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صحف الإمارات: إيران تهدد واقتراب ساعة الصفر بطرابلس

الصحف تناولت دعوة مجلة أمريكية، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلى إلغاء بطولة كأس العالم 2022 في قطر، بسبب ما تتعرض له العمالة الأجنبية هناك من "عبودية" وظلم.
تحرير:وفاء بسيوني ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ ص
صحف إماراتية
صحف إماراتية
تصدر الصراع في الشرق الأوسط واستمرار التصعيد الإيراني عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، كما تناولت العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تحت عنوان "تهديدات إيرانية جديدة من شأنها تقويض الاتّفاق النّووي" ، ذكرت صحيفة "البيان" أن إيران هددت الاثنين باستئناف تشغيل أجهزة الطرد المركزي، التي توقفت عن العمل وتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 بالمئة ضمن خطواتها الكبيرة المحتملة التالية بعيدا عن الاتفاق النووي لعام 2015.
وتتجاوز التهديدات، التي صدرت على لسان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الخطوات الصغيرة التي اتخذتها طهران الأسبوع الماضي لزيادة مخزوناتها من المادة الانشطارية إلى ما يتجاوز حدود الاتفاق النووي. وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى أن إيران أعلنت أمس، أنها بدأت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 4.5%
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طائرة مسيرة - أرشيفية

التحالف يسقط طائرة مسيرة استهدفت مناطق مدنية سعودية

تمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإيرانية باتجاه مناطق سكنية في المملكة العربية السعودية. وقال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف، إن القوات تمكنت مساء الإثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار، أطلقتها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المملكة، مستهدفة الأعيان المدنية، لافتا إلى أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات المسيرة لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية التى تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الطاقة الذرية: إيران تجاوزت سقف تخصيب اليورانيوم

أعلنت وكالة الطاقة الذرية، رسميا، أن إيران خصّبت يورانيوم بنسبة أكبر من المنصوص عليه في الاتفاق النووي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال المتحدث باسم الوكالة في بيان، إن "مفتشي الوكالة تحققوا اليوم من أن طهران قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من 3,67%". وكانت طهران قد أعلنت الاثنين، أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بـ 4,5 في المئة على الأقل، ردا على إعادة فرض عقوبات أميركية عليها. ودعا الاتحاد الأوروبي، اليوم، إيران إلى "وقف" كل أنشطتها لتخصيب اليورانيوم المخالفة لالتزاماتها الواردة في الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى حول ملفها النووي.
سفينة هجومية

التحالف يحبط هجوما حوثيا استهدف سفينة بالبحر الأحمر

أحبطت القوات البحرية لتحالف دعم إعادة الشرعية في اليمن محاولة إرهابية من قبل الميليشيات الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر، بحسب "واس". وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن القوات البحرية للتحالف تمكنت، الإثنين، "من إحباط محاولة إرهابية من قبل الميليشيا الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات من نوع blue fish". ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المالكي قوله إن قوات التحالف رصدت القارب المسير أثناء تحركه، وتم اعتراضه وتدميره.
غارة-لتحالف-دعم-الشرعية-في-اليمن

«أ ف ب»: الإمارات تسحب بعض قواتها من اليمن

أعلنت الإمارات اليوم الإثنين أنها ستخفض عدد قواتها المشاركة في تحالف دعم الشرعية في اليمن، وذلك في مسعاها للتحول من استراتيجية عسكرية إلى استراتيجية "السلام أولا". ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أيه إف بي" عن مسؤول إماراتي كبير قوله: "تراجعت قواتنا على عدد من المستويات لأسباب استراتيجية في مدينة الحديدة ولأسباب تكتيكية" في أجزاء أخرى من البلاد. وأضاف أن "الأمر يتعلق بالانتقال مما أسميه إستراتيجية العسكرية أولا إلى إستراتيجية السلام أولا، وهذا ما أعتقد أننا نفعله".
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مطار-معيتيقة-الدولي

إعادة فتح المجال الجوي في مطار معيتيقة الليبي

أعلن مطار معيتيقة الدولي في ليبيا، مساء الأحد إعادة فتح المجال الجوي للمطار الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية طرابلس، بعد إغلاقه في وقت سابق من نفس اليوم، بسبب سقوط قذائف على المطار، وقالت سلطات المطار، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن ”الشركات الناقلة ستباشر استقبال ركابها، لتكملة باقي رحلاتها المجدولة لهذا اليوم“، مشيرة إلى إصابة 3 موظفين من شركة الخطوط الجوية الإفريقية جراء هذه القذائف،. فيما لم يصدر أي تعليق من الشركة حتى الآن، وفقا لرويترز.
مطار-معيتيقة-الدولي

مطار معيتيقة الليبي يغلق المجال الجوي بعد سقوط قذائف

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن حركة الملاحة الجوية توقفت بمطار معيتيقة الواقع في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد "لحين إشعار آخر" بعد سقوط "قذائف" بالمطار. وأعلن الجيش الوطني الليبي إسقاط طائرة حربية يوم الخميس الماضي، قصفت مدينة ترهونة غرب البلاد. كما أعلن الجيش الليبي، الأربعاء، تدمير غرفة التحكم بالطائرات التركية المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة طرابلس. وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بصفته قائدا للقوات الليبية، أعلن، في 30 يونيو الماضي، حالة التعبئة والنفير العام على كامل ليبيا، ردا على التهديدات التركية.
صحف

صحف سعودية: ترامب يهدد إيران بضربة لم يتلقاها أحد

تصدر إصرار إيران على خرق الاتفاق النووي عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس، كما سلطت الضوء على الأزمة السودانية والهجوم الذي شهده مركز للمهاجرين في ليبيا، إضافة إلى مباشرة سفيرة المملكة لمهامها في واشنطن. ذكرت صحيفة "الحياة" في إيران صعدت مواجهتها مع الولايات المتحدة وأوروبا، وأعلنت أنها ستبدأ بعد أيام بتخصيب اليورانيوم "بأي مستوى" تراه مناسباً، منتهكة بذلك الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ، وسخرت طهران من الآلية المالية التي أعدها الأوروبيون للالتفاف على العقوبات الأمريكية، معتبرة أنها "فارغة".
صحف-امراتية

صحف الإمارات: إيران تتجاهل التحذير وانفراجة بالسودان

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، بين استعراض تصاعد التوتر بين إيران وأمريكا، وتناولت الأزمات في السودان والجزائر، كما أبرزت آخر تطورات الصراع في الشرق الأوسط بوجه عام. تحت عنوان "إيران تتجاهل التحذيرات وتعلن رفع تخصيب اليورانيوم"، كشفت صحيفة "الاتحاد" عن تجاهل إيران تحذيرات الولايات المتحدة وأوروبا، وأعلنت أنها ستنفذ تهديدها بتخصيب اليورانيوم، بمستوى يحظره الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى اعتبارًا من الأحد المقبل. يأتي ذلك في وقت حذرت فيه صحف غربية من أن الخطوة الإيرانية تمثل تهديدا حقيقيا.
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