«اقتحام الحدود وحريق محطة مصر».. أبرز محاكمات اليوم

نظر دعوى تخفيض نفقة نجل إبراهيم سعيد.. إعادة محاكمة 28 متهمًا بقضية "اقتحام الحدود الشرقية".. محاكمة عضو مجلس نقابة المحامين الفرعية في أحداث قسم شرطة أول مدينة نصر

تحرير:محمد رشدي ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١٤ ص

محكمة

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، عددًا من المحاكمات الهامة، اليوم الثلاثاء، أبرزها إعادة محاكمة 28 متهمًا بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، ومحاكمة 14 متهمًا بقضية أحداث محطة مصر، بالإضافة إلى محاكمة أبو العلا مكي، عضو مجلس نقابة المحامين الفرعية شمال القاهرة، والمتهم بقضية أحداث قسم شرطة أول مدينة نصر، والتي وقعت في شهر يوليو عام 2012؛ وترأس سامح عاشور، نقيب المحامين، في الجلسة الماضية، هيئة الدفاع عن أبو العلا مكي، وطلب "عاشور" خلال جلسات القضية بضم دفتر أحوال القسم لأيام 5 و6 و7 يوليو عام 2012، وهي الأيام التي شهدت الواقعة.

كما ضم المحضر الموقع عليه من العريف رجب إبراهيم من قوة القسم، ضد "مكي" وآخرين، حيث إنه ورد ذكره في التحقيقات وغير متواجد بأوراق الدعوى. نفقة نجل إبراهيم سعيد تنظر محكمة أسرة المعادي دعوى تخفيض نفقة نجل إبراهيم سعيد ?عب الزمالك والأهلي السابق. وذكرت الدعوى رقم رقم 415 لسنة 2019 أن الأب ملزم بالانفاق