عدلي القيعي: هذا ما أصابني بالدهشة بعد خروج مصر

تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ ص

عدلي القيعي

يرى عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أن خروج منتخب مصر من بطولة الأمم الإفريقية 2019، كان مسألة وقت، معلقًا: «المريض كان في غرفة الانعاش، وعندما نسمع خبر وفاته نتألم لكن لا نُفجع». وأضاف القيعي، خلال حلقة الإثنين، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي: «كنا ننتظر لحظة الخروج من البطولة، لكنها جاءت بشكل مبكر عن المتوقع، وأكثر ما أثار دهشته هو عدم استغراب أو غضب الجماهير، وسخرية بعضها من خسارة المنتخب الوطني ووداع البطولة».

وتابع: «كل الجماهير كانت في انتظار خروج منتخب مصر من البطولة، لكنها حزينة للغاية، رغم عدم تفاجئها بسبب أن منتخبنا لعب واحدة من أسوء البطولات طوال تاريخه». وودع منتخب الفراعنة البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما،