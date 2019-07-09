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مرشح ديمقراطي ينسحب من انتخابات الرئاسة الأمريكية

تحرير:وكالات ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ ص
إريك سوولويل
إريك سوولويل
أعلن إريك سوولويل، النائب الديمقراطي بالكونجرس الأمريكي، انسحابه من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر لها 2020، ليصبح أول مرشح ينسحب من السباق الانتخابي. وجاء انسحاب سوولويل في بيان ألقاه أمام أعضاء حملته في كاليفورنيا، الإثنين، لينهي محاولته القصيرة لخوض المنافسة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي. وقال سوولويل، إنه ينهي حملته الانتخابية الرئاسية لكنه يبدأ مساعيه في الكونجرس بمنظور جديد من أجل حياة مواطنيه وما لمسه من احتياجاتهم خلال فترة حملته الرئاسية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، وتحقيق مفهوم «أمريكا لكل الأمريكيين».
ويشغل إريك مقعده بالكونجرس كنائب عن ولاية كاليفورنيا منذ عام 2013، وبدأ ترشحه للرئاسة منذ أبريل هذا العام، متعهدًا بمواجهة مشكلة العنف باستخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، لكنه لم يحصل على نسبة مناسبة لاستمرار الترشح وسط زحام من المرشحين من الحزب الديمقراطي يزيد عددهم على 20 مرشحًا.واشتعل سباق
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ترامب

ترامب: إيران لن تمتلك أبدًا سلاحا نوويا

في أول تعليق له على رفع إيران من مستوى تخصيب اليورانيوم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن طهران لن تحصل على السلاح النووي أبدًا، بحسب "العربية.نت". وأضاف الرئيس الأمريكي أن إيران تفعل "أمورا سيئة كثيرة"، مشددا على أنه من الأفضل لنظام طهران توخي الحذر. وأعلنت إيران استعدادها للتراجع عن إجراءات تخصيب اليورانيوم فى حال وفاء الدول الأوروبية الموقعة على اتفاق فيينا بالتزاماتها، وذلك بحسب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم".
ترامب

وصلت لذروتها.. شعبية ترامب تُمهد طريقه لولاية ثانية

على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، لم يستطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يصل إلى مستويات كبيرة من التأييد أو الموافقة بين أبناء شعبه، خاصة أن العديد من الملفات السياسية والاقتصادية شهدت حالة من الجدال الواسع خلال الأشهر القليلة الماضية. وبالرغم من استمرار حالة الجدل، فإن الرئيس الأمريكي تمكن مؤخرًا من الوصول إلى ذروة التأييد الشعبي لشخصه وسياساته على حد سواء، وهو الأمر الذي يأتي في وقت جيد بالنسبة له قبل أقل من عام ونصف على انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
انفجار

انفجار في مركز تسوق بفلوريدا وسقوط جرحى (فيديو)

أصيب عدد من الأمريكيين، اليوم السبت، في انفجار قوي هزّ مركز تسوق في ولاية فلوريدا الساحلية، بحسب وكالة "فرانس برس". وأظهر مقطع فيديو، نشرته شبكة "إبي سي سي نيوز" الأمريكية، حطامًا أمام مركز التسوق الواقع في بلدة بلانتيشون في جنوب فلوريدا. وقال جهاز الإطفاء في منطقة بلانتيشون، إن الانفجار ناجم عن غاز، مشيرا إلى سقوط عدد من الجرحى. وأشارت محطة "دبليو بي إل جي" المحلية إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح، اثنان منهم إصابتهما خطيرة. وتم إغلاق شارع رئيسي قرب مركز التسوق، ولا تزال فرق الإنقاذ تفتش المكان الذي أغلقته الشرطة.
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أول تعليق من أمريكا على تقاسم السلطة في السودان

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم السبت، بالاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري الحاكم في السودان وتحالف يضم قوى المعارضة والجماعات الاحتجاجية بشأن تقاسم السلطة لمدة ثلاث سنوات ووصفته بأنه "خطوة مهمة للأمام"، بحسب "سي إن إن عربي". وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن المبعوث الخاص للسودان دونالد بوث سيعود إلى المنطقة قريبًا. ومن المقرر أن يتم قريبًا الانتهاء من تفاصيل الاتفاق، الذي أعلن أمس الجمعة وتوسطت فيه إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، يوم الاثنين الماضي.
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دونالد ترامب

ترامب يعلن موعد ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موعد ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة الأمريكية، وقال "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي، عُقد اليوم، على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين في أوساكا، إن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين سيبدأ بعد الرابع من يوليو المقبل. وأضاف الرئيس الأمريكي: "سنرحل أعدادا كبيرة من الأشخاص بدءًا من 4 يوليو". ويأتي هذا الإعلان غير المسبوق، بعد أسبوع من تصريح ترامب، بأنه "يحب المهاجرين".
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جو بايدن: سياسة ترامب لاحتواء إيران «كارثية»

يرى جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والمرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية، الخميس، أن سياسة الرئيس دونالد ترامب، لاحتواء إيران «كارثية»، وأن ابتعاده عن الدبلوماسية جعل «الصراع العسكري أكثر ترجيحا». وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال بايدن، في بيان، وهو أحد المرشحين ضمن انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية للسباق إلى البيت الأبيض، إن ترامب «أخفق» في حماية «مصلحتين أمريكيتين حيويتين في الشرق الأوسط، هما منع إيران من الحصول على سلاح نووي وضمان استقرار إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز».
الرئيس الامريكي دونالد ترامب

من فلوريدا.. ترامب يطلق حملة انتخابه لولاية ثانية

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة 2020، الثلاثاء، خلال مهرجان في ملعب رياضي في أورلاندو بولاية فلوريدا. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، احتشد نحو 20 ألفا من مناصريه مرددين هتاف «يو أس آيه»، بينما خاطب ترامب أنصاره المحتشدين وقال إنهم شكلوا معا «حركة سياسية عظيمة». واستعرض ترامب خلال كلمته رؤيته للسنوات المقبلة، ووعد الشعب الأمريكي بمستقبل أفضل. ?وعاود ترامب الهجوم على الإعلام، حين أشار إلى منصة يتواجد عليها الصحفيون، وقال: «هناك الكثير من الإعلام المضلل هناك»، وآزره مؤيدوه بالهتاف.
ترامب يحمل الوثيقة

ترامب: اقتصاد أمريكا سينهار لو فاز غيري بالانتخابات

حذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء اليوم السبت، من عواقب اقتصادية وخيمة حال خسارته سباق الرئاسة في عام 2020، وعدم انتخابه لفترة ثانية. وقال الرئيس الأمريكى، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن "اقتصاد ترامب يحقق أرقامًا قياسية، ولا يزال الطريق طويلا، ومع ذلك، فى حال تولى أى شخص سواى السلطة فى 2020 (أعرف المنافسة جيدا جدا)، سيكون هناك انهيار فى السوق لم نر له مثيلا من قبل! حافظوا على أمريكا عظيمة"، حسبما أوردت صحيفة "ذى هيل" الأمريكية.
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