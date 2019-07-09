7 مؤشرات أدت إلى نمو الاقتصاد المصري خلال 2018-2019

حقق الاقتصاد المصري مجموعة من النتائج الإيجابية خلال العام المالي الماضي 2018-2019، نتيجة تنفيذ عدد من الإجراءات الإصلاحية، لتساهم في رفع معدل النمو وزيادة حجم الاحتياطي

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

نمو الاقتصاد

نجحت سياسات الإصلاح في تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية، حيث بدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح منذ عام 2016، وذلك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذى وافق على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار، وبموجب هذا الاتفاق التزمت الحكومة المصرية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على الحلول الجذرية والجريئة الهامة، مثل تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم تدريجيا عن الوقود، وزيادة دعم السلع التموينية، وغيرها من الإجراءات على مدار 3 سنوات، لينتهي برنامج الإصلاح بنهاية العام المالي الماضي 2018-2019.

وهناك مجموعة من المؤشرات الهامة والتي ساهمت في نمو الاقتصاد خلال العام المالي المنتهي 2018-2019 وتشمل كل من: تراجع عجز الموازنة سجل العجز الكلي للموازنة العامة للدولة نحو 6.2%، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2018-2019، في مقابل نحو 7.6% خلال نفس الفترة من العام المالي