إعلان موعد افتتاح المرحلة الثالثة لمترو الخط الثالث

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص

مترو الأنفاق الخط الثالث - صورة أرشيفية

صرح عصام عبد القادر والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، بأنه سيتم افتتاح الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، في ديسمبر 2020 - 2021، موضحا أن الخط الثالث، يتم تنفيذه مع مجموعة من الشركات المصرية والفرنسية، في إطار سلسلة المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الفرنسي.من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن تكلفة الخط الثالث تبلغ 90 مليار جنيه، موضحا أن جزء من هذا الخط والذي سيخدم محافظة الجيزة بالكامل تصل تكلفته إلى 30 مليار جنيه.

وذكر مدبولي، في تصريح صحفي، عقب إطلاق إشارة العمل لمكينة الحفر بمحطة جمال عبد الناصر، اليوم الثلاثاء، أن الشركات المصرية تمتلك القدرة على الدخول في المشروعات الكبرى لتصبح جميعها بأيادي مصرية، مؤكدا أن الدولة تضع في الاعتبار أن المشروع الذي تدخل فيه تنفذه حتى النهاية. وبدأت الإدارة العامة لمترو الأنفاق،