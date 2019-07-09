رياضة

مدرب مصر السابق هذا هو الشخص الذي أعاد عمرو وردة

تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ ص
عمرو وردة
عمرو وردة
أكد علاء نبيل، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أن توقيت إعلان قائمة منتخب مصر لبطولة كأس أمم إفريقيا كان غريبًا، مشيرا إلى أن المكسيكي خافيير أجيري، أعلن القائمة في يوم أقيمت به 5 مباريات تحسم الصراع على الهبوط. وأضاف نبيل، في تصريحات تليفزيونية، أن جميع اللاعبين الذين استبعدوا من القائمة أدوا لقاءات سيئة بالدوري، كما أن القائمة ضمت 6 لاعبين في مركز المساك، ولم يتواجد ظهير أيسر صريح في القائمة. وشدد، أن الثنائي علي غزال، وأحمد حسن كوكا، لم يكن لهما دور واضح مع المنتخب في بطولة كأس أمم إفريقيا، متمًا أنهما لا يستحقان الانضمام إلى منتخب مصر.
وأوضح أن إيهاب لهيطة، مدير المنتخب، وممدوح عيد، وكيل أجيري، هما من تحكما في اختيار لاعبي المنتخب بناء على علاقاته بهما، كما أن الأخير كان السبب الرئيسي وراء إعادة عمرو وردة مرة أخرى بعد استبعاده. وواصل: «هذا الجيل هو الأقل لمنتخب مصر في آخر سنوات»، وتساءل: «جميع إدارات الأندية رأت
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بالمواعيد.. مواجهات صعبة في ربع نهائي أمم أفريقيا

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عمرو وردة

أبو ريدة يزف بشرى سارة للاعبي المنتخب عن أزمة وردة

علم «التحرير» تفاصيل الحوار الذي دار بين هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، ولاعبي منتخب مصر حول أزمة عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، بعد اجتماع دار بينهم صباح اليوم الخميس، داخل معسكر المنتخب، وقال اللاعبون لأبو ريدة بالحرف: «إشمعنى النائب بتاعك مايتعاقبش والعيل الغلبان هو اللي يتعاقب؟»، وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم، أن أبو ريدة أبلغ اللاعبين باستمرار وردة، مؤكدًا أن اتحاد الكرة تسرع في قراره، خاصة أن واقعة الفتاة المكسيكية كانت منذ عام، ولم يحدث التجاوز خلال المعسكر.
منتخب مصر (3)

اللاعبون لأبو ريدة: إشمعنى وردة يتعاقب والنائب بتاعك لأ؟

علم «التحرير» تفاصيل الحوار الذي دار بين هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، ولاعبي منتخب مصر حول أزمة عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، بعد اجتماع دار بينهم صباح اليوم الخميس، داخل معسكر المنتخب، وقال اللاعبون لأبو ريدة بالحرف: «إشمعنى النائب بتاعك مايتعاقبش والعيل الغلبان هو اللي يتعاقب؟»، وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم، أن أبو ريدة أبلغ اللاعبين باستمرار وردة، مؤكدًا أن اتحاد الكرة تسرع في قراره، خاصة أن واقعة الفتاة المكسيكية كانت منذ عام، ولم يحدث التجاوز خلال المعسكر.
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مصدر بالمنتخب: قرار العفو عن وردة غير محسوم

أكد مصدر داخل المنتخب الوطني أنه لم يتم التراجع عن استبعاد عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، من المنتخب الوطني، وأن الأمر غير محسوم بعد، وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن الفريق خاض المران الصباحي بدون وردة، خاصة بعدما رفض المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، إشراك اللاعب في المران، وذلك بعدما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد اللاعب من جميع المنتخبات المصرية، بسبب سوء سلوكه وانتشار وقائع غير أخلاقية له.
عمرو-وردة

خافيير أجيري يصدم عمرو وردة من جديد

كشف مصدر داخل المنتخب الوطني، أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، رفض مشاركة عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، في التدريبات الصباحية اليوم، ، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الفريق خاض المران الصباحي بدون وردة خاصة، وأنه لم يتم التراجع عن قرار استبعاده من المنتخب، وأنه غير محسوم بعد، وذلك بعدما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد اللاعب من جميع المنتخبات المصرية، بسبب سوء سلوكه وانتشار وقائع غير أخلاقية له.
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