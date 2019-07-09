فرجاني ساسي يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد تأهل تونس

تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٩ ص

تونس وغانا

أعرب التونسي فرجاني ساسي، عن سعادته بتأهل منتخب بلاده للدور ربع النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حاليًا حتى 19 يوليو الجاري. وأكد ساسي، في تصريحاته عقب المباراة، أن اللقاء كان صعبًا أمام فريق قوي مثل المنتخب الغاني، متمنيًا ان يجد نسور قرطاج دعماً جماهيريًا كبيرًا في مباراة الدور القادم أمام مدغشقر. واستمر نجم الزمالك في حديثه: «أتمنى أن يمتلئ الملعب في المباراة القادمة، ومتأكد من أن جماهير الزمالك ستلبي دعوتي وتحضر لدعم منتخب تونس».

وتأهل المنتخب التونسي إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد فوزه على غانا بنتيجة 5- 4 بركلات الترجيح بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1- 1، حيث أحرز طه الخنيسي هدف تونس في الدقيقة 73 من اللقاء وأحرز رامي بديوي مدافع تونس هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة من اللقاء الذي جمع بين