رياضة

فرجاني ساسي يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد تأهل تونس

تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٩ ص
تونس وغانا
تونس وغانا
أعرب التونسي فرجاني ساسي، عن سعادته بتأهل منتخب بلاده للدور ربع النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حاليًا حتى 19 يوليو الجاري. وأكد ساسي، في تصريحاته عقب المباراة، أن اللقاء كان صعبًا أمام فريق قوي مثل المنتخب الغاني، متمنيًا ان يجد نسور قرطاج دعماً جماهيريًا كبيرًا في مباراة الدور القادم أمام مدغشقر. واستمر نجم الزمالك في حديثه: «أتمنى أن يمتلئ الملعب في المباراة القادمة، ومتأكد من أن جماهير الزمالك ستلبي دعوتي وتحضر لدعم منتخب تونس».
وتأهل المنتخب التونسي إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد فوزه على غانا بنتيجة 5- 4 بركلات الترجيح بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1- 1، حيث أحرز طه الخنيسي هدف تونس في الدقيقة 73 من اللقاء وأحرز رامي بديوي مدافع تونس هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة من اللقاء الذي جمع بين
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مدرب مصر السابق هذا هو الشخص الذي أعاد عمرو وردة

أكد علاء نبيل، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أن توقيت إعلان قائمة منتخب مصر لبطولة كأس أمم إفريقيا كان غريبًا، مشيرا إلى أن المكسيكي خافيير أجيري، أعلن القائمة في يوم أقيمت به 5 مباريات تحسم الصراع على الهبوط. وأضاف نبيل، في تصريحات تليفزيونية، أن جميع اللاعبين الذين استبعدوا من القائمة أدوا لقاءات سيئة بالدوري، كما أن القائمة ضمت 6 لاعبين في مركز المساك، ولم يتواجد ظهير أيسر صريح في القائمة. وشدد، أن الثنائي علي غزال، وأحمد حسن كوكا، لم يكن لهما دور واضح مع المنتخب في بطولة كأس أمم إفريقيا، متمًا أنهما لا يستحقان الانضمام إلى منتخب مصر.
غانا وتونس الشوط الثانى وهدف وتونس (1)

بالمواعيد.. مواجهات صعبة في ربع نهائي أمم أفريقيا

اختتمت اليوم منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري والتي شارك فيها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث أقيم اليوم مباراتان الأولى جمعت بين منتخب مالي و نظيره الإيفواري وانتهت بفوز كوت ديفوار بهدف دون رد، بنيما جمع اللقاء الثاني بين منتخب تونس والمنتخب الغاني وانتهى بفوز نسور قرطاج بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
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نجم غانا: لم نلعب حتى الآن وراضٍ عن التعادل مع بنين

أبدى جوردان آيو، نجم المنتخب الغاني الأول لكرة القدم، رضاه عن تعادل منتخب بلاده أمام بنين، مؤكدًا أن ظروف اللقاء الصعبة تجعل التعادل نتيجة جيدة. وحقق منتخب بنين مفاجأة كبيرة، بعد أن تعادل مع منتخب غانا بهدفين لكلٍ منهما، في اللقاء المثير الذي جمع بينهما، مساء الثلاثاء، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل.
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ساسي: ما فعله جمهور الزمالك «درس».. وهذه رسالتي لهم

قال فرجاني ساسي، لاعب وسط المنتخب التونسي، إن جمهور نادي الزمالك أعطى درسًَا في حب ومساندة لاعبيه، أثناء مباراة منتخب بلاده أمام أنجولا، مساء الإثنين، في أولى مباريات المجموعة الخامسة بكأس الأمم الإفريقية. وسقط المنتخب التونسي في فخ التعادل أمام نظيره الأنجولي، بهدف لكل منهما، ضمن مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر. سجل هدف المنتخب التونسي يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، وتعادل للمنتخب الأنجولي دجالما كامبوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة.
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حفلة أهداف وتعادل تونس في رابع أيام «كان 2019»

انتهى اليوم الرابع من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المُقبل، وشهد يوم الإثنين إقامة 3 مباريات قوية، بدأت بمواجهة منتخب كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تضم معهما منتخب المغرب وناميبيا، ثم مواجهة منتخب تونس ونظيره الأنجولي، ومالي مع نظيره الموريتاني، ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالبطولة التي يشارك بها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، تم تقسيمهم على 6 مجموعات.
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ساسي: المصريون جعلوني أشعر أن البطولة في بلادي

أعرب فرجاني ساسي، لاعب وسط منتخب تونس، عن سعادته الكبيرة بالدعم الجماهيري الذي يلقاه منتخب بلاده قبل انطلاق مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، من الجماهير المصرية. ويواجه المنتخب التونسي نظيره الأنجولي، في تمام الساعة السابعة من مساء غد الإثنين، في أولى مباريات المجموعة الخامسة من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وتضم المجموعة أيضًا منتخبي مالي وموريتانيا، اللذين يلتقيان في تمام العاشرة من مساء الغد.
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