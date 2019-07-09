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السيسي لرئيس الكونغو: مستمرون في دعمكم ومساعدتكم

تحرير:التحرير ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ ص
الرئيس السيسي ورئيس الكونغو
الرئيس السيسي ورئيس الكونغو
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسيكيدي، وذلك على هامش رئاسته لقمة الاتحاد الإفريقي التنسيقية المصغرة الأولى بنيامي في النيجر. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فى بيان، الثلاثاء، إن الرئيس جدد عزم مصر الاستمرار في تقديم كل أوجه المساعدات الممكنة للكونغو الديمقراطية كدولة تجمعنا بها علاقات تاريخية تمثل نموذجا للتعاون والتنسيق والدعم المتبادل، مؤكدا على تطلع مصر للارتقاء بمستوى التنسيق والتشاور السياسي الثنائي بين البلدين.
وأشاد الرئيس تشيسيكيدي بتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين، مؤكدا حرصه على مواصلة تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة، لا سيما في إطار المجالات التنموية والفنية المختلفة.وأشاد الرئيس الكونغولي بالدعم المصري غير المحدود للحفاظ على السلام والاستقرار في بلاده، والمساندة الدبلوماسية
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اللجنة القومية للآثار (3)

بعد مزاد «كريستيز».. مصر تخاطب الإنتربول الدولي

اجتمعت اللجنة القومية للآثار المستردة مساء الإثنين، برئاسة وزير الآثار، وبحضور الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وقيادات من الخارجية والداخلية والعدل والنيابة العامة وغيرهم، وذلك لمناقشة الموقف حيال المزاد الذي انعقد يوميّ 3 و 4 يوليو الجاري بصالة مزادات "كريستيز" بلندن وكل الإجراءات التي سيتم اتخاذها من جانب السلطات المصرية بعد بيع قطع آثار مصرية. وخلال الاجتماع، أعربت اللجنة عن بالغ استيائها من التصرف غير المهني حيال بيع القطع الأثرية المصرية دون إظهار سندات الملكية وما يثبت شرعية خروجها من مصر حتى تاريخه.
الرئيس-السيسي (1)

السيسي يعود إلى أرض الوطن قادما من النيجر

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى القاهرة قادمًا من عاصمة النيجر نيامي، بعد زيارة استغرقت يومين ترأس خلالها قمة الاتحاد الإفريقي التي أطلقت اتفاقية التجارة الحرة القارية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للقارة. وأكد السيسي أن قمة النيجر من أهم القمم في مسيرة الاندماج الإفريقي وعلامة فارقة تجاه بلورة حقبة تتسم بالرخاء الذي تتطلع إليه الدول الأفريقية عبر تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية. وأوضح أن الاتحاد الأفريقي أطلق عدة قواعد لتسهيل عملية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية وسوف يتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال هذه القمة.
مؤتمر-وزير-التعليم (1)

مد فترة الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مد فترة تقديم الطلاب الذين أتموا المرحلة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى 15 يوليو 2019 وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن مدراس التكنولوجيا ذات طبيعة خاصة جعلتها تختلف عن جميع المدارس بمصر، فهي تهدف إلي تكوين منظومة تعليمية متكاملة وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم، ذلك بالإضافة إلى إعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي، وإعداد وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير.
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إنقاذ لنش سياحي من الغرق في البحر الأحمر

تمكنت القوات البحرية، اليوم الإثنين، من إنقاذ لنش سياحي قبل الغرق في البحر الأحمر. وأفادت القوات البحرية، بأنه في إطار جهود دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري على جميع السواحل لتأمين وحماية الحدود البحرية، ورد بلاغ يفيد بشحط اللنش السياحي "MY OXYGEN" على إحدى جزر البحر الأحمر، ويحمل 8 مصريين إضافة إلى طاقم اللنش المكون من 3 أفراد. وقالت القوات البحرية، إنه على الفور صدرت الأوامر بتوجيه إحدى الوحدات التابعة للقوات البحرية القائمة بتأمين المسطح المائي لميناء الغردقة وتقديم المعاونة بالإنقاذ.
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الرئس-عبد الفتاح السيسى-في-النيجر (3)

متحدث الرئاسة: قمة النيجر محط أنظار واهتمام العالم

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الإفريقية الاستثنائية بنيامي عاصمة النيجر، والتى بدأت أعمالها، أمس الأحد، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، كانت محط أنظار واهتمام كافة دول القارة والمجتمع الدولي بأسره، إذ شهدت إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية بعد استكمال عدد التصديقات اللازم لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، والتي تعد إحدى أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد، بالنظر إلى أهميتها كعلامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي في القارة، وكونها ستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث الحجم.
لقاء السيسي ونظيره الأرجنتيني

السيسي يلتقي نظيره الأرجنتيني على هامش قمة العشرين

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، وذلك على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال اللقاء اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التى تربطها بالأرجنتين، مشيدا بتجربتها التنموية وما حققته من تقدم على الصعيد الاقتصادي، ومعربا عن تطلع مصر لتطوير العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات وتفعيل أطر التعاون القائمة، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، فضلا عن العمل على تعظيم الاستفادة مما يتمتع به البلدان من إمكانات متنوعة.
القمة الصينية الإفريقية المصغرة

السيسي: حريصون على تعزيز تعاون الصين مع إفريقيا

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح الجمعة، فى القمة الصينية الإفريقية المصغرة، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا، والتي جمعته بالرئيس الصيني، ورئيس جنوب إفريقيا، والرئيس السنغالي، وسكرتير عام الأمم المتحدة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد حرص مصر على القيام بدور فاعل وداعم لتحقيق الأهداف المرجوة من المشاركة بين الصين وإفريقيا، لا سيما في ظل رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي، مع التركيز على أولويات التنمية في إفريقيا على أساس الملكية الوطنية لبرامج التنمية وأجندة التنمية الإفريقية 2063.
القمة الإفريقية التنسيقية المصغرة

السيسى يشارك في قمة إفريقية مصغرة باليابان

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، الجمعة، فى قمة إفريقية تنسيقية مصغرة على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا، والتى جمعته برئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالى ماكى سال. وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة المصغرة جاءت فى إطار جهود توحيد أصوات الدول الإفريقية خلال الاجتماعات الدولية التى تجمعها بالشركاء الاستراتيجيين، وعلى رأسها اجتماعات مجموعة العشرين، ومن ثم أهمية تنسيق مواقف الدول الثلاث المشاركة فى اجتماعات المجموعة لهذا العام، وذلك بهدف تحقيق المصلحة المشتركة للقارة الإفريقية.
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