يوسف شريف رزق الله يتعرض لوعكة صحية
تحرير:التحرير
٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ ص
يوسف شريف رزق الله
أعلن الناقد السينمائي طارق الشناوي عن تعرض الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لوعكة صحية.
وكتب الشناوي منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيه: «الأستاذ الإعلامي العاشق الأكبر للسينما يوسف شريف رزق الله، قلوبنا معك، وإن شاء الله ستعبر ونعبر جميعا تلك الوعكة الصحية».
وأضاف: «دعواتكم جميعا لأستاذنا الكبير».
يوسف شريف رزق الله، من مواليد حي غمرة بالقاهرة في 5 سبتمبر 1942، أحب السينما منذ نعومة أظافره، وبدأ في الذهاب لدور العرض منذ العاشرة من عمره.
بدأ منذ الخامسة عشر يبحث عما وراء الشاشة، فينتبه إلى أسماء المخرجين، ويبحث عن كل منهم، وساعده في ذلك كثيرًا مجلة «Radio Monde» المتخصصة بالفنون.تخرج من مدرسة الجزويت سنة 1961، وحصل على ترتيب الخامس على الجمهورية في شهادة الثانوية العامة، ثم تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - قسم العلوم السياسية
بدأ منذ الخامسة عشر يبحث عما وراء الشاشة، فينتبه إلى أسماء المخرجين، ويبحث عن كل منهم، وساعده في ذلك كثيرًا مجلة «Radio Monde» المتخصصة بالفنون.
تخرج من مدرسة الجزويت سنة 1961، وحصل على ترتيب الخامس على الجمهورية في شهادة الثانوية العامة، ثم تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - قسم العلوم السياسية - جامعة القاهرة 1966.
بدأ مشواره بعد التخرج بالعمل محررا ثم رئيسا لتحرير النشرات الإخبارية في مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتولى رئاسة جمعية الفيلم بالقاهرة في الفترة من 1978 إلى عام 1994، وتقلد منصب رئيس قناة النيل الدولية، ثم رئيس قطاع التعاون الدولي بمدينة الإنتاج الإعلامي، ثم رئيس جهاز السينما بمدينة الإنتاج الإعلامي، وعمل كسكرتير فني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ عام 1987 ثم أصبح مديرًا فنيًا للمهرجان منذ عام 2000.