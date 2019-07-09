نجم غانا: لا أفهم قرار الحكم وأفكر في الاعتزال

تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ ص

منتخب غانا

أبدى الغاني أسامواه جيان، استغرابه من قرار حكم مباراة منتخب بلاده أمام تونس، مساء الإثنين، بإلغاء هدف لصالح فريقه، مشيرًا إلى أنه وزملاءه شاهدوا اللقطة أكثر من مرة ولم يفهموا لماذا قرر الحكم إلغاء الهدف. وأضاف جيان، خلال تصريحاته عقب المباراة، لقناة «ON sport»، أنه لا يبحث عن أعذار لخروج فريقه من البطولة، معلقًا: « نحن خرجنا من البطولة، وعلينا أن نفكر فيما هو آت». وعن جلوسه على مقاعد البدلاء، أكد أسامواه، أن هذا قرار المدير الفني وأنه كلاعب محترف عليه تنفيذ تعليمات مدربه وتنفيذ كل ما يقوله.

وكشف اللاعب المنتهى عقده مع نادى قيصرى سبورت التركى، أنه سيفكر في اعتزال اللعب الدولي، وأن البطولة الحالية قد تكون الأخيرة له بقميص منتخب النجوم السوداء. وتأهل المنتخب التونسي إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد فوزه على غانا بنتيجة 5- 4 بركلات الترجيح بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل