسور قرطاج يوم الخميس المقبل، مع منتخب مدغشقر الذي تأهل لدور الـ8 بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح 4- 2.
موسى-ماريجا (2)

ماريجا أفضل لاعب في لقاء مالي وكوت ديفوار

حصل موسى ماريجا لاعب منتخب مالي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام كوت ديفوار في دور الستة عشر من بطولة الأمم الإفريقية، بناء على اختيار اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وأعرب موسى ماريجا عن أسفه لخروج منتخب بلاده من كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الخسارة من منتخب كوت ديفوار بهدف دون رد، أحرزه ويلفريد زاها في الدقيقة 76، من اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الإثنين، على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات دور الستة عشر بالبطولة.
الجزائر-وغينيا (8)

الجزائر يبدع ويتألق ويتأهل إلى ربع نهائي «كان 2019»

تأهل منتخب الجزائر إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على نظيره الغيني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات دور الستة عشر في البطولة التي تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 19 يوليو الجاري، أحرز يوسف البلايلي الهدف الأول لمحاربي الصحراء في الدقيقة 24 من زمن اللقاء، وأضاف رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 57، واختتم أدم أوناس الأهداف في الدقيقة 83، ليحسم المنتخب الجزائري بطاقة التأهل ومواجهة منتخب مدغشقر في الدور ربع النهائي.
كينيا_السنغال

تألق واكتساح.. أبرز مشاهد اليوم الـ11 في أمم إفريقيا

أقيمت مساء الإثنين، 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث اختتمت مباريات المجموعة الثالثة بمواجهتي كينيا مع السنغال والجزائر مع تنزانيا، كما اختتمت مباريات المجموعة الرابعة بمباراتي ناميبيا مع ساحل العاج وجنوب إفريقيا مع المغرب، ولم تشهد هذه المباريات أي مفاجآت، لكنها أحيت آمال بعض المنتخبات في المجموعات الأخرى بالتأهل للدور التالي وعلى رأسها منتخب الكونغو الديمقراطية صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى الذي تأهل بالفعل رغم حصده 3 نقاط فقط.
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