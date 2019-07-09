ليوناردو يضع شرطا لرحيل نيمار عن سان جيرمان

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ ص

نيمار

أعرب ليوناردو، المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان، عن استعداده للسماح للنجم البرازيلي نيمار بالرحيل عن الفريق الفرنسي هذا الصيف، في حال تلقى سان جيرمان العرض المناسب، ويرتبط اسم نيمار بقوة بالعودة من جديد إلى برشلونة، وبدأ في افتعال الأزمات بعدم الانضمام إلى الفريق الفرنسي أمس الإثنين تمهيدًا لبدء الفترة الإعدادية للموسم الجديد، وقال ليوناردو: "الأمر واضح للجميع، في كرة القدم يمكن أن تقول شيئا ما ومن ثم يتغير الأمر مباشرة في اليوم التالي، الأمر لا يصدق، ولكن هذا هو حال الكرة".

وأضاف ليوناردو: "تحدثنا مع ممثلي نيمار، وموقفهم واضح، ولكن الأمر المؤكد بالنسبة لنا، أن نيمار يتبقى في عقده 3 سنوات، ولم نتلق أي عروض لضمه، وبالتالي لا يمكننا مناقشة أي شيء". وتابع ليوناردو: "بإمكان نيمار الرحيل عن باريس سان جيرمان في حال تلقينا العرض المناسب، ولكن الآن لا نعرف من يريد ضمه وبأي ثمن،