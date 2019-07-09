صحف الإمارات: إيران تهدد واقتراب ساعة الصفر بطرابلس

الصحف تناولت دعوة مجلة أمريكية، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلى إلغاء بطولة كأس العالم 2022 في قطر، بسبب ما تتعرض له العمالة الأجنبية هناك من "عبودية" وظلم.

تحرير:وفاء بسيوني ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ ص

تصدر الصراع في الشرق الأوسط واستمرار التصعيد الإيراني عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، كما تناولت العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تحت عنوان "تهديدات إيرانية جديدة من شأنها تقويض الاتّفاق النّووي" ، ذكرت صحيفة "البيان" أن إيران هددت الاثنين باستئناف تشغيل أجهزة الطرد المركزي، التي توقفت عن العمل وتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 بالمئة ضمن خطواتها الكبيرة المحتملة التالية بعيدا عن الاتفاق النووي لعام 2015.

وتتجاوز التهديدات، التي صدرت على لسان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الخطوات الصغيرة التي اتخذتها طهران الأسبوع الماضي لزيادة مخزوناتها من المادة الانشطارية إلى ما يتجاوز حدود الاتفاق النووي. وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى أن إيران أعلنت أمس، أنها بدأت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 4.5%

وتتجاوز التهديدات، التي صدرت على لسان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الخطوات الصغيرة التي اتخذتها طهران الأسبوع الماضي لزيادة مخزوناتها من المادة الانشطارية إلى ما يتجاوز حدود الاتفاق النووي.

وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى أن إيران أعلنت أمس، أنها بدأت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 4.5% على الأقل، وهو مستوى يحظره الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي المبرم عام 2015، وتهدد بأن تكون المرحلة الثالثة من تقليص الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي «أكبر وأكثر حزماً»، فيما دعا الاتحاد الأوروبي طهران إلى «وقف» أنشطتها النووية.



وذكر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، قوله إن "درجة نقاء اليورانيوم (المخصب) الذي تنتجه (إيران) وصلت هذا الصباح إلى نسبة 4.5%".

وأفادت صحيفة "الاتحاد" بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين، أكدت أن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من تلك المرخص لها بها بموجب الاتفاق المبرم في 2015.

وقال المتحدث باسم الوكالة في بيان، إن "مفتشي الوكالة تحققوا في الثامن من يوليو، من أن طهران قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من 3.67%".



وكان الاتحاد الأوروبي دعا إيران إلى "وقف" كل أنشطتها لتخصيب اليورانيوم المخالفة لالتزاماتها الواردة في الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى حول ملفها النووي.



فيما تناولت صحيفة "الخليج" تأكيد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أمس، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد حرباً مع إيران إلا أنها لن تتراجع أبدا أمام الانتهاكات الإيرانية والتهديد الذي تمثله طهران للمنطقة، وذلك بعدما أعلنت الأخيرة أنها باتت تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة لا تقل عن 4.5 بالمئة في تحد جديد يضاعف حدة التوتر القائم حول برنامجها النووي المثير للجدل.



وحذر بنس إيران من إساءة فهم ضبط النفس الأمريكي والتوهم بأنه ضعف في عزم بلاده، مشيراً إلى أن واشنطن بالفعل لا تريد حرباً معها وترغب في الحوار إلا أنها لن تتوانى في حماية مصالحها وستتعامل بشدة مع تهديدات طهران.



وأكد بنس أن بلاده طبقت حملة ضغط مكثفة على إيران لوقف نشاطها التدميري وسلوكها الخبيث.



وبالانتقال إلى الشأن السوداني ، نقلت "الخليج" عن رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان، قوله إن مجلس السيادة المزمع تشكيله مع قوى إعلان الحرية والتغيير، سيملك "حق الفيتو" على أعضاء الحكومة المقبلة، فيما أكد نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ «حميدتي»، أنه لا يرغب بأن يكون رئيساً للسودان، بينما توقع المتحدث باسم المجلس، شمس الدين الكباشي، عودة الإنترنت خلال يومين أو ثلاثة، مؤكداً أن هناك ترتيبات تجري لعودة الخدمة.



وأكد البرهان أن التوليفة الوزارية ستكون مستقلة، وتعتمد على الكفاءات، وسيتم تشكيلها في إطار التشاور والتوافق مع قوى الحرية والتغيير والقوى السياسية الأخرى.



وأوضحت "الإمارات اليوم" أن المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان شمس الدين الكباشي، توقع عودة الإنترنت خلال يومين أو ثلاثة، مؤكداً أن هناك ترتيبات تجري لعودة الخدمة.



وخلال اجتماع مع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، أول من أمس، قال الكباشي، إن لجنة صياغة الاتفاق الموقع بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، قد أشرفت على انتهاء أعمالها، تمهيداً لتوقيع الطرفين عليها.



وبرر الكباشي تأخير إعادة خدمة الإنترنت بقوله: "أخرنا إعادة خدمة الإنترنت حفاظاً على الاتفاق".



وذكرت "البيان" أن الناطق باسم قوات القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أعلن أن ساعة الصفر لحسم معركة طرابلس، باتت وشيكة، وأن القوات المسلحة تنتشر في جميع أنحاء ليبيا، وتسيطر على 95 % من المساحة الإجمالية للبلاد، لافتاً إلى أن قوات القيادة العامة تنسق مع الجيش المصري والتشادي في تسيير الدوريات المشتركة مع تشاد ومصر على الحدود.. بالتزامن، علمت «البيان» أن أعيان مدينة مسلاتة، رفضوا إغراءات مالية من المليشيات التابعة لحكومة الوفاق، مقابل السماح لها بعبور المدينة للهجوم على مدينة ترهونة.



وحول الأوضاع في اليمن ، ذكرت "الخليج" أن مصدرا مسؤولا أكد أن الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بتحالف دعم الشرعية في اليمن من أجل استقرار هذا البلد الشقيق، والحفاظ على وحدة مؤسساته، ودعم مسار السلام برعاية الأمم المتحدة.



وشدد المصدر على أن خطة إعادة انتشار القوات الإماراتية في الحديدة والعاملة ضمن التحالف العربي، لا تعني حدوث فراغ عسكري في ظل كفاءة قوات الشرعية اليمنية، موضحا أن إعادة الانتشار تجري في الحديدة لأسباب استراتيجية ولأسباب تكتيكية في مناطق أخرى، كما تأتي لتعزيز فرص السلام، مشيرا إلى أن هذا القرار ليس وليد اللحظة، وجاء ضمن خطط استراتيجية مرتبطة بتحسين كفاءة قوات الشرعية اليمنية.



وأوضحت "البيان" أن قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيرة" أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية مستهدفة الأعيان المدنية.



وتحت عنوان "دعوات لـ "فيفا" لإلغاء كأس العالم 2022 في قطر ، كشفت "الخليج" عن دعوة مجلة أمريكية، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا|، إلى إلغاء بطولة كأس العالم 2022 في قطر، بسبب ما تتعرض له العمالة الأجنبية هناك من "عبودية" وظلم، وأن تعير المنظمة الدولية، عوضاً عن ذلك، اهتماماً أكبر ببطولة كأس العالم للسيدات.



وقالت "ذي أتلانتك"، إن استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ستكون بمثابة مشروع لنظام مغرور وفاسد وديكتاتوري حصل على هذه البطولة بالفساد.



وتقول جماعات حقوقية إن ألف عامل مهاجر فارقوا الحياة حتى الآن بسبب مشروعات تطوير البنية التحتية والملاعب استعداداً لاستضافة قطر للمونديال.