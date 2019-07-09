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الفلفل الأحمر واللفت.. أطعمة تحافظ على عينيك

تناول القليل من الكنتالوب يجعلك تحصل على ما يقرب من 100% من القيمة اليومية لفيتامين A، ويمكنك تناوله في سلطة فواكه طازجة، أو كثمرة فاكهة بمفردها
تحرير:إسراء سليمان ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
أطعمة لحماية العينين
أطعمة لحماية العينين
العين ليست نافذة فقط لروحك ولكن للتعمق في العالم كله، لذا فأنت بحاجة دائمًا إلى أطعمة غنية ببعض العناصر الغذائية المهمة من أجل الحفاظ على صحة العينين، فالعين من أكثر الأعضاء الحساسة في جسم الإنسان، وتتأثر بكثير من عوامل الحياة مثل التغذية السيئة والتدخين، بجانب قضاء وقت طويل أمام التليفزيون أو هواتفنا المحمولة، كما أن فاعليتها تقل بشكل طبيعي عند التقدم في العمر، وقد يصعب عليك قراءة الكتب التي تحبها، إن لم تستخدم نظارة للقراءة، أو الذهاب للعمل والغوص، نقلًا عن "dailyhealthpost".
النظر ليس شيئًا هينًا لتقوم بخسارته فلن تستطيع تعويضه مرة أخرى، ولكن عليك أن تتعرف على الأسباب المؤدية إلى التدهور على المدى البعيد: الضمور البقعي إعتام عدسة العين إصابات العين عيوب خلقية يتميز ضعف البصر بأنه: فقدان حدة البصر (عدم القدرة على رؤية الأشياء بوضوح) عدم القدرة على رؤية مساحات كبيرة  عدم
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اخطاء-لا تفعلها-في-الدايت

عدم تناول المياه.. أخطاء تفعلها في الصباح

الوقت المثالي لتناول وجبة الإفطار هو الساعات الأولى من الصباح، أي من الساعة 9 إلى 11، ولكن في هذه الفترة قد تقوم بارتكاب العديد من الأخطاء الصحية التي تضر بطعامك. وجبة الإفطار هي أول مصدر للطاقة يدخل جسمك بعد عدة ساعات من النوم والامتناع عن الطعام، لذا كن حريصًا على أن تكون قائمة الإفطار غنية بالفيتامينات (الفواكه والخضراوات) والمعادن (البيض والخبز مع كوب من اللبن)، ولكن الروتين في بعض الأحيان يجعلك تميل إلى تغيير أسلوب حياتك وتناول طعام منخفض من حيث الفوائد، نقلًا عن "timesofindia".
الوقت الصحيح لتناول الفواكه

في الصباح أم المساء أفضل.. متى يجب تناول الفواكه؟

نتناول الفواكه دائما فى وجبة العشاء أو كـ"سناك" بين الوجبات، فهي بمنزلة فترة الترويح عن النفس؛ نظرا لأنها تحتوي على معدلات معتدلة من السكريات، فهي تمدنا بمستويات عالية من الطاقة. وتتنوع الفواكه حسب فصول السنة، ففي فصل الصيف تجد الفراولة والعنب الأحمر والأصفر والموز والبطيخ والأناناس والخوخ تحتل مكانة كبيرة، بجانب أنها غنية بالفيتامينات والمعادن المهمة التي يحتاج إليها الجسم، وفي فصل الشتاء تظهر الفواكه المليئة بفيتامين (C)؛ مثل البرتقال واليوسفي والتفاح والرمان. وذلك نقلا عن "times of india".
التين

التين فاكهة مميزة لمرضى الأنيميا والسكر

التين من الفاكهة الصيفية المفيدة التي لا يعرف الكثير منا فوائدها، فهو يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات الهامة، ومنها فيتامينا أ وب، إضافة إلى بعض المواد المضادة للأكسدة وأيضًا أحماض دهنية أوميجا 3، كما يساعد التين في علاج الكثير من الأمراض والوقاية من الإصابة ببعضها، فالثمرة الناضجة من التين تحتوي على نحو 14% من وزنها سكريات و1.5% من وزنها بروتينات، بالإضافة إلى نسبة مرتفعة جدا من فيتامين أ وفيتامين ج وحمض جلوتاميك، وبعض الأملاح المختلفة، مثل الفسفور والكالسيوم والبوتاسيوم، في السطور التالية نشرح لك الفوائد الصحية للتين.
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فوائد-عصير-القرنبيط

يساعد على فقدان الوزن.. ما فوائد عصير القرنبيط؟

مثلما تحتوي الخضراوات الورقية على الكثير من الفوائد، فإن العصائر خضراء اللون غنية أيضًا بالكثير من العناصر الرائعة. لم يحصل القرنبيط على شهرة كبيرة بين الخضراوات الغنية بكميات كبيرة من الألياف، على الرغم من أنه يعمل على تقوية العظام، ومضاد جيد للالتهابات، ومن ثم فهو يحمي من أمراض القلب، ويمكن تناوله أيضًا في صورة عصير منعش وصحي، وستحصل على مزيد من الفوائد؛ لذا يجب إدراجه في نظامك الغذائي للمساعدة في فقدان الوزن بشكل سريع وصحي. وذلك نقلا عن "times of india".
زيت بذور الجذر

التخلص من سموم الجسم.. تعرف على فوائد زيت الجزر

من أجمل العادات الصحية في حياتنا هي الاعتماد على الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون وزيت اللوز وزيت جوز الهند، ومن هذه الزيوت أيضا زيت بذور الجزر، قد لا تكون له شهرة كبيرة، لكنه يتميز بالكثير من الفوائد الصحية، فالجزر بشكل عام يشتهر بكثير من الفوائد، ونظرا لأن هذا الزيت يعد مشتقا من الجزر المجفف فهو يحمل أيضا كثيرا من الفوائد؛ فعلى سبيل المثال هو مضاد للأكسدة ومضاد للسرطان ومزيل للسموم، كما أنه غني ببعض المعادن والفيتامينات المهمة؛ مثل فيتامين A والكاروتين، وكل منهما مهم بشكل كبير لصحة العينين، إضافةً إلى فاعلية كليهما كمضاد للأكسدة.
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