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في مثل هذا اليوم.. توفي الفنان عبد المنعم مدبولي

تحرير:محمد عودة ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
عبد المنعم مدبولي
عبد المنعم مدبولي
في مثل هذا اليوم 9 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2006: توفي الفنان المصري عبد المنعم مدبولي. وفي عام 2004: محكمة العدل الدولية تقر بعدم شرعية الجدار الفاصل الذي بنته إسرائيل في الضفة الغربية. وفي عام 1952: استقالة حكومة نوري السعيد في العراق. وفي عام 1816: استقلال الأرجنتين عن أسبانيا. وفي عام 1991: إعادة دمج جنوب إفريقيا في الحركة الأولمبية بعد طردها إياها قبل 30 سنة.
وفي عام 1850: ميلارد فيلمور يصبح الرئيس الثالث عشر للولايات المتحدة الأمريكية بعد وفاة زكاري تايلور في مثل هذا اليوم.وفي عام 1944: القوات الكندية – البريطانية تحرر مدينة كاين الفرنسية في إطار المعارك التي وقعت عقب إنزال الحلفاء بالنورماندي.وفي عام 2002: تأسيس المقر الجديد للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا
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يوسف شريف رزق الله يتعرض لوعكة صحية

أعلن الناقد السينمائي طارق الشناوي عن تعرض الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لوعكة صحية. وكتب الشناوي منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيه: «الأستاذ الإعلامي العاشق الأكبر للسينما يوسف شريف رزق الله، قلوبنا معك، وإن شاء الله ستعبر ونعبر جميعا تلك الوعكة الصحية». وأضاف: «دعواتكم جميعا لأستاذنا الكبير». يوسف شريف رزق الله، من مواليد حي غمرة بالقاهرة في 5 سبتمبر 1942، أحب السينما منذ نعومة أظافره، وبدأ في الذهاب لدور العرض منذ العاشرة من عمره.
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يسري نصر الله: أحب الطبخ.. ولا أقصد استفزاز الجمهور

يسرى نصر الله مخرج من طراز فريد، أعماله دائمًا كانت مثيرة للجدل، ولكنه يرى عكس ذلك، فبالنسبة له هو ينقل حقيقة ما يعيشه المجتمع ويترك الحكم للجمهور، يريد دائمًا أن يصنع حدوتة يندمج المشاهد معها ويشعر أنها لمست وجدانه أو غيرت شيئا ما بداخله، وهذا ليس بالأمر السهل، خاصة فى ظل اتجاه سوق الإنتاج حاليا لنوعية معينة من الأفلام غير متناسقة مع ما يفكر به، فالحواديت التى يريد أن يقصها على جمهوره أصبحت فى نظر المنتجين لا تؤتى ثمارها، رغم تأكيده على أنه لم يدخل فيلمًا خاسرًا من قبل.
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بعد 11 عاما.. عادل إمام يقدم فيلما جديدا مع ابنه

يستعد الزعيم عادل إمام، لتقديم فيلم مع ابنه محمد، يدور في إطار كوميدي لايت، وهو من تأليف الكاتب محمد صلاح العزب. الفيلم يحمل اسما مبدئيا وهو "الواد وأبوه"، ومازال الزعيم يبحث عن اسم آخر يحمل طابعًا كوميديا "خفيفًا"، ومن المنتظر أن يشهد الفيلم مشاركة واسعة من النجمات، اللاتي سيقفن كضيوف شرف أمام عادل أمام وابنه، كما أن الفيلم سيكون من إخراج رامي إمام. ومن المقرر أن يضع صناع العمل خطة جدول لتصويره بعد الانتهاء من التعاقدات، حيث سينطلق التصوير من الجونة؛ لأن الأحداث أغلبها تدور هناك.
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زي انهاردة.. وُلد العندليب الأسمر وتُوفيت السندريلا

في مثل هذا اليوم 21 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1929: ولد العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ. وفي عام 2001: توفيت سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني. وفي عام 1932: توفي الشاعر المصري حافظ إبراهيم، الملقب بشاعر النيل. وفي عام 1976: قوات الردع العربية تبدأ بالوصول إلى لبنان بعد قرار الجامعة العربية إرسالها لوقف الاقتتال الدائر هناك. وفي عام 1958: إعلان الجمهورية في موريتانيا.
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في مثل هذا اليوم.. ولد فنان العرب محمد عبده

في مثل هذا اليوم 12 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1932: ولد الممثل المصري محمد عوض. وفي عام 1948: ولد فنان العرب ومطرب السعودية والخليج الأول محمد عبده. وفي عام 1812: نابليون بونابرت يبدأ بغزو روسيا وذلك في إطار الحملة التي يشنها لفرض سيطرته على أوروبا. وفي عام 1898: الزعيم الفليبيني أميليو أوجونيالدو يعلن الثورة على الاحتلال الإسباني وقرر رفع السلاح طلبا لاستقلال بلاده.
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وفاة الإذاعية فوزية المولد.. والوطنية للإعلام تنعيها

توفيت الإذاعية الكبيرة فوزية المولد، إحدى رائدات الإذاعة المصرية، ونائبة رئيس الإذاعة المصرية سابقا، أرملة المرحوم المستشار عادل حبيب ووالدة الإعلامي الدكتور خالد حبيب أستاذ التنمية البشرية، والإعلامية بسمة حبيب رئيسة الشبكة الثقافية والعلاقات الدولية بماسبيرو، وزوجة خال المقدم محمد داوود، رئيس مباحث قسم ثاني أكتوبر، ومن المقرر أن تشيع جنازة فوزية المولد، اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر بمسجد المجمع الإسلامي بالشيخ زايد، بينما يُقام العزاء يوم الخميس المقبل، بقاعة الرزاق الكريم بمسجد الشرطة بالخمائل، حسبما أعلن خالد حبيب نجل الإذاعية الراحلة.
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