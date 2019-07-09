دور الـ16 في الكان.. الجزائر الأقوى ومصر الأسوأ

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ ص

الجزائر

أسدل الستار أمس الاثنين، على مباريات دور الـ16 من منافسات كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، بتأهل 8 فرق إلى ربع النهائي هي: بنين والسنغال ونيجيريا وجنوب إفريقيا ومدغشقر والجزائر وتونس وكوت ديفوار، وشهد هذا الدور تسجيل 19 هدفًا، كان للجزائر ونيجيريا نصيب الأسد منهم بواقع 3 أهداف لكل فريق، وساهمت تلك الأهداف في وصول 4 لاعبين إلى صدارة قائمة هدافي البطولة برصيد 3 أهداف وهم أدم وناس وأديون إيجالو وساديو ماني وسيدريك باكومبو إضافة إلى ساديو ماني.

وشهدت البطولة وصول منتخبي بنين ومدغشقر للمرة الأولى في تاريخهما إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، وتملك الفرق المتبقية في رصيدها 8 ألقاب أبرزهم نيجيريا بثلاثة ألقاب. وودع المنتخب الوطني البطولة من دور الـ16 في أسوأ مشاركة لمصر في بطولة تقام على أرضها، كما حققت أسوأ مشاركة لها منذ نسخة تونس 2004 عندما

وشهدت البطولة وصول منتخبي بنين ومدغشقر للمرة الأولى في تاريخهما إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، وتملك الفرق المتبقية في رصيدها 8 ألقاب أبرزهم نيجيريا بثلاثة ألقاب.



وودع المنتخب الوطني البطولة من دور الـ16 في أسوأ مشاركة لمصر في بطولة تقام على أرضها، كما حققت أسوأ مشاركة لها منذ نسخة تونس 2004 عندما ودعت من دور المجموعات.



وتملك الجزائر أقوى خط هجوم في المنتخبات المتبقية برصيد 9 أهداف، وهي المنتخب الوحيد الذي لم تهتز شباكه بأي هدف.



وفكت تونس عقدة غانا، بعدما تغلبت عليها للمرة الأولى بعد 8 مباريات سابقة بين المنتخبين في الكان.



وتسبب دور الـ16 في الإطاحة بالعديد من المدربين من سباستيان دي سابر مدرب أوغندا وإيمانويل إيمونيكي مدرب تنزانيا إضافة إلى خافيير أجيري مدرب مصر.