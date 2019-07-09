رياضة

دور الـ16 في الكان.. الجزائر الأقوى ومصر الأسوأ

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ ص
الجزائر
الجزائر
أسدل الستار أمس الاثنين، على مباريات دور الـ16 من منافسات كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، بتأهل 8 فرق إلى ربع النهائي هي: بنين والسنغال ونيجيريا وجنوب إفريقيا ومدغشقر والجزائر وتونس وكوت ديفوار، وشهد هذا الدور تسجيل 19 هدفًا، كان للجزائر ونيجيريا نصيب الأسد منهم بواقع 3 أهداف لكل فريق، وساهمت تلك الأهداف في وصول 4 لاعبين إلى صدارة قائمة هدافي البطولة برصيد 3 أهداف وهم أدم وناس وأديون إيجالو وساديو ماني وسيدريك باكومبو إضافة إلى ساديو ماني.
وشهدت البطولة وصول منتخبي بنين ومدغشقر للمرة الأولى في تاريخهما إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، وتملك الفرق المتبقية في رصيدها 8 ألقاب أبرزهم نيجيريا بثلاثة ألقاب. وودع المنتخب الوطني البطولة من دور الـ16 في أسوأ مشاركة لمصر في بطولة تقام على أرضها، كما حققت أسوأ مشاركة لها منذ نسخة تونس 2004 عندما
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أحمد -حجازى

بعد موافقة برانكو.. حجازي يقترب من الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية اقتراب نادي أهلي جدة السعودي من إعلان التعاقد مع أحمد حجازي، مدافع المنتخب الوطني ونادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي. وذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن أهلي جدة سيعلن خلال ساعات توقيعه مع لاعبين دوليين، هما البوسني ألفيس ساريتش قادماً من فريق سوون سامسونج الكوري، بجانب أحمد حجازي. وأشارت إلى أن اختيار حجازي وساريتش جاء بعد عرض عدد من الملفات على الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني الجديد للأهلي، الذي فضل التعاقد مع الثنائي، ومن المنتظر أن يعلن النادي السعودي باقي تفاصيل صفقة انتقال اللاعبين خلال الساعات المقبلة.
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المحمدي يعتذر للجماهير عن الخروج المبكر من الكان

في أول تعليق له على الخروج المبكر للمنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وجه أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، والظهير الأيمن لنادي أستون فيلا الإنجليزي، رسالة للجماهير المصرية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وودع الفراعنة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت الماضي على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة، وهو ما ترتب عليه إقالة الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.
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نابولي يستعد لإتمام صفقة خاميس اليوم

سافر كريستيانو جينتولي، المدير الرياضي لنادي نابولي إلى العاصمة الإسبانية مدريد من أجل إنهاء التعاقد مع النجم الكولومبي خاميس رودريجز لاعب ريال مدريد الإسباني، ويطالب الفريق الملكي بالحصول على 42 مليون يورو للتفريط في خدمات لاعبه، إلا أن نابولي يرغب في ضم النجم الكولومبي على سبيل الإعارة، مع وضع بند في العقد يتيح للفريق الإيطالي ضمه بصورة نهائية لاحقًا، وسبق أن صرح مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي عن خاميس: "فكرتنا هي اللعب بجودة عالية، وفريقنا اعتاد على تقديم هذا النوع من كرة القدم".
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الجزائر تخشى مفاجآت كان 2019 أمام غينيا اليوم

تتواصل اليوم الأحد، مباريات دور الـ16 للنسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وذلك عندما يواجه منتخب الجزائر نظيره غينيا في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب الدفاع الجوي. وتأهلت الجزائر إلى هذا الدور بعد تصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط بالفوز على كينيا 2-0 وعلى السنغال 1-0 وعلى تنزانيا 3-0، أما غينيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث بحصدها 4 نقاط في المجموعة الثانية بالتعادل مع مدغشقر 2-2 والخسارة أمام نيجيريا 1-0 والفوز على بوروندي 2-0.
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كان 2019.. السرية شعار مدرب تونس قبل موقعة غانا

طلب الفرنسي آلان جريس المدير الفني لمنتخب تونس، من مسؤولي اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا تفقد ملعب الإسماعيلية غدًا الجمعة، بسبب رغبته في التعرف على الملعب قبل أن يخوض عليه مباراته أمام منتخب غانا يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات دور الستة عشر للمسابقة القارية المقامة حاليا في مصر حتي يوم 19 يوليو الجاري. وقرر جريس فرض السرية على مران المنتخب التونسي غدًا ورفض السماح بتصويره أو إجراء أي مقابلات إعلامية، وأبلغ رسميا القائمين على التنظيم بعدم دخول أى فرد للملعب وإبعاده عن اللاعبين وأفراد الجهاز الفني.
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تعرف على رواتب مدربي منتخبات دور الـ16 في كان 2019

يشهد غدًا الجمعة، بداية مواجهات دور الـ16، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعدة مواجهات ساخنة، بعدما أسدل الستار على مرحلة المجموعات بمنافسات الكان بتأهل 4 منتخبات عربية إلى ثمن النهائي، وهي "مصر، والجزائر، والمغرب، وتونس"، وقبل منافسات ثمن نهائي كان 2019، أجرت مجلة «جون أفريك» مسحًا حول رواتب مدربي منتخبات دور الـ16، المشاركة في العرس الإفريقي، وتصدر راتب المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أجور مدربي أمم إفريقيا.
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كأس الأمم في مصر = نتائج باهتة لشمال إفريقيا

تستعد مصر لاستضافة منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، من بينها 3 دول من شمال إفريقيا، وهي الجزائر التي تقع في المجموعة الثالثة إلى جانب السنغال وكينيا وتنزانيا، والمغرب التي تقع في المجموعة الرابعة إلى جانب ساحل العاج وجنوب إفريقيا ونامبيبا، وتونس التي تقع في المجموعة الخامسة إلى جانب مالي وموريتانيا وأنجولا.
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