7 مؤشرات أدت إلى نمو الاقتصاد المصري خلال 2018-2019

حقق الاقتصاد المصري مجموعة من النتائج الإيجابية خلال العام المالي الماضي 2018-2019، نتيجة تنفيذ عدد من الإجراءات الإصلاحية، لتساهم في رفع معدل النمو وزيادة حجم الاحتياطي
نجحت سياسات الإصلاح في تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية، حيث بدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح منذ عام 2016، وذلك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذى وافق على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار، وبموجب هذا الاتفاق التزمت الحكومة المصرية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على الحلول الجذرية والجريئة الهامة، مثل تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم تدريجيا عن الوقود، وزيادة دعم السلع التموينية، وغيرها من الإجراءات على مدار 3 سنوات، لينتهي برنامج الإصلاح بنهاية العام المالي الماضي 2018-2019.
وهناك مجموعة من المؤشرات الهامة والتي ساهمت في نمو الاقتصاد خلال العام المالي المنتهي 2018-2019 وتشمل كل من:
تراجع عجز الموازنة
سجل العجز الكلي للموازنة العامة للدولة نحو 6.2%، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2018-2019، في مقابل نحو 7.6% خلال نفس الفترة من العام المالي
وهناك مجموعة من المؤشرات الهامة والتي ساهمت في نمو الاقتصاد خلال العام المالي المنتهي 2018-2019 وتشمل كل من:
تراجع عجز الموازنة
سجل العجز الكلي للموازنة العامة للدولة نحو 6.2%، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2018-2019، في مقابل نحو 7.6% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2017-2018، بحسب البيانات الصادرة من وزارة المالية.
وأرجعت الوزارة أسباب تراجع عجز الموازنة إلى ارتفاع معدل نمو الإيرادات بوتيرة أسرع من معدل نمو المصروفات لتحقق الإيرادات نحو 19.6%، والمصروفات نحو 12.2%.
ويرى هاني توفيق الخبير الاقتصادي، أن انخفاض عجز الموازنة سببه زيادة حصيلة الضرائب، مؤكدا أن عجز الموازنة هو التحدي الحقيقى أمام الاقتصاد المصرى، خاصة وأن الإيرادات العامة فى حاجة إلى الزيادة.
وأضاف توفيق، إنه لتخفيض عجز الموازنة العامة يستلزم العمل على محورين هما مصروفات الحكومة وزيادة الموارد، لافتا إلى أن الإنفاق الحكومي يحتاج إلى إعادة نظر، كما أن الضرائب تمثل نحو 25% من الناتج القومي.
تحقيق فائض أولي
حققت الموازنة العامة للدولة فائضا أوليا قدره 58.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2018-2019، مقارنة بفائض أولي قدره 1.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه 2017-2018.
وأوضحت بيانات وزارة المالية، أن هذا الفائض الأولي تم تحقيقه بشكل منتظم شهريا بدءا من شهر أغسطس 2018.
ويعرف فائض الموازنة العامة، بأنه الفائض الناجم عن زيادة قيمة بنود الإيرادات عن بنود المصروفات.
وبحسب المحللين فتتمثل أهمية تحقيق هذا الفائض فى أن الإيرادات التي تجمعها الخزانة العامة، تكون كافية في هذه الحالة لتحمل عبء المصروفات الأساسية للدولة بدون فوائد الديون، وبالتالي عدم الاقتراض من أجل الإنفاق على المصروفات، كما أنه يتم استخدامه أيضا فى سداد جزء من فوائد هذه الديون.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض فى الموازنة العامة، بقيمة تبلغ نحو 138.9 مليار جنيه بحلول العام المالي 2020-2021.
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زيادة الإيرادات
كشفت البيانات عن وجود زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية بنحو 93.3 مليار جنيه بنسبة 18.1% لتصل إلى 613.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2018-2019.
وأرجعت المالية أسباب الزيادة إلى تحقيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات نحو 310 مليار جنيه بنسبة زيادة 19.7%، وزيادة الضرائب على المهن الحرة بنسبة 46.6%، والضريبة على الشركات بنسبة 22.2%، والضريبة على المرتبات بنسبة 41.7%.
وتستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي الجاري 2019-2020 تحصيل إيرادات ضريبية تبلغ نحو 856.6 مليار جنيه.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تعمل حاليًا على زيادة موارد الدولة عبر 4 طرق دون فرض ضرائب جديدة، من خلال ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وزيادة حجم الاستثمارات، والتوسع فى حجم الصادرات، وسن قوانين وبيئة تشريعية جديده تستهدف تطبيق الحلول المثلى للتيسير على الممولين والمواطنين.
نمو الأجور
شهدت الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي الماضي 2018-2019 زيادة معدلات نمو الأجور، وذلك في ضوء إقرار علاوة بنسبة 7% للخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و10% لغير الخاضعين، بالإضافة إلى إقرار علاوة استثنائية كقيمة مقطوعة بحد أدنى 180 جنيها، وبحد أقصى 200 جنيه ضمن الحزمة الاجتماعية التي أقرت في يوليو 2018.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، ورفع العلاوة بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة بنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح جميع العاملين بالدوين علاوة استثنائية بمبلغ 150 جنيها لمعالجة آثار التضخم بداية من راتب شهر يوليو الجاري.
وارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين في الموازنة الجديدة بنسبة 11.5% لتصل إلى 301 مليار جنيه، خلال موازنة للعام المالي الجاري 2019-2020.
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ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي
ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية ليسجل 44.35 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو 44.27 مليار دولار خلال شهر مايو 2019، ومقارنة بأدنى مستوى له عند 13.4 مليار دولار في نهاية مارس 2013، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وقال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى حاليا ما يقرب من 8 أشهر من واردات السلع، لافتا إلى أن مصر قادرة على تأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية.
فيما أكد الدكتور محسن خضير الخبير المصرفي، أن زيادة أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي ترجع إلى ارتفاع حجم تحويلات المصريين في الخارج، إلى جانب إيرادات السياحة.
مؤشرات البورصة
ارتفع رأس المال السوقي على أساس شهري بنحو 1.5% محققا 756.1 مليار جنيه خلال شهر يونيو الماضي، وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنحو 2.4% ليحقق 14.100 نقطة، خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بنحو 13.771 نقطة خلال شهر مايو 2019.
كما ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 بنحو 1% مغلقا عند مستوى 603.6 نقطة خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بنحو 597.4 نقطة خلال شهر مايو السابق عليه، بحسب بيانات وزارة المالية.
قناة السويس
ارتفعت متحصلات قناة السويس لتسجل نحو 34.2 مليار جنيه بزيادة 21.4% خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي الماضي 2018-2019.
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