الفلفل الأحمر واللفت.. أطعمة تحافظ على عينيك

تناول القليل من الكنتالوب يجعلك تحصل على ما يقرب من 100% من القيمة اليومية لفيتامين A، ويمكنك تناوله في سلطة فواكه طازجة، أو كثمرة فاكهة بمفردها
العين ليست نافذة فقط لروحك ولكن للتعمق في العالم كله، لذا فأنت بحاجة دائمًا إلى أطعمة غنية ببعض العناصر الغذائية المهمة من أجل الحفاظ على صحة العينين، فالعين من أكثر الأعضاء الحساسة في جسم الإنسان، وتتأثر بكثير من عوامل الحياة مثل التغذية السيئة والتدخين، بجانب قضاء وقت طويل أمام التليفزيون أو هواتفنا المحمولة، كما أن فاعليتها تقل بشكل طبيعي عند التقدم في العمر، وقد يصعب عليك قراءة الكتب التي تحبها، إن لم تستخدم نظارة للقراءة، أو الذهاب للعمل والغوص، نقلًا عن "dailyhealthpost".
النظر ليس شيئًا هينًا لتقوم بخسارته فلن تستطيع تعويضه مرة أخرى، ولكن عليك أن تتعرف على الأسباب المؤدية إلى التدهور على المدى البعيد:
الضمور البقعي
إعتام عدسة العين
إصابات العين
عيوب خلقية
يتميز ضعف البصر بأنه:
فقدان حدة البصر (عدم القدرة على رؤية الأشياء بوضوح)
عدم القدرة على رؤية مساحات كبيرة
عدم
النظر ليس شيئًا هينًا لتقوم بخسارته فلن تستطيع تعويضه مرة أخرى، ولكن عليك أن تتعرف على الأسباب المؤدية إلى التدهور على المدى البعيد:
الضمور البقعي
إعتام عدسة العين
إصابات العين
عيوب خلقية
يتميز ضعف البصر بأنه:
فقدان حدة البصر (عدم القدرة على رؤية الأشياء بوضوح)
ومن أجل حماية العينين من آثار التقدم في العمر، عليك إدراج الأطعمة الآتية من أجل الحفاظ على حدة النظر:
عدم القدرة على رؤية مساحات كبيرة
عدم القدرة على النظر إلى الضوء
رؤية مزدوجة
تشويه بصري
الصعوبات الحسية
1-الجزر
ينضم إلى عائلة الخضراوات المفيدة التي يحتاجها الجسم باستمرار، وعندما نقول كلمة جذر أول ما يأتي في مخيلتنا مقولة "الجذر يقوي النظر"، ليست أكذوبة أو كلمة دارجة، فهو يحتوي على كميات كبيرة من البيتا كاروتين، وهو أحد مضادات الأكسدة المهمة الغنية بنسبة كبيرة من فيتامين A، فتناول جزرة واحدة يمنح الجسم بما يقرب من 200% من فيتامين A المتطلب يوميا، إضافة إلى وجود بعض الدراسات التي توضح أن البيتا كاروتين مع الزنك وفيتامين C،A والنحاس، جميعهم يعملون على التقليل من الإبطاء من الضمور البقعي.
2-الخس
ربما تعتقد أن الخضراوات الورقية مثل السبانخ والقرنبيط والسلق يجب تناولها بشكل مستمر، فالخس يعتبر مصدرا جيدا لفيتامين A، إضافة إلى الألياف الغذائية التي تتميز بانخفاض معدل السعرات الحرارية، لذا يمكنك وضعه في السلطة بشكل يومي.
3-البطاطا الحلوة
تشبه كثيرًا الجزر في الفوائد، فهي تحتوي على مضاد مهم من الأكسدة وهو البيتا كاروتين، فكوب واحد من البطاطا الحلوة يحتوي على أكثر من 7% من القيمة اليومية المتطلبة لفيتامين A، كما أنها تعمل على التعزيز من خلايا العين، وتحميها من التلف.
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4-الفلفل الأحمر
الفلفل الأحمر مفيد بشكل لا يصدق لعينيك، فهو لذيذ ومليء بفيتامين C وE، ومصدر كبير لفيتامين A أيضًا.
5-اللبن
يحتوي اللبن على فيتامين D وA، إضافة إلى وجود معدلات عالية من البروتين، ونظرًا لأنه يحتوي على الدهون، فيمكن أن يساعد جسمك على امتصاص بعض هذه العناصر الغذائية المهمة.
6-القرنبيط
يحتوي على معدلات عالية من فيتامين (A، K، C)، إضافة إلى أنه غني بالبروتين، ومن أجل استهلاكه بطريقة سهلة يمكن تناوله كعصير، أو في الشوربة والسلطات.
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7-الكنتالوب
يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة، فتناول القليل منه يجعلك تحصل على ما يقرب من 100% من القيمة اليومية لفيتامين A، ويمكنك تناوله أيضًا في سلطة فواكه طازجة.
8-الفلفل الأحمر
يشبه بهارات البابريكا كثيرًا، ويعتبر أحد الأطعمة المفيدة لصحة العينين؛ وذلك لأنه غني بعدة فيتامينات مسئولة بشكل كبير عن الحفاظ على صحة العينين (C، E، A).
9-اللفت الأخضر
إذا كنت تزرع اللفت في حديقتك، فتأكد من عدم التخلص من أوراقها، فنصف كوب من اللفت هو كل ما تحتاجه للحصول على القيمة اليومية لفيتامين A.
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