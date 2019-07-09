التحالف يسقط طائرة مسيرة استهدفت مناطق مدنية سعودية

تحرير:وكالات ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ ص

طائرة مسيرة - أرشيفية

تمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإيرانية باتجاه مناطق سكنية في المملكة العربية السعودية. وقال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف، إن القوات تمكنت مساء الإثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار، أطلقتها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المملكة، مستهدفة الأعيان المدنية، لافتا إلى أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات المسيرة لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية التى تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية.

وأكد المالكي أنه لم يتم تحقيق أي من أهداف الميليشيا الحوثية ويتم تدمير الطائرات وإسقاطها.وأكد المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة للمليشيات الإرهابية، وتحييد القدرات الحوثية بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.وكانت قوات