رياضة

نجم غانا: لا أفهم قرار الحكم وأفكر في الاعتزال

تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ ص
منتخب غانا
منتخب غانا
أبدى الغاني أسامواه جيان، استغرابه من قرار حكم مباراة منتخب بلاده أمام تونس، مساء الإثنين، بإلغاء هدف لصالح فريقه، مشيرًا إلى أنه وزملاءه شاهدوا اللقطة أكثر من مرة ولم يفهموا لماذا قرر الحكم إلغاء الهدف. وأضاف جيان، خلال تصريحاته عقب المباراة، لقناة «ON sport»، أنه لا يبحث عن أعذار لخروج فريقه من البطولة، معلقًا: « نحن خرجنا من البطولة، وعلينا أن نفكر فيما هو آت». وعن جلوسه على مقاعد البدلاء، أكد أسامواه، أن هذا قرار المدير الفني وأنه كلاعب محترف عليه تنفيذ تعليمات مدربه وتنفيذ كل ما يقوله.
وكشف اللاعب المنتهى عقده مع نادى قيصرى سبورت التركى، أنه سيفكر في اعتزال اللعب الدولي، وأن البطولة الحالية قد تكون الأخيرة له بقميص منتخب النجوم السوداء. وتأهل المنتخب التونسي إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد فوزه على غانا بنتيجة 5- 4 بركلات الترجيح بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل
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عدلي القيعي: هذا ما أصابني بالدهشة بعد خروج مصر

يرى عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أن خروج منتخب مصر من بطولة الأمم الإفريقية 2019، كان مسألة وقت، معلقًا: «المريض كان في غرفة الانعاش، وعندما نسمع خبر وفاته نتألم لكن لا نُفجع». وأضاف القيعي، خلال حلقة الإثنين، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي: «كنا ننتظر لحظة الخروج من البطولة، لكنها جاءت بشكل مبكر عن المتوقع، وأكثر ما أثار دهشته هو عدم استغراب أو غضب الجماهير، وسخرية بعضها من خسارة المنتخب الوطني ووداع البطولة».
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مدرب مصر السابق هذا هو الشخص الذي أعاد عمرو وردة

أكد علاء نبيل، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أن توقيت إعلان قائمة منتخب مصر لبطولة كأس أمم إفريقيا كان غريبًا، مشيرا إلى أن المكسيكي خافيير أجيري، أعلن القائمة في يوم أقيمت به 5 مباريات تحسم الصراع على الهبوط. وأضاف نبيل، في تصريحات تليفزيونية، أن جميع اللاعبين الذين استبعدوا من القائمة أدوا لقاءات سيئة بالدوري، كما أن القائمة ضمت 6 لاعبين في مركز المساك، ولم يتواجد ظهير أيسر صريح في القائمة. وشدد، أن الثنائي علي غزال، وأحمد حسن كوكا، لم يكن لهما دور واضح مع المنتخب في بطولة كأس أمم إفريقيا، متمًا أنهما لا يستحقان الانضمام إلى منتخب مصر.
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فرجاني ساسي يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد تأهل تونس

أعرب التونسي فرجاني ساسي، عن سعادته بتأهل منتخب بلاده للدور ربع النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حاليًا حتى 19 يوليو الجاري. وأكد ساسي، في تصريحاته عقب المباراة، أن اللقاء كان صعبًا أمام فريق قوي مثل المنتخب الغاني، متمنيًا ان يجد نسور قرطاج دعماً جماهيريًا كبيرًا في مباراة الدور القادم أمام مدغشقر. واستمر نجم الزمالك في حديثه: «أتمنى أن يمتلئ الملعب في المباراة القادمة، ومتأكد من أن جماهير الزمالك ستلبي دعوتي وتحضر لدعم منتخب تونس».
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كان 2019.. السرية شعار مدرب تونس قبل موقعة غانا

طلب الفرنسي آلان جريس المدير الفني لمنتخب تونس، من مسؤولي اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا تفقد ملعب الإسماعيلية غدًا الجمعة، بسبب رغبته في التعرف على الملعب قبل أن يخوض عليه مباراته أمام منتخب غانا يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات دور الستة عشر للمسابقة القارية المقامة حاليا في مصر حتي يوم 19 يوليو الجاري. وقرر جريس فرض السرية على مران المنتخب التونسي غدًا ورفض السماح بتصويره أو إجراء أي مقابلات إعلامية، وأبلغ رسميا القائمين على التنظيم بعدم دخول أى فرد للملعب وإبعاده عن اللاعبين وأفراد الجهاز الفني.
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تعرف على رواتب مدربي منتخبات دور الـ16 في كان 2019

يشهد غدًا الجمعة، بداية مواجهات دور الـ16، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعدة مواجهات ساخنة، بعدما أسدل الستار على مرحلة المجموعات بمنافسات الكان بتأهل 4 منتخبات عربية إلى ثمن النهائي، وهي "مصر، والجزائر، والمغرب، وتونس"، وقبل منافسات ثمن نهائي كان 2019، أجرت مجلة «جون أفريك» مسحًا حول رواتب مدربي منتخبات دور الـ16، المشاركة في العرس الإفريقي، وتصدر راتب المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أجور مدربي أمم إفريقيا.
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سلجادو عن دور الـ16: نكون أو لا نكون

أكد ميشيل سلجادو، مستشار الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافيير أجيري، أن تأهل الفراعنة إلى دور الـ16 ببطولة الأمم الإفريقية، لم يكن أمرًا سهلًا. وأوضح سلجادو في تصريحاته لقناة «ON sport»، أنه بالنظر إلى منافسات دور المجموعات وتأمل معاناة فرق كبيرة مثل تونس في التأهل للدور التالي، سيعلم الجميع مدى صعوبة التأهل بسبب قوة معظم الفرق، مشيرا إلى أن مرحلة الأدوار النهائية ستكون مختلفة تماما. وتابع: «ليس من السهل الحصول على العلامة الكاملة في دور المجموعات، والحفاظ على نظافة الشباك، كل هذه إيجابيات عديدة يجب أن يبني الفريق عليها في المرحلة المقبلة».
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ماذا تحمل لنا مواجهات الثلاثاء في كأس أمم إفريقيا؟

يشهد اليوم الثلاثاء، مواجهات قوية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة. البداية ستكون في السادسة مساءً على استاد السويس، حيث يلعب منتخب غانا أمام نظيره غينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة السادسة، وتُنقَل المباراة عبر قناة «beIN Sports MAX 2»، وفي نفس التوقيت يلعب منتخب الكاميرون أمام نظيره منتخب بنين على استاد الإسماعيلية، وتُنقل المباراة عبر «beIN Sports MAX 1، وTime Sports (بث أرضي)».
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