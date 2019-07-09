رياضة

الشحات: أسمع أرقاما غريبة في صفقتي وهذا وعدي للجمهور

تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ ص
حسين الشحات
حسين الشحات
أكد حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، على أهمية معسكر الفريق الحالي في إسبانيا، خاصة أن الجميع داخل الفريق من جهاز فني ولاعبين كانوا في حاجة إليه. وأضاف الشحات، خلال تصريحاته لقناة الأهلي، أن جميع اللاعبين يركزون بشدة خلال المعسكر لتحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة، مشيرًا إلى أن جمهور النادي الأحمر سانده بقوة في الفترة الماضية لاستعادة مستواه المعهود، وأنه يعده بعودته وجميع اللاعبين بمستوى أفضل من السابق. وأوضح أن هناك حالة من التركيز والرغبة الكبير لدى الجميع داخل المعسكر لحسم بطولة الدوري، وإسعاد الجماهير كتعويض عن ضياع لقب دوري أبطال إفريقيا.
وتابع: «كنت أتمنى تحقيق لقب بطولة إفريقيا لكن التوفيق لم يحالفنا، ولدينا الآن رغبة قوية في حصد اللقب المقبل للبطولة». واستمر في حديثه: «نركز حاليًا في المعسكر على مباراتي المقاولون العرب ثم الزمالك، والفوز بهما لحسم بطولة الدوري لصالحنا». وتحدث الشحات، عن مستواه مع المارد الأحمر،
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عدالى-القيعى

عدلي القيعي: هذا ما أصابني بالدهشة بعد خروج مصر

يرى عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أن خروج منتخب مصر من بطولة الأمم الإفريقية 2019، كان مسألة وقت، معلقًا: «المريض كان في غرفة الانعاش، وعندما نسمع خبر وفاته نتألم لكن لا نُفجع». وأضاف القيعي، خلال حلقة الإثنين، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي: «كنا ننتظر لحظة الخروج من البطولة، لكنها جاءت بشكل مبكر عن المتوقع، وأكثر ما أثار دهشته هو عدم استغراب أو غضب الجماهير، وسخرية بعضها من خسارة المنتخب الوطني ووداع البطولة».
هدف غانا (3)

نجم غانا: لا أفهم قرار الحكم وأفكر في الاعتزال

أبدى الغاني أسامواه جيان، استغرابه من قرار حكم مباراة منتخب بلاده أمام تونس، مساء الإثنين، بإلغاء هدف لصالح فريقه، مشيرًا إلى أنه وزملاءه شاهدوا اللقطة أكثر من مرة ولم يفهموا لماذا قرر الحكم إلغاء الهدف. وأضاف جيان، خلال تصريحاته عقب المباراة، لقناة «ON sport»، أنه لا يبحث عن أعذار لخروج فريقه من البطولة، معلقًا: « نحن خرجنا من البطولة، وعلينا أن نفكر فيما هو آت». وعن جلوسه على مقاعد البدلاء، أكد أسامواه، أن هذا قرار المدير الفني وأنه كلاعب محترف عليه تنفيذ تعليمات مدربه وتنفيذ كل ما يقوله.
عمرو-وردة

مدرب مصر السابق هذا هو الشخص الذي أعاد عمرو وردة

أكد علاء نبيل، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أن توقيت إعلان قائمة منتخب مصر لبطولة كأس أمم إفريقيا كان غريبًا، مشيرا إلى أن المكسيكي خافيير أجيري، أعلن القائمة في يوم أقيمت به 5 مباريات تحسم الصراع على الهبوط. وأضاف نبيل، في تصريحات تليفزيونية، أن جميع اللاعبين الذين استبعدوا من القائمة أدوا لقاءات سيئة بالدوري، كما أن القائمة ضمت 6 لاعبين في مركز المساك، ولم يتواجد ظهير أيسر صريح في القائمة. وشدد، أن الثنائي علي غزال، وأحمد حسن كوكا، لم يكن لهما دور واضح مع المنتخب في بطولة كأس أمم إفريقيا، متمًا أنهما لا يستحقان الانضمام إلى منتخب مصر.
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مران الأهلي‎

مران الأهلي.. ظهور إكرامي وتأهيل زكريا والشحات

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، واجتمع الأرجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني بمعاونيه خلال تدريبات الفريق، وكانت مدة الجلسة بين 15 دقيقة، تحدث فيها عن الخطة التي وضعها للفريق خلال فترة الإعداد الحالية، وأجرى اليخاندرو، مدرب أحمال الفريق، اختبار وزن للاعبي القلعة الحمراء، وحرص اليخاندرو على تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات لتنفيذ الوحدات التدريبية البدنية المتنوعة والتي شملت تدريبات الجري حول الملعب بجانب الوحدات الخاصة بالأحمال البدنية.
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رسميًا.. حسام غالي يجدد تعاقده مع الجونة

أعلن نادي الجونة، رسميًا، مساء الثلاثاء، عن تجديد تعاقده مع حسام غالي، قائد النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، في منصب مدير الكرة بالفريق الأول، لمدة موسم واحد جديد. وأوضح النادي في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن تجديد التعاقد مع حسام غالي، جاء مساء الثلاثاء، في حضور خالد بشارة، رئيس مجلس إدارة النادي الساحلي، ونادر شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «Eleven 11» المسؤولة عن إدارة الكرة بالنادي بعد الاتفاق على كل التفاصيل.
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مران الزمالك.. أول ظهور للمدرب اليوناني وغياب كهربا

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية قوية على هامش المران المقام حاليًّا بملعب النادي، حيث حصل عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق على راحة من تدريبات الفريق اليوم وحضر اللاعب إلى النادي، ووافق الجهاز الفني على إراحته اليوم وذلك لإنهاء بعض الأمور الخاصة به. وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال المدير الفني بتصعيد بعض الناشئين للتدريب مع الفريق وهم: يوسف أحمد ومحمود الشحات مواليد 97 بالنادي ويوسف محمود مواليد 2000 ويحيى مفتاح مواليد 2001.
محمود الخطيب العامرى فاروق

رئيس إنبي لمجلس الخطيب: أين مبادئ صالح سليم؟

انتقد ماجد نجاتى رئيس نادى إنبى السابق مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب بعد الأزمة الأخيرة التى حدثت بين القلعة الحمراء والاتحاد المصرى لكرة القدم، حيث طلب استدعاء روح المايسترو صالح سليم فى اتخاذ القرارات ومعالجة الأمور، وكتب نجاتى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، قائلا: "إدارة النادى الأهلى تتعامل مع اتحاد الكرة فى الأزمات الأخيرة كما لو كان أستاذ جامعى يتحاور مع شخص هلامى له شخصية "اللمبى": بلطجى ومراوغ، يتلعثم فى الحديث ولا يلتزم بأى نظم أو قوانين".
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