إرهاب

كيف استعاد تنظيم داعش قوته بعد الهزيمة؟

تتوالى البيانات عن قرب انتهاء داعش بسوريا والعراق، لكن لا يزال التنظيم يعلن عن وجوده بطرق مختلفة، وينشر فيديوهات تؤكد استمراره فكيف يستعد التنظيم للملمة شتاته مرة أخرى؟
تحرير:منة عبد الرازق ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ ص
داعش - صورة أرشيفية
داعش - صورة أرشيفية
أصدر التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في فبراير الماضي، بيانا، يؤكد أن التنظيم فقد السيطرة على 99% من الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق، ولا يمتلك سوى 1% في سوريا بعد إعلان العراق تحرير الموصل، كما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية في 23 مارس الماضي، السيطرة على آخر معاقل داعش في بلدة "لباغوز في سوريا، لكن للتنظيم رأي آخر. ويمتلك داعش القدرة على العودة بقوة إلى سابق عنفوانه، فينفذ التفجيرات شبه اليومية بالأماكن الحيوية في بغداد بعضها يقع في محيط السفارة الأمريكية.
العودة الثانية حذر تقرير للمعهد الأمريكي لدراسات الحرب في واشنطن، من امتلاك داعش ما أسماه بالقدرة على "العودة الثانية لداعش"، وأن العودة المرتقبة ستكون أكثر شراسة مقارنة بالظهور الأول للتنظيم حينما بسط سيطرته على مساحات شاسعة من أراضي العراق وسوريا. وأكد تقرير صدر عن المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب
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انفجار-عبوة ناسفة (2)

خمسون عاما من رحلة تطور العبوات الناسفة

أضحى كل شخص ليس لديه أي خلفية عسكرية أو عملية يمكنه تصنيع هذه العبوات الخطرة، وتقديم النصائح التكتيكية من قبل التنظيمات لكيفية استخدامها، فما العبوات الناسفة؟ يعرف حلف الناتو العبوة الناسفة بدائية الصنع بأنها جهاز يوضع أو يصنع بطريقة مرتجلة تتضمن مواد كيميائية مدمرة أو فتاكة أو سامة أو نارية أو حارقة تهدف إلى التدمير أو شل الحركة أو التشتيت، وتتكون من 4 مكونات رئيسية، هي: الشحنة الرئيسية من المتفجرات، المتفجر، مصدر الطاقة، آلية التحويل. وتوجد عبوات ناسفة يمكن التحكم فيها عن بعد عن طريق الهاتف أو أجهزة التنبيه، أو عبوات ناسفة انتحارية.
خلية-البيتلز-فى-داعش

مقاتلون خمسة نجوم.. كيف يجند داعش شباب أوروبا؟

اعتمد تنظيم داعش في عملياته الإرهابية في دول أوروبا، على التنظيم الفردي للشباب عن بُعد، وهو أخطر لأن أجهزة الأمن الأوروبية لن تستطيع إحباط عملياته بسهولة؛ ما أدى إلى تنفيذ 3 آلاف و673 عملية إرهابية بين عامي 2011 و2016 في أوروبا، وفق قاعدة بيانات الإرهاب العالمية. وأهم ما يلاحظ فى كل الحالات التي قُبض خلالها على الشباب الأوروبي، والتحريات التي تجمع عنهم، أنه لم يعرف عنهم ميلهم للعنف أو اتباع الأيديولوجية السلفية من التردد على مساجد السلفيين أو حتى وجود المظهر السلفي بالملابس أو إطلاق اللحى وحلق الشارب.
تفجير-في-أفغانستان (3)

مقتل شخصين وإصابة 20 في انفجار مسجد بأفغانستان

أعلن مسئولون محليون في أفغانستان، اليوم السبت، مقتل شخصين على الأقل وإصابة 20 شخصا أخرين في انفجار وقع داخل مسجد بإقليم غازني بوسط البلاد. ونقلت قناة (طلوع) الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم الإقليم عارف نوري قوله إن الانفجار وقع، مساء أمس الجمعة، في مسجد المحمدية بمنطقة "خاكي غريبان" في مدينة "غازني" عاصمة الإقليم في أثناء أداء المصلين لصلاة العشاء، مضيفا أن الانفجار - الذي لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عنه - نجم عن عبوة ناسفة. ويذكر أن إقليم غازني شهد مؤخرا اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وحركة طالبان.
جيش تحرير بلوشستان

جيش تحرير بلوشستان..رغبات الانفصال تولد عنفا وإرهابا

بين الحين والآخر تعلن بعض الدول التي تحاول التصدي للإرهاب والجماعات المسلحة حول العالم، وضع بعض الكيانات على قوائمها الإرهابية، وهو ما حدث الثلاثاء الماضي من قِبَل الولايات المتحدة الأمريكية، التي أعلنت جيش تحرير بلوشستان منظمة إرهابية، بعد تنفيذه هجمات دامية استهدفت مصالح صينية في باكستان، وأوضح بيان رسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، أن تلك المنظمة تستهدف قوات الأمن وكذلك المدنيين بشكل رئيسي في جنوب غرب باكستان، ولاقى هذا الإعلان ترحيبا من العديد من الدول، على رأسها باكستان، معقل جيش تحرير بلوشستان.
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خلية-البيتلز-فى-داعش

مقاتلون خمسة نجوم.. كيف يجند داعش شباب أوروبا؟

اعتمد تنظيم داعش في عملياته الإرهابية في دول أوروبا، على التنظيم الفردي للشباب عن بُعد، وهو أخطر لأن أجهزة الأمن الأوروبية لن تستطيع إحباط عملياته بسهولة؛ ما أدى إلى تنفيذ 3 آلاف و673 عملية إرهابية بين عامي 2011 و2016 في أوروبا، وفق قاعدة بيانات الإرهاب العالمية. وأهم ما يلاحظ فى كل الحالات التي قُبض خلالها على الشباب الأوروبي، والتحريات التي تجمع عنهم، أنه لم يعرف عنهم ميلهم للعنف أو اتباع الأيديولوجية السلفية من التردد على مساجد السلفيين أو حتى وجود المظهر السلفي بالملابس أو إطلاق اللحى وحلق الشارب.
تفجير-في-أفغانستان (3)

مقتل شخصين وإصابة 20 في انفجار مسجد بأفغانستان

أعلن مسئولون محليون في أفغانستان، اليوم السبت، مقتل شخصين على الأقل وإصابة 20 شخصا أخرين في انفجار وقع داخل مسجد بإقليم غازني بوسط البلاد. ونقلت قناة (طلوع) الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم الإقليم عارف نوري قوله إن الانفجار وقع، مساء أمس الجمعة، في مسجد المحمدية بمنطقة "خاكي غريبان" في مدينة "غازني" عاصمة الإقليم في أثناء أداء المصلين لصلاة العشاء، مضيفا أن الانفجار - الذي لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عنه - نجم عن عبوة ناسفة. ويذكر أن إقليم غازني شهد مؤخرا اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وحركة طالبان.
هجوم-انتحارى-فى تونس (1)

تنظيم داعش يتبنى تفجير تونس الانتحاري

تبنى تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الخميس، التفجير الانتحاري، الذي وقع في العاصمة تونس، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل. ونقلت وكالة الأنباء التونسية، على لسان مصادر أمنية، أمس الأربعاء، بأن الوحدات الأمنية والفرق الفنية المختصة باشرت التحقيق في عملية إقدام مُفتَّش عنه على تفجير نفسه، في حدود التاسعة والنصف من ليلة الثلاثاء، بمنطقة الانطلاقة في اتجاه المنيهلة من ولاية أريانة. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية إنه لم تقع أي خسائر بعد أن قتلت قوات الأمن «إرهابيا» يرتدي حزاما ناسفا بعد ملاحقته.
انفجار-محول-كهرباء-في-السعودية (2)

قتلى وجرحى بالآلاف.. الإرهاب يستهدف المنشآت الأمنية

شهدت تونس، أمس الخميس، تفجيرين انتحاريين، استهدف أولهما سيارة شرطة في شارع شارل ديجول، بينما استهدف الآخر وحدة مكافحة الإرهاب بالعاصمة، حيث قيام شخص بتفجير نفسه أمام الباب الخلفي لإدارة الشرطة بالعاصمة التونسية، مخلفا 4 إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف القوى الأمنية بـ"مكافحة الإرهاب"، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان تاريخا طويلا من استهداف الإرهاب الأسود للمنشآت الأمنية والحيوية في العديد من عواصم العالم، والتي نالت من الكثير من مديريات الأمن والوزارات الهامة.
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