جريمة

انتحار سائق توكتوك بسبب حالة اكتئاب في شبرا الخيمة

تحرير:هيثم بطاح ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
أقدم سائق "توكتوك" بمنطقة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية على التحلص من حياته، إذ شنق نفسه في صالة الشقة محل سكنه إلى أن أكتشف شقيقه الواقعة وأبلغ الشرطة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد ورود بلاغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من المدعو "مصطفى م ع - 35 عاما - سائق توك توك" ومقيم عزبة بدران – دائرة القسم، بقيام شقيقه "محمود - 25 عاما - سائق توك توك" ومقيم ذات العنوان، بالانتحار شنقا داخل شقته.
على الفور، انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم -برئاسة المقدم محمد الشاذلي- إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين عدم وجود آثار كسر أو بعثره بمحتويات الشقة ووجود جثة المتوفى بالصالة معلقة بشال قماش أبيض اللون معلق أحد طرفية برقبته والأخر بماسورة الغاز المارة بصالة الشقة ويرتدي كامل ملابسه ووجود جميع متعلقاته
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حادثة-توك-توك

تصادم توكتوك بموتوسيكل في بني سويف.. وإصابة 7 أشخاص

أصيب 7 أشخاص، بينهم 4 من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم "توكتوك" مع دراجة بخارية بالقرب من كمين سمسطا القديم جنوب غرب محافظة بني سويف، وتم نقلها إلى المستشفى. تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمسطا، يفيد بوقوع حادث تصادم توك توك مع دراجة بخارية بالقرب من كمين سمسطا القديم، ووجه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم نقل المصابين بـ3 سيارات إسعاف.
انقلاب سيارة ترحيلات

انقلاب سيارة على «زراعي» قها.. وتعطل حركة المرور

انقلبت سيارة نقل محملة بالأخشاب صباح اليوم، في نزلة كوبري قها بطريق مصر _ الإسكندرية الزراعي بمحافظة القليوبية، دون وقوع إصابات أو وفيات، وتمكنت أجهزة مجلس المدينة من رفع السيارة وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى. تلقت أجهزة مجلس مدينة قها إخطارا بوقوع حادث مروري في منزل كوبري قها 2 على الطريق الزراعي، وانتقلت المهندسة أمل فوزي رئيس مجلس المدينة لموقع الحادث، وقامت أجهزة المجلس برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها والتحفظ على السيارة لاتخاذ اللازم.
محاكمة لجين

«اقتحام الحدود وحريق محطة مصر».. أبرز محاكمات اليوم

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، عددًا من المحاكمات الهامة، اليوم الثلاثاء، أبرزها إعادة محاكمة 28 متهمًا بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، ومحاكمة 14 متهمًا بقضية أحداث محطة مصر، بالإضافة إلى محاكمة أبو العلا مكي، عضو مجلس نقابة المحامين الفرعية شمال القاهرة، والمتهم بقضية أحداث قسم شرطة أول مدينة نصر، والتي وقعت في شهر يوليو عام 2012؛ وترأس سامح عاشور، نقيب المحامين، في الجلسة الماضية، هيئة الدفاع عن أبو العلا مكي، وطلب "عاشور" خلال جلسات القضية بضم دفتر أحوال القسم لأيام 5 و6 و7 يوليو عام 2012، وهي الأيام التي شهدت الواقعة.
طفل-مقتول-جثة-قتل-الاطفال

ربة منزل تخنق طفلا وتلقيه في الترعة انتقاما من والده

نجح ضباط مباحث مديرية أمن البحيرة اليوم الإثنين، في كشف غموض حادث العثور على جثة طفل عمره 3 سنوات مخنوق بحبل وملقى في الترعة بقرية منشية المغازي التابعة لمركز المحمودية، وتبين أن وراء الحادث ربة منزل جارة المجني عليه قامت بقتله لاتهام والده لها بالسرقة فانتقمت منه، وعثر الأهالي على جثة طفل عمره 3 سنوات بترعة القرية المشار إليها قرية، وتم انتشال الجثة ونقلها لمستشفى المحمودية العام تحت تصرف النيابة، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة والطب الشرعي، لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة، وتحرر المحضر رقم 3058 إداري المحموديه لسنة 2019.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

ضبط المتهمين بقتل محامٍ وإصابة زميله في شبرا الخيمة

24 ساعة من أعمال البحث والتحري احتاجها رجال الشرطة للإيقاع بالمتهمين بقتل محامٍ وإصابة آخر بمركز شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، وذلك على أثر قيامهما بضبط بلطجية قاموا بسرقة مكتب أحدهما، فقاموا بإطلاق نيران عليهما، ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيقات، وتوصلت تحريات المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، إلى المتهمين المتورطين في الواقعة، وأمكن ضبط اثنين منهم وملاحقة آخرين، وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.
جثة (3)

مقتل محامٍ وإصابة زميله على أيدي لصوص في شبرا الخيمة

قُتل محامٍ وأصيب آخر، اليوم السبت، على أثر قيامهما بضبط بلطجية قاموا بسرقة مكتب أحدهما، فقاموا بإطلاق نيران عليهما، ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بوفاة وإصابة محاميين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية؛ لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.
كلب

كلاب ضالة تهاجم طفلا وتمزقه في شبرا الخيمة (صور)

هاجمت كلاب ضالة، اليوم الخميس، طفلا فى أحد شوارع منطقة بيجام بشبرا الخيمة وعقرته في عدة مناطق متفرقة من جسده، ونجح بعض الأهالي في تخليصه من بين أنياب الكلاب، وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطرة. تلقى حى غرب شبرا الخيمة بلاغًا من بعض المواطنين بهجوم مجموعة كلاب ضالة على طفل يدعى "عبد الرحمن أشرف- 14 عامًا" وإصابته بجروح وعقرات بالغة، وتم نقله إلى مستشفى حميات العباسية، وتم حجزه للعلاج وسط حالة من الاستياء والغضب بين المواطنين بسبب انتشار الكلاب الضالة بأعداد كبيرة في الشوارع بشكل يهدد حياتهم وحياة أبنائهم.
شنق

انتحار شاب لمروره بحالة «اكتئاب» في الشرقية

أقدمَّ شاب، في نهاية العقد الثاني من العمر، على التخلص من حياته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ بعدما شنقَّ نفسه داخل غرفة نومه بمنزل أسرته بقرية «السعدية» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، فيما أفادت التحريات الأولية بأنه كان يُعاني من حالة اكتئاب جراء إصابته بمرض نفسي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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