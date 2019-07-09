نابولي يستعد لإتمام صفقة خاميس اليوم

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ ص

خاميس رودريجز

سافر كريستيانو جينتولي، المدير الرياضي لنادي نابولي إلى العاصمة الإسبانية مدريد من أجل إنهاء التعاقد مع النجم الكولومبي خاميس رودريجز لاعب ريال مدريد الإسباني، ويطالب الفريق الملكي بالحصول على 42 مليون يورو للتفريط في خدمات لاعبه، إلا أن نابولي يرغب في ضم النجم الكولومبي على سبيل الإعارة، مع وضع بند في العقد يتيح للفريق الإيطالي ضمه بصورة نهائية لاحقًا، وسبق أن صرح مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي عن خاميس: "فكرتنا هي اللعب بجودة عالية، وفريقنا اعتاد على تقديم هذا النوع من كرة القدم".

وأضاف أنشيلوتي حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "خاميس من اللاعبين الذين أعرفهم جيدًا والقادرين على توفير الكثير من الجودة، ولسوء الحظ، هو لا يوجد معنا في الفريق في تلك اللحظة". وحسب الصحيفة الإسبانية، من المنتظر أن يتم الإعلان عن تلك الصفقة اليوم الثلاثاء، خاصة أن ريال مدريد اتخذ قرار بيعه هذا

وأضاف أنشيلوتي حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "خاميس من اللاعبين الذين أعرفهم جيدًا والقادرين على توفير الكثير من الجودة، ولسوء الحظ، هو لا يوجد معنا في الفريق في تلك اللحظة".



وحسب الصحيفة الإسبانية، من المنتظر أن يتم الإعلان عن تلك الصفقة اليوم الثلاثاء، خاصة أن ريال مدريد اتخذ قرار بيعه هذا الصيف.



ويوجد خاميس حاليًا في عطلته الصيفية بعد انتهاء مشاركته في كوبا أمريكا مع منتخب بلاده كولومبيا، وينتظر نابولي وريال مدريد ووكيل أعماله خورخي مينديز التوصل إلى الاتفاق اليوم.



يذكر أن خاميس لعب في صفوف ريال مدريد من عام 2014 وحتى 2017، وتوج مع الفريق بلقبين في دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ لمدة موسمين على سبيل الإعارة.