رياضة

أزمة بين حارس مرمى تونس والجهاز الفني في لقاء غانا

٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٠ م
تونس
تونس
شهدت مباراة تونس مع غانا موقف غريب من جانب معز حسن حارس مرمى نسور قرطاج، بعدما اعترض على قرار الآن جيريس المدير الفني الفرنسي باستبداله قبل نهاية الشوط الإضافي الثاني من المباراة، التي جمعت بين المنتخبين في دور الـ16، ببطولة كأس الأمم الأفريقية وانتهت بفوز تونس بركلات الترجيح 5-4. وقام الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني للمنتخب التونسي، بالدفع بحارس المرمى البديل فاروق بن مصطفى، بدلاً من معز حسن قبل انتهاء الشوط الإضافي الثاني بدقيقة واحدة، للاستفادة من قدراته على التعامل الجيد في ركلات الترجيح، بعد أن اقترب وقت المباراة الإضافي من الإنتهاء.
معز حسن ثار غضبًا، وأشار إلى الجهاز الفني برفضه اجراء التغيير، وكادت أن تنفجر أزمة في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي الثاني، قبل أن ينجح زميله فرجاني ساسي، في إقناعه بالخروج. وانفعل معز حسن، بشدة وحاول عدد من البدلاء تهدئته أثناء خروجه من الملعب، قبل أن يعود للانضمام لزملائه على مقاعد البدلاء للوقوف
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غانا وتونس الشوط الثانى وهدف وتونس (1)

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