رياضة

تونس تحلم بتكرار سنياريو إيطاليا والبرتغال في الكان

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص
تونس
تونس
نجح المنتخب التونسي في التأهل أمس الإثنين، إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعد التغلب على غانا بركلات الترجيح في دور الـ16، لتصل إلى دور الـ8 دون تحقيق أي انتصار في البطولة حتى الآن بعد التعادل في كل مباريات دور المجموعات أمام أنجولا ومالي وموريتانيا، لتعيد إلى الأذهان سيناريو البرتغال في يورو 2016، ففي ذلك اليورو تعادلت البرتغال في دور المجموعات مع كل من المجر وأيسلندا والنمسا، وتأهلت ضمن أفضل ثوالث، وفي دور الـ16 تخطت كرواتيا بهدف نظيف في الوقت الإضافي، قبل أن تطيح ببولندا بركلات الترجيح في ربع النهائي.
وتغلبت البرتغال على ويلز بهدفين دون رد في نصف النهائي، قبل التغلب على فرنسا في النهائي في الوقت الإضافي. وفي سيناريو مشابه في مونديال 1982، تعادلت إيطاليا في كل مباريات دور المجموعات أمام بولندا وبيرو والكاميرون، إلا أنها تأهلت في المركز الثاني، وفي الدور الثاني تصدرت مجموعتها بالفوز على الأرجنتين
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أحمد -حجازى

بعد موافقة برانكو.. حجازي يقترب من الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية اقتراب نادي أهلي جدة السعودي من إعلان التعاقد مع أحمد حجازي، مدافع المنتخب الوطني ونادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي. وذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن أهلي جدة سيعلن خلال ساعات توقيعه مع لاعبين دوليين، هما البوسني ألفيس ساريتش قادماً من فريق سوون سامسونج الكوري، بجانب أحمد حجازي. وأشارت إلى أن اختيار حجازي وساريتش جاء بعد عرض عدد من الملفات على الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني الجديد للأهلي، الذي فضل التعاقد مع الثنائي، ومن المنتظر أن يعلن النادي السعودي باقي تفاصيل صفقة انتقال اللاعبين خلال الساعات المقبلة.
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المحمدي يعتذر للجماهير عن الخروج المبكر من الكان

في أول تعليق له على الخروج المبكر للمنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وجه أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، والظهير الأيمن لنادي أستون فيلا الإنجليزي، رسالة للجماهير المصرية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وودع الفراعنة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت الماضي على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة، وهو ما ترتب عليه إقالة الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.
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نابولي يستعد لإتمام صفقة خاميس اليوم

سافر كريستيانو جينتولي، المدير الرياضي لنادي نابولي إلى العاصمة الإسبانية مدريد من أجل إنهاء التعاقد مع النجم الكولومبي خاميس رودريجز لاعب ريال مدريد الإسباني، ويطالب الفريق الملكي بالحصول على 42 مليون يورو للتفريط في خدمات لاعبه، إلا أن نابولي يرغب في ضم النجم الكولومبي على سبيل الإعارة، مع وضع بند في العقد يتيح للفريق الإيطالي ضمه بصورة نهائية لاحقًا، وسبق أن صرح مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي عن خاميس: "فكرتنا هي اللعب بجودة عالية، وفريقنا اعتاد على تقديم هذا النوع من كرة القدم".
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المدير-الفني-لمنتخب-غانا ‎

مدرب غانا: مواجهتنا أمام تونس ستكون ترفيهية

أكد كواسي أبياه، المدير الفني لمنتخب غانا، أن مباراته أمام نظيره منتخب تونس، والمقرر لها غدًا "ليست بالسهلة، ونحترم الفريق المنافس للغاية"، وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة فريقه أمام غانا، على ملعب نادي الإسماعيلية الدولي الرياضي، في إطار التصفيات المؤهلة لدور الـ8 ببطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 من الشهر الجاري: «مباراة الغد نعتبرها ترفيهية من الدرجة الأولى. نواجه فريقا قويا، والمشاهدون في كل مكان سوف يستمتعون بهذا اللقاء الحاسم».
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كان 2019.. السرية شعار مدرب تونس قبل موقعة غانا

طلب الفرنسي آلان جريس المدير الفني لمنتخب تونس، من مسؤولي اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا تفقد ملعب الإسماعيلية غدًا الجمعة، بسبب رغبته في التعرف على الملعب قبل أن يخوض عليه مباراته أمام منتخب غانا يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات دور الستة عشر للمسابقة القارية المقامة حاليا في مصر حتي يوم 19 يوليو الجاري. وقرر جريس فرض السرية على مران المنتخب التونسي غدًا ورفض السماح بتصويره أو إجراء أي مقابلات إعلامية، وأبلغ رسميا القائمين على التنظيم بعدم دخول أى فرد للملعب وإبعاده عن اللاعبين وأفراد الجهاز الفني.
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تعرف على رواتب مدربي منتخبات دور الـ16 في كان 2019

يشهد غدًا الجمعة، بداية مواجهات دور الـ16، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعدة مواجهات ساخنة، بعدما أسدل الستار على مرحلة المجموعات بمنافسات الكان بتأهل 4 منتخبات عربية إلى ثمن النهائي، وهي "مصر، والجزائر، والمغرب، وتونس"، وقبل منافسات ثمن نهائي كان 2019، أجرت مجلة «جون أفريك» مسحًا حول رواتب مدربي منتخبات دور الـ16، المشاركة في العرس الإفريقي، وتصدر راتب المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أجور مدربي أمم إفريقيا.
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سلجادو عن دور الـ16: نكون أو لا نكون

أكد ميشيل سلجادو، مستشار الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافيير أجيري، أن تأهل الفراعنة إلى دور الـ16 ببطولة الأمم الإفريقية، لم يكن أمرًا سهلًا. وأوضح سلجادو في تصريحاته لقناة «ON sport»، أنه بالنظر إلى منافسات دور المجموعات وتأمل معاناة فرق كبيرة مثل تونس في التأهل للدور التالي، سيعلم الجميع مدى صعوبة التأهل بسبب قوة معظم الفرق، مشيرا إلى أن مرحلة الأدوار النهائية ستكون مختلفة تماما. وتابع: «ليس من السهل الحصول على العلامة الكاملة في دور المجموعات، والحفاظ على نظافة الشباك، كل هذه إيجابيات عديدة يجب أن يبني الفريق عليها في المرحلة المقبلة».
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