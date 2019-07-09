رياضة

ليوناردو يضع شرطا لرحيل نيمار عن سان جيرمان

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ ص
نيمار
نيمار
أعرب ليوناردو، المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان، عن استعداده للسماح للنجم البرازيلي نيمار بالرحيل عن الفريق الفرنسي هذا الصيف، في حال تلقى سان جيرمان العرض المناسب، ويرتبط اسم نيمار بقوة بالعودة من جديد إلى برشلونة، وبدأ في افتعال الأزمات بعدم الانضمام إلى الفريق الفرنسي أمس الإثنين تمهيدًا لبدء الفترة الإعدادية للموسم الجديد، وقال ليوناردو: "الأمر واضح للجميع، في كرة القدم يمكن أن تقول شيئا ما ومن ثم يتغير الأمر مباشرة في اليوم التالي، الأمر لا يصدق، ولكن هذا هو حال الكرة".
وأضاف ليوناردو: "تحدثنا مع ممثلي نيمار، وموقفهم واضح، ولكن الأمر المؤكد بالنسبة لنا، أن نيمار يتبقى في عقده 3 سنوات، ولم نتلق أي عروض لضمه، وبالتالي لا يمكننا مناقشة أي شيء". وتابع ليوناردو: "بإمكان نيمار الرحيل عن باريس سان جيرمان في حال تلقينا العرض المناسب، ولكن الآن لا نعرف من يريد ضمه وبأي ثمن،
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أحمد -حجازى

بعد موافقة برانكو.. حجازي يقترب من الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية اقتراب نادي أهلي جدة السعودي من إعلان التعاقد مع أحمد حجازي، مدافع المنتخب الوطني ونادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي. وذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن أهلي جدة سيعلن خلال ساعات توقيعه مع لاعبين دوليين، هما البوسني ألفيس ساريتش قادماً من فريق سوون سامسونج الكوري، بجانب أحمد حجازي. وأشارت إلى أن اختيار حجازي وساريتش جاء بعد عرض عدد من الملفات على الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني الجديد للأهلي، الذي فضل التعاقد مع الثنائي، ومن المنتظر أن يعلن النادي السعودي باقي تفاصيل صفقة انتقال اللاعبين خلال الساعات المقبلة.
هدف المحمدي‎ (2)

المحمدي يعتذر للجماهير عن الخروج المبكر من الكان

في أول تعليق له على الخروج المبكر للمنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وجه أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، والظهير الأيمن لنادي أستون فيلا الإنجليزي، رسالة للجماهير المصرية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وودع الفراعنة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت الماضي على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة، وهو ما ترتب عليه إقالة الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.
خاميس-رودريجيز (1)

نابولي يستعد لإتمام صفقة خاميس اليوم

سافر كريستيانو جينتولي، المدير الرياضي لنادي نابولي إلى العاصمة الإسبانية مدريد من أجل إنهاء التعاقد مع النجم الكولومبي خاميس رودريجز لاعب ريال مدريد الإسباني، ويطالب الفريق الملكي بالحصول على 42 مليون يورو للتفريط في خدمات لاعبه، إلا أن نابولي يرغب في ضم النجم الكولومبي على سبيل الإعارة، مع وضع بند في العقد يتيح للفريق الإيطالي ضمه بصورة نهائية لاحقًا، وسبق أن صرح مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي عن خاميس: "فكرتنا هي اللعب بجودة عالية، وفريقنا اعتاد على تقديم هذا النوع من كرة القدم".
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نيمار

فى بيان رسمي.. باريس سان جيرمان يرد على تمرد نيمار

رد نادى باريس سان جيرمان الفرنسى فى بيان عبر موقعه الرسمي على تغيب البرازيلى نيماردا سيلفا مهاجم الفريق عن معسكر التدريبات التحضيرية لفريق العاصمة الفرنسية للموسم المقبل. وكشفت تقارير صحفية إسبانية سابقة، أن اللاعب البرازيلى قرر التمرد على إدارة ناديه الفرنسي، في محاولة منه للعودة مرة أخرى إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وأوضحت التقارير الصحفية، أن صاحب الـ27 عاما رفض الانضمام للمعسكر التحضيرى للفريق الباريسي الذى بدأ اليوم الإثنين.
نيمار (4)

استقالة المدير الرياضي لبرشلونة بسبب نيمار

تولى جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، مهام نائب الرئيس للشئون الرياضة والإقتصادية، بعد استقالة جوردي ميستري من هذا المنصب اعتراضا منه على رغبة النادي في استعادة خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الفريق السابق والحالي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وفقا لما ذكرته الصحف الإسبانية، وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن بارتوميو سيتولى منصب النائب بالإضافة لرئاسته للنادي، مضيفة أن بيب سيجورا، المدير الرياضي للنادي، قدم استقالته أيضا، لكن لم يتخذ الرئيس بعد قراره، وهناك فرصة كبيرة لقبولها.
نيمار

نيمار يتمرد على باريس سان جيرمان للعودة إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين، أن النجم البرازيلي نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان قرر التمرد على إدارة ناديه الفرنسي، في محاولة منه للعودة مرة أخرى إلى نادي برشلونة الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية عبر الموقع الإلكترونى، أن اللاعب البرازيلى، رفض الانضمام للمعسكر التحضيرى للفريق الباريسي والذى سيبدأ يوم 8 يوليو استعدادا لمواجهات الموسم المقبل. وأضافت الصحيفة أن صاحب الـ27 عاما المقيم فى البرازيل الآن في إجازة صيفية، يرغب فى الانتقال إلى كتالونيا من البرازيل مباشرة، دون العودة لفرنسا.
نيمار

رئيس رابطة الدوري الإسباني لا يرغب في عودة نيمار

اعترف خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، بعدم رغبته في عودة نيمار إلى برشلونة من جديد هذا الصيف، نظرًا لعدم كونه مثالا جيدا للاعبين. وارتبط اسم النجم البرازيلي بقوة بالعودة إلى العملاق الكتالوني، بعد موسمين قضاهما في باريس سان جيرمان الفرنسي، عانى خلالهما من الكثير من الأمور المثيرة للجدل، سواء داخل الملعب أو خارجه، وقال تيباس: "أتمنى عدم عودة نيمار إلى الدوري الإسباني، فهو ليس مثالا جيدا، وستكون العودة جيدة في حال تغير سلوكه. بإمكانه أن يصبح لاعبًا عظيمًا، إلا أن السلوك من الأمور المهمة التي نرغب في وضعها في القيم الخاصة بالدوري".
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