كيف استعاد تنظيم داعش قوته بعد الهزيمة؟

تتوالى البيانات عن قرب انتهاء داعش بسوريا والعراق، لكن لا يزال التنظيم يعلن عن وجوده بطرق مختلفة، وينشر فيديوهات تؤكد استمراره فكيف يستعد التنظيم للملمة شتاته مرة أخرى؟

تحرير:منة عبد الرازق ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ ص

داعش - صورة أرشيفية

أصدر التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في فبراير الماضي، بيانا، يؤكد أن التنظيم فقد السيطرة على 99% من الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق، ولا يمتلك سوى 1% في سوريا بعد إعلان العراق تحرير الموصل، كما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية في 23 مارس الماضي، السيطرة على آخر معاقل داعش في بلدة "لباغوز في سوريا، لكن للتنظيم رأي آخر. ويمتلك داعش القدرة على العودة بقوة إلى سابق عنفوانه، فينفذ التفجيرات شبه اليومية بالأماكن الحيوية في بغداد بعضها يقع في محيط السفارة الأمريكية.

العودة الثانية حذر تقرير للمعهد الأمريكي لدراسات الحرب في واشنطن، من امتلاك داعش ما أسماه بالقدرة على "العودة الثانية لداعش"، وأن العودة المرتقبة ستكون أكثر شراسة مقارنة بالظهور الأول للتنظيم حينما بسط سيطرته على مساحات شاسعة من أراضي العراق وسوريا. وأكد تقرير صدر عن المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب