السيسي لرئيس الكونغو: مستمرون في دعمكم ومساعدتكم

تحرير:التحرير ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ ص

الرئيس السيسي ورئيس الكونغو

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسيكيدي، وذلك على هامش رئاسته لقمة الاتحاد الإفريقي التنسيقية المصغرة الأولى بنيامي في النيجر. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فى بيان، الثلاثاء، إن الرئيس جدد عزم مصر الاستمرار في تقديم كل أوجه المساعدات الممكنة للكونغو الديمقراطية كدولة تجمعنا بها علاقات تاريخية تمثل نموذجا للتعاون والتنسيق والدعم المتبادل، مؤكدا على تطلع مصر للارتقاء بمستوى التنسيق والتشاور السياسي الثنائي بين البلدين.

وأشاد الرئيس تشيسيكيدي بتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين، مؤكدا حرصه على مواصلة تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة، لا سيما في إطار المجالات التنموية والفنية المختلفة.وأشاد الرئيس الكونغولي بالدعم المصري غير المحدود للحفاظ على السلام والاستقرار في بلاده، والمساندة الدبلوماسية