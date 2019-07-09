الشحات: أسمع أرقاما غريبة في صفقتي وهذا وعدي للجمهور

تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ ص

حسين الشحات

أكد حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، على أهمية معسكر الفريق الحالي في إسبانيا، خاصة أن الجميع داخل الفريق من جهاز فني ولاعبين كانوا في حاجة إليه. وأضاف الشحات، خلال تصريحاته لقناة الأهلي، أن جميع اللاعبين يركزون بشدة خلال المعسكر لتحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة، مشيرًا إلى أن جمهور النادي الأحمر سانده بقوة في الفترة الماضية لاستعادة مستواه المعهود، وأنه يعده بعودته وجميع اللاعبين بمستوى أفضل من السابق. وأوضح أن هناك حالة من التركيز والرغبة الكبير لدى الجميع داخل المعسكر لحسم بطولة الدوري، وإسعاد الجماهير كتعويض عن ضياع لقب دوري أبطال إفريقيا.

وتابع: «كنت أتمنى تحقيق لقب بطولة إفريقيا لكن التوفيق لم يحالفنا، ولدينا الآن رغبة قوية في حصد اللقب المقبل للبطولة». واستمر في حديثه: «نركز حاليًا في المعسكر على مباراتي المقاولون العرب ثم الزمالك، والفوز بهما لحسم بطولة الدوري لصالحنا». وتحدث الشحات، عن مستواه مع المارد الأحمر،