الفلفل الأحمر واللفت.. أطعمة تحافظ على عينيك

تناول القليل من الكنتالوب يجعلك تحصل على ما يقرب من 100% من القيمة اليومية لفيتامين A، ويمكنك تناوله في سلطة فواكه طازجة، أو كثمرة فاكهة بمفردها

تحرير:إسراء سليمان ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

أطعمة لحماية العينين

العين ليست نافذة فقط لروحك ولكن للتعمق في العالم كله، لذا فأنت بحاجة دائمًا إلى أطعمة غنية ببعض العناصر الغذائية المهمة من أجل الحفاظ على صحة العينين، فالعين من أكثر الأعضاء الحساسة في جسم الإنسان، وتتأثر بكثير من عوامل الحياة مثل التغذية السيئة والتدخين، بجانب قضاء وقت طويل أمام التليفزيون أو هواتفنا المحمولة، كما أن فاعليتها تقل بشكل طبيعي عند التقدم في العمر، وقد يصعب عليك قراءة الكتب التي تحبها، إن لم تستخدم نظارة للقراءة، أو الذهاب للعمل والغوص، نقلًا عن "dailyhealthpost".

النظر ليس شيئًا هينًا لتقوم بخسارته فلن تستطيع تعويضه مرة أخرى، ولكن عليك أن تتعرف على الأسباب المؤدية إلى التدهور على المدى البعيد: الضمور البقعي إعتام عدسة العين إصابات العين عيوب خلقية يتميز ضعف البصر بأنه: فقدان حدة البصر (عدم القدرة على رؤية الأشياء بوضوح) عدم القدرة على رؤية مساحات كبيرة عدم