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التحالف يسقط طائرة مسيرة استهدفت مناطق مدنية سعودية

تحرير:وكالات ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ ص
طائرة مسيرة - أرشيفية
طائرة مسيرة - أرشيفية
تمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإيرانية باتجاه مناطق سكنية في المملكة العربية السعودية. وقال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف، إن القوات تمكنت مساء الإثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار، أطلقتها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المملكة، مستهدفة الأعيان المدنية، لافتا إلى أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات المسيرة لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية التى تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية.
وأكد المالكي أنه لم يتم تحقيق أي من أهداف الميليشيا الحوثية ويتم تدمير الطائرات وإسقاطها.وأكد المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة للمليشيات الإرهابية، وتحييد القدرات الحوثية بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.وكانت قوات
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الطاقة الذرية: إيران تجاوزت سقف تخصيب اليورانيوم

أعلنت وكالة الطاقة الذرية، رسميا، أن إيران خصّبت يورانيوم بنسبة أكبر من المنصوص عليه في الاتفاق النووي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال المتحدث باسم الوكالة في بيان، إن "مفتشي الوكالة تحققوا اليوم من أن طهران قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من 3,67%". وكانت طهران قد أعلنت الاثنين، أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بـ 4,5 في المئة على الأقل، ردا على إعادة فرض عقوبات أميركية عليها. ودعا الاتحاد الأوروبي، اليوم، إيران إلى "وقف" كل أنشطتها لتخصيب اليورانيوم المخالفة لالتزاماتها الواردة في الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى حول ملفها النووي.
سفينة هجومية

التحالف يحبط هجوما حوثيا استهدف سفينة بالبحر الأحمر

أحبطت القوات البحرية لتحالف دعم إعادة الشرعية في اليمن محاولة إرهابية من قبل الميليشيات الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر، بحسب "واس". وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن القوات البحرية للتحالف تمكنت، الإثنين، "من إحباط محاولة إرهابية من قبل الميليشيا الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات من نوع blue fish". ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المالكي قوله إن قوات التحالف رصدت القارب المسير أثناء تحركه، وتم اعتراضه وتدميره.
غارة-لتحالف-دعم-الشرعية-في-اليمن

«أ ف ب»: الإمارات تسحب بعض قواتها من اليمن

أعلنت الإمارات اليوم الإثنين أنها ستخفض عدد قواتها المشاركة في تحالف دعم الشرعية في اليمن، وذلك في مسعاها للتحول من استراتيجية عسكرية إلى استراتيجية "السلام أولا". ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أيه إف بي" عن مسؤول إماراتي كبير قوله: "تراجعت قواتنا على عدد من المستويات لأسباب استراتيجية في مدينة الحديدة ولأسباب تكتيكية" في أجزاء أخرى من البلاد. وأضاف أن "الأمر يتعلق بالانتقال مما أسميه إستراتيجية العسكرية أولا إلى إستراتيجية السلام أولا، وهذا ما أعتقد أننا نفعله".
غسان كنفاني

في مثل هذا اليوم.. الموساد يغتال الأديب غسان كنفاني

في مثل هذا اليوم 18 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 951 تأسست مدينة باريس الحديثة والتي أصبحت عاصمة للدولة الفرنسية منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا، وشهد عام 1937 إبرام «اتفاقية سعد آباد» بين كل من: العراق، وتركيا، وإيران، وأفغانستان، ضد الحركة الكردية، وعام 1972 اغتيل الأديب والكاتب والمناضل الفلسطيني غسان كنفاني، على يد الموساد، بتفجير سيارته بمنطقة الحازمية قرب بيروت.
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العقيد الركن تركي المالكي

التحالف: إسقاط طائرات مسيرة أطلقت باتجاه السعودية

صرح المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت مساء السبت، من اعتراض وإسقاط طائرات دون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة، نافيًا مزاعم الميليشيا الحوثية عبر وسائل إعلامها من أن هجماتهم أصابت أهدافها بدقة، وأن الحقيقة أنها تم تدميرها في الأجواء عبر منظومات قوات التحالف. وأوضح المالكي، أن محاولات الميليشيا الحوثية اليائسة والمستمرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية سيتم مواجهاتها باستمرار.
طائرة-مسيرة (2)

التحالف يسقط طائرة مسيرة استهدفت مطار الملك عبد الله

تمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من اعتراض طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي وإسقاطها. وأعلن التحالف، الخميس، أن قواته تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها المليشيات الحوثية الإيرانية من صنعاء باتجاه مطار الملك عبد الله بجازان في المملكة العربية السعودية. وقال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف، إن القوات تمكنت، مساء الخميس من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار «مسيَّرة» أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان.
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ارتفاع عدد مصابي هجوم مطار أبها إلى 9 مدنيين

ارتفع عدد المصابين في الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، فجر اليوم الثلاثاء، إلى 9 أشخاص مدنيين، من بينهم 8 سعودين، وآخر يحمل الجنسية الهندية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن الإصابات جميعها مستقرة مبدئيًا وتم نقل جميع الحالات إلى المستشفيات المتخصصة. وأشار المالكي إلى أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
مطار أبها

العربية: إصابة 5 أشخاص في هجوم حوثي على مطار أبها

أفادت قناة «العربية» فيما نقلته على لسان مراسلها بالسعودية، بأن 5 أشخاص أصيبوا في سقوط طائرة مسيرة على مطار أبها في المواقف الخارجية. وأضاف المصدر أنه تم استئناف الرحلات في مطار أبها بشكل اعتيادي. وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إنه عند الساعة 12:35من فجر اليوم الثلاثاء، استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مطار أبها الدولى الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة، بهجوم إرهابي.
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