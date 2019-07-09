فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

يوسف شريف رزق الله يتعرض لوعكة صحية

تحرير:التحرير ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ ص
يوسف شريف رزق الله
يوسف شريف رزق الله
أعلن الناقد السينمائي طارق الشناوي عن تعرض الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لوعكة صحية. وكتب الشناوي منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيه: «الأستاذ الإعلامي العاشق الأكبر للسينما يوسف شريف رزق الله، قلوبنا معك، وإن شاء الله ستعبر ونعبر جميعا تلك الوعكة الصحية». وأضاف: «دعواتكم جميعا لأستاذنا الكبير». يوسف شريف رزق الله، من مواليد حي غمرة بالقاهرة في 5 سبتمبر 1942، أحب السينما منذ نعومة أظافره، وبدأ في الذهاب لدور العرض منذ العاشرة من عمره.
بدأ منذ الخامسة عشر يبحث عما وراء الشاشة، فينتبه إلى أسماء المخرجين، ويبحث عن كل منهم، وساعده في ذلك كثيرًا مجلة «Radio Monde» المتخصصة بالفنون.تخرج من مدرسة الجزويت سنة 1961، وحصل على ترتيب الخامس على الجمهورية في شهادة الثانوية العامة، ثم تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - قسم العلوم السياسية
اقرأ المزيد
يسرى-نصر-الله تصوي- دعاء-السيد (2)

يسري نصر الله: أحب الطبخ.. ولا أقصد استفزاز الجمهور

يسرى نصر الله مخرج من طراز فريد، أعماله دائمًا كانت مثيرة للجدل، ولكنه يرى عكس ذلك، فبالنسبة له هو ينقل حقيقة ما يعيشه المجتمع ويترك الحكم للجمهور، يريد دائمًا أن يصنع حدوتة يندمج المشاهد معها ويشعر أنها لمست وجدانه أو غيرت شيئا ما بداخله، وهذا ليس بالأمر السهل، خاصة فى ظل اتجاه سوق الإنتاج حاليا لنوعية معينة من الأفلام غير متناسقة مع ما يفكر به، فالحواديت التى يريد أن يقصها على جمهوره أصبحت فى نظر المنتجين لا تؤتى ثمارها، رغم تأكيده على أنه لم يدخل فيلمًا خاسرًا من قبل.
عادل-امام

بعد 11 عاما.. عادل إمام يقدم فيلما جديدا مع ابنه

يستعد الزعيم عادل إمام، لتقديم فيلم مع ابنه محمد، يدور في إطار كوميدي لايت، وهو من تأليف الكاتب محمد صلاح العزب. الفيلم يحمل اسما مبدئيا وهو "الواد وأبوه"، ومازال الزعيم يبحث عن اسم آخر يحمل طابعًا كوميديا "خفيفًا"، ومن المنتظر أن يشهد الفيلم مشاركة واسعة من النجمات، اللاتي سيقفن كضيوف شرف أمام عادل أمام وابنه، كما أن الفيلم سيكون من إخراج رامي إمام. ومن المقرر أن يضع صناع العمل خطة جدول لتصويره بعد الانتهاء من التعاقدات، حيث سينطلق التصوير من الجونة؛ لأن الأحداث أغلبها تدور هناك.
فيلم-الفارس-والأميرة (1)

«الفارس والأميرة»| قصة أول فيلم رسوم متحركة مصري

لا أحد ينكر أن الغرب يتفوق ويسبق الشرق الأوسط بفارق كبير في إنتاج أفلام الرسوم المتحركة، لذلك ستجد أفلامهم دائما تحقق نجاحا كبيرًا فى الدول العربية والسبب عدم وجود منافس لهم، فهم يمتلكون الأدوات والتقنيات التي تمكنهم من إنتاج أفلام كرتون ضخمة تجوب العالم أجمع وتحقق أرقاما ضخمة فى شباك التذاكر. وكان هناك عدة محاولات عربية فى هذا الشأن؛ ولكن لم تكن على مستوى المنافسة، وقد نجح العرب فى تقديم مسلسلات الرسوم المتحركة، ولكن ليس بنفس الإبهار، ونحاول جميعًا تجاهل الأمر، بالضغط على شركة «والت ديزني» العالمية بأن تكون تلك الأفلام مصحوبة بدوبلاج العربي
اقرأ المزيد من الأخبار
حسن-حسنى (1)

حسن حسني.. مشوار ناظر مدرسة الشباب في 6 عقود

الفنان القدير حسن حسني، صاحب مسيرة فنية امتدت لأكثر من نصف قرن، قدم خلالها مئات الأعمال التي لا تُنسى للسينما والمسرح والتليفزيون، هو واحد من كبار نجوم الزمن الجميل، كما كان حضوره قاسما مشتركا بين أفلام جيل من النجوم الشباب الذي أعادوا بريق السينما المصرية. وهو مولود في 19 يونيو 1931 بحي القلعة بالقاهرة القديمة، لأب مقاول مبانٍ، توفيت والدته وهو في السادسة من العمر، تلقى تعليمه في مدرسة المحمدية الابتدائية، وهناك أحب التمثيل بفضل مدرس لغة عربية، حيث كان يسند للطلبة أدوارا لكي يقوموا بتجسيدها في حصص المطالعة، وحصل على شهادة التوجيهية عام 1959.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org