في مثل هذا اليوم.. توفي الفنان عبد المنعم مدبولي

تحرير:محمد عودة ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

عبد المنعم مدبولي

في مثل هذا اليوم 9 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2006: توفي الفنان المصري عبد المنعم مدبولي. وفي عام 2004: محكمة العدل الدولية تقر بعدم شرعية الجدار الفاصل الذي بنته إسرائيل في الضفة الغربية. وفي عام 1952: استقالة حكومة نوري السعيد في العراق. وفي عام 1816: استقلال الأرجنتين عن أسبانيا. وفي عام 1991: إعادة دمج جنوب إفريقيا في الحركة الأولمبية بعد طردها إياها قبل 30 سنة.

وفي عام 1850: ميلارد فيلمور يصبح الرئيس الثالث عشر للولايات المتحدة الأمريكية بعد وفاة زكاري تايلور في مثل هذا اليوم.وفي عام 1944: القوات الكندية – البريطانية تحرر مدينة كاين الفرنسية في إطار المعارك التي وقعت عقب إنزال الحلفاء بالنورماندي.وفي عام 2002: تأسيس المقر الجديد للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا