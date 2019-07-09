يوسف شريف رزق الله يتعرض لوعكة صحية

تحرير:التحرير ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ ص

يوسف شريف رزق الله

أعلن الناقد السينمائي طارق الشناوي عن تعرض الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لوعكة صحية. وكتب الشناوي منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيه: «الأستاذ الإعلامي العاشق الأكبر للسينما يوسف شريف رزق الله، قلوبنا معك، وإن شاء الله ستعبر ونعبر جميعا تلك الوعكة الصحية». وأضاف: «دعواتكم جميعا لأستاذنا الكبير». يوسف شريف رزق الله، من مواليد حي غمرة بالقاهرة في 5 سبتمبر 1942، أحب السينما منذ نعومة أظافره، وبدأ في الذهاب لدور العرض منذ العاشرة من عمره.

بدأ منذ الخامسة عشر يبحث عما وراء الشاشة، فينتبه إلى أسماء المخرجين، ويبحث عن كل منهم، وساعده في ذلك كثيرًا مجلة «Radio Monde» المتخصصة بالفنون.تخرج من مدرسة الجزويت سنة 1961، وحصل على ترتيب الخامس على الجمهورية في شهادة الثانوية العامة، ثم تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - قسم العلوم السياسية