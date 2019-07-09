انتحار سائق توكتوك بسبب حالة اكتئاب في شبرا الخيمة

تحرير:هيثم بطاح ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص

جثة - أرشيفية

أقدم سائق "توكتوك" بمنطقة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية على التحلص من حياته، إذ شنق نفسه في صالة الشقة محل سكنه إلى أن أكتشف شقيقه الواقعة وأبلغ الشرطة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد ورود بلاغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من المدعو "مصطفى م ع - 35 عاما - سائق توك توك" ومقيم عزبة بدران – دائرة القسم، بقيام شقيقه "محمود - 25 عاما - سائق توك توك" ومقيم ذات العنوان، بالانتحار شنقا داخل شقته.

على الفور، انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم -برئاسة المقدم محمد الشاذلي- إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين عدم وجود آثار كسر أو بعثره بمحتويات الشقة ووجود جثة المتوفى بالصالة معلقة بشال قماش أبيض اللون معلق أحد طرفية برقبته والأخر بماسورة الغاز المارة بصالة الشقة ويرتدي كامل ملابسه ووجود جميع متعلقاته