مدرب مصر السابق هذا هو الشخص الذي أعاد عمرو وردة

تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ ص

عمرو وردة

أكد علاء نبيل، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أن توقيت إعلان قائمة منتخب مصر لبطولة كأس أمم إفريقيا كان غريبًا، مشيرا إلى أن المكسيكي خافيير أجيري، أعلن القائمة في يوم أقيمت به 5 مباريات تحسم الصراع على الهبوط. وأضاف نبيل، في تصريحات تليفزيونية، أن جميع اللاعبين الذين استبعدوا من القائمة أدوا لقاءات سيئة بالدوري، كما أن القائمة ضمت 6 لاعبين في مركز المساك، ولم يتواجد ظهير أيسر صريح في القائمة. وشدد، أن الثنائي علي غزال، وأحمد حسن كوكا، لم يكن لهما دور واضح مع المنتخب في بطولة كأس أمم إفريقيا، متمًا أنهما لا يستحقان الانضمام إلى منتخب مصر.

وأوضح أن إيهاب لهيطة، مدير المنتخب، وممدوح عيد، وكيل أجيري، هما من تحكما في اختيار لاعبي المنتخب بناء على علاقاته بهما، كما أن الأخير كان السبب الرئيسي وراء إعادة عمرو وردة مرة أخرى بعد استبعاده. وواصل: «هذا الجيل هو الأقل لمنتخب مصر في آخر سنوات»، وتساءل: «جميع إدارات الأندية رأت