رياضة

عدلي القيعي: هذا ما أصابني بالدهشة بعد خروج مصر

تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ ص
عدلي القيعي
عدلي القيعي
يرى عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أن خروج منتخب مصر من بطولة الأمم الإفريقية 2019، كان مسألة وقت، معلقًا: «المريض كان في غرفة الانعاش، وعندما نسمع خبر وفاته نتألم لكن لا نُفجع». وأضاف القيعي، خلال حلقة الإثنين، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي: «كنا ننتظر لحظة الخروج من البطولة، لكنها جاءت بشكل مبكر عن المتوقع، وأكثر ما أثار دهشته هو عدم استغراب أو غضب الجماهير، وسخرية بعضها من خسارة المنتخب الوطني ووداع البطولة».
وتابع: «كل الجماهير كانت في انتظار خروج منتخب مصر من البطولة، لكنها حزينة للغاية، رغم عدم تفاجئها بسبب أن منتخبنا لعب واحدة من أسوء البطولات طوال تاريخه». وودع منتخب الفراعنة البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما،
اقرأ المزيد
هدف غانا (3)

نجم غانا: لا أفهم قرار الحكم وأفكر في الاعتزال

أبدى الغاني أسامواه جيان، استغرابه من قرار حكم مباراة منتخب بلاده أمام تونس، مساء الإثنين، بإلغاء هدف لصالح فريقه، مشيرًا إلى أنه وزملاءه شاهدوا اللقطة أكثر من مرة ولم يفهموا لماذا قرر الحكم إلغاء الهدف. وأضاف جيان، خلال تصريحاته عقب المباراة، لقناة «ON sport»، أنه لا يبحث عن أعذار لخروج فريقه من البطولة، معلقًا: « نحن خرجنا من البطولة، وعلينا أن نفكر فيما هو آت». وعن جلوسه على مقاعد البدلاء، أكد أسامواه، أن هذا قرار المدير الفني وأنه كلاعب محترف عليه تنفيذ تعليمات مدربه وتنفيذ كل ما يقوله.
عمرو-وردة

مدرب مصر السابق هذا هو الشخص الذي أعاد عمرو وردة

أكد علاء نبيل، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أن توقيت إعلان قائمة منتخب مصر لبطولة كأس أمم إفريقيا كان غريبًا، مشيرا إلى أن المكسيكي خافيير أجيري، أعلن القائمة في يوم أقيمت به 5 مباريات تحسم الصراع على الهبوط. وأضاف نبيل، في تصريحات تليفزيونية، أن جميع اللاعبين الذين استبعدوا من القائمة أدوا لقاءات سيئة بالدوري، كما أن القائمة ضمت 6 لاعبين في مركز المساك، ولم يتواجد ظهير أيسر صريح في القائمة. وشدد، أن الثنائي علي غزال، وأحمد حسن كوكا، لم يكن لهما دور واضح مع المنتخب في بطولة كأس أمم إفريقيا، متمًا أنهما لا يستحقان الانضمام إلى منتخب مصر.
غانا وتونس الشوط الثانى وهدف وتونس (2)

فرجاني ساسي يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد تأهل تونس

أعرب التونسي فرجاني ساسي، عن سعادته بتأهل منتخب بلاده للدور ربع النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حاليًا حتى 19 يوليو الجاري. وأكد ساسي، في تصريحاته عقب المباراة، أن اللقاء كان صعبًا أمام فريق قوي مثل المنتخب الغاني، متمنيًا ان يجد نسور قرطاج دعماً جماهيريًا كبيرًا في مباراة الدور القادم أمام مدغشقر. واستمر نجم الزمالك في حديثه: «أتمنى أن يمتلئ الملعب في المباراة القادمة، ومتأكد من أن جماهير الزمالك ستلبي دعوتي وتحضر لدعم منتخب تونس».
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-صلاح

شوبير يكشف حقيقة سفر محمد صلاح لمقابلة راموس

علق الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، على ما تردد خلال الساعات الماضية، عن سفر محمد صلاح، إلى مدينة الغردقة، لمقابلة الإسباني سيرجيو راموس، قائد ومدافع نادي ريال مدريد الإسباني، مؤكدا أن هذا الأمر "لم يحدث مطلقًا". وأضاف شوبير، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «الحكاية» الذي يقدمه عمرو أديب، على قناة MBC MASR، أنه تواصل مع لاعبين داخل المنتخب الوطني وسألهم عن حقيقة الأمر، وأن "الثنائي أقسم له بعدم صحة هذا الشائعات، وأن نجم ليفربول يعاني بالفعل من الإصابة بنزلة برد منعته من التدرب مع الفريق".
عمرو-وردة (2)

جروب خاص وضغوط.. كواليس أزمة عمرو وردة (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، عن موقفه في أزمة عمرو وردة، لاعب المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أنه رأى واقعة عارضة الأزياء مبالغا فيها، وأنه رحب بالتجاوز عنها، خاصة أن البعض كان يرغب في تضخيم الأمور.. وتقدم شوبير وجميع أعضاء اتحاد الكرة، باستقالتهم من المجلس، في الساعات الأولى من صباح الأحد، في أعقاب هزيمة المنتخب الوطني وتوديعه بطولة كأس الأمم الإفريقية مبكرا، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة.
صدمة-مصر-وفرحة جنوب-افريقيا-تصوير سامح-أبو-حسن‎ (8)

ليلة بكت فيها مصر بسبب منتخب «الكشري والكبدة»

يقول الملاكم العالمي الشهير محمد على كلاي "الأبطال لا يُصنعون في صالات التدريب .. الأبطال يُصنعون من أشياء عميقة في داخلهم، هي الإرادة والحلم و الرؤية".. من المؤكد أن مثل هذه الكلمات لا يعلم عنها لاعبو المنتخب الوطني شئ، بعدما عاشت بسببهم مصر ليلة حزينة بعد الخروج المهين أمام منتخب جنوب إفريقيا بالخسارة بهدف دون رد في مباراة جاءت نتيجتها عادلة، لأن لاعبي مصر لم يقدموا ما يؤهلهم لعبور عقبة "الأولاد" -لقب منتخب جنوب إفريقيا-، بل جاءت الخسارة تأكيدًا للمقدمات والتوقعات السابقة التي أجمعت عليها جماهير الكرة المصرية.
تركي-آل-الشيخ

رسالة نارية من آل الشيخ بعد خروج مصر من أمم إفريقيا

نشر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادى بيراميدز السابق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» رسالة غامضة، قائلًا: «الحمد لله مافيش حد بييجي عليا ظلم إلا ربنا يوريني فيه يوم». وجاءت رسالة آل الشيخ، بعد دقائق من إعلان هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم استقالته من منصبه، بعد هزيمة المنتخب الوطنى من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد والخروج من دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org