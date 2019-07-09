«اقتحام الحدود وحريق محطة مصر».. أبرز محاكمات اليوم

نظر دعوى تخفيض نفقة نجل إبراهيم سعيد.. إعادة محاكمة 28 متهمًا بقضية "اقتحام الحدود الشرقية".. محاكمة عضو مجلس نقابة المحامين الفرعية في أحداث قسم شرطة أول مدينة نصر
تنظر محاكم القاهرة والجيزة، عددًا من المحاكمات الهامة، اليوم الثلاثاء، أبرزها إعادة محاكمة 28 متهمًا بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، ومحاكمة 14 متهمًا بقضية أحداث محطة مصر، بالإضافة إلى محاكمة أبو العلا مكي، عضو مجلس نقابة المحامين الفرعية شمال القاهرة، والمتهم بقضية أحداث قسم شرطة أول مدينة نصر، والتي وقعت في شهر يوليو عام 2012؛ وترأس سامح عاشور، نقيب المحامين، في الجلسة الماضية، هيئة الدفاع عن أبو العلا مكي، وطلب "عاشور" خلال جلسات القضية بضم دفتر أحوال القسم لأيام 5 و6 و7 يوليو عام 2012، وهي الأيام التي شهدت الواقعة.
كما ضم المحضر الموقع عليه من العريف رجب إبراهيم من قوة القسم، ضد "مكي" وآخرين، حيث إنه ورد ذكره في التحقيقات وغير متواجد بأوراق الدعوى.
نفقة نجل إبراهيم سعيد
تنظر محكمة أسرة المعادي دعوى تخفيض نفقة نجل إبراهيم سعيد ?عب الزمالك والأهلي السابق.
وذكرت الدعوى رقم رقم 415 لسنة 2019 أن الأب ملزم بالانفاق
كما ضم المحضر الموقع عليه من العريف رجب إبراهيم من قوة القسم، ضد "مكي" وآخرين، حيث إنه ورد ذكره في التحقيقات وغير متواجد بأوراق الدعوى.
نفقة نجل إبراهيم سعيد
تنظر محكمة أسرة المعادي دعوى تخفيض نفقة نجل إبراهيم سعيد ?عب الزمالك والأهلي السابق.
وذكرت الدعوى رقم رقم 415 لسنة 2019 أن الأب ملزم بالانفاق على أولاده وتوفير المسكن المناسب.
وحصلت المعلن اليها على الحكم رقم 226 لسنة 2016 أسرة المعادي ضد الطالب بفرض نفقة للصغير بمبلغ 6000جنيه شهريا والمؤيد استئنافيا برقمي 3233،4379 لسنة 124 قضائية استئناف عالي أسرة.
وكانت زوجة لاعب الأهلي والزمالك السابق قد تقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة المعادي لتطليقها منه طلقة بائنة خلعا مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المادية والشرعية ورد قيمة مقدم الصداق المبرم في عقد الزواج بعد زواجه عرفيا من سيدة مغربية.
محطة مصر
تبدأ محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر، الذي تسبب في وفاة 31 مواطنًا وإصابة 17 آخرين، نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة.
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وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم علاء فتحي أبوالغار 48 عامًا، سائق الجرار، عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل أحد وسائل الأمان "جهاز رجل الميت" المزود به الجرار قيادته رقم 2302 فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده.
كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس، ما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.
وقام المتهم الثاني أيمن الشحات 43 عامًا، سائق جرار، بالتزوير بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات بأن قام بتزوير توقيع المتهم الرابع أيمن أحمد العدس، 54 عامًا، سائق جرار، يفيد باستلامه لمهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار 2305 لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن.
اقتحام الحدود الشرقية
تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة محاكمة 28 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان على رأسهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير.
تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي للإخوان المسلمين،، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".