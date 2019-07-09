رياضة

نابولي يستعد لإتمام صفقة خاميس اليوم

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ ص
خاميس رودريجز
خاميس رودريجز
سافر كريستيانو جينتولي، المدير الرياضي لنادي نابولي إلى العاصمة الإسبانية مدريد من أجل إنهاء التعاقد مع النجم الكولومبي خاميس رودريجز لاعب ريال مدريد الإسباني، ويطالب الفريق الملكي بالحصول على 42 مليون يورو للتفريط في خدمات لاعبه، إلا أن نابولي يرغب في ضم النجم الكولومبي على سبيل الإعارة، مع وضع بند في العقد يتيح للفريق الإيطالي ضمه بصورة نهائية لاحقًا، وسبق أن صرح مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي عن خاميس: "فكرتنا هي اللعب بجودة عالية، وفريقنا اعتاد على تقديم هذا النوع من كرة القدم".
وأضاف أنشيلوتي حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "خاميس من اللاعبين الذين أعرفهم جيدًا والقادرين على توفير الكثير من الجودة، ولسوء الحظ، هو لا يوجد معنا في الفريق في تلك اللحظة". وحسب الصحيفة الإسبانية، من المنتظر أن يتم الإعلان عن تلك الصفقة اليوم الثلاثاء، خاصة أن ريال مدريد اتخذ قرار بيعه هذا
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أحمد -حجازى

بعد موافقة برانكو.. حجازي يقترب من الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية اقتراب نادي أهلي جدة السعودي من إعلان التعاقد مع أحمد حجازي، مدافع المنتخب الوطني ونادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي. وذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن أهلي جدة سيعلن خلال ساعات توقيعه مع لاعبين دوليين، هما البوسني ألفيس ساريتش قادماً من فريق سوون سامسونج الكوري، بجانب أحمد حجازي. وأشارت إلى أن اختيار حجازي وساريتش جاء بعد عرض عدد من الملفات على الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني الجديد للأهلي، الذي فضل التعاقد مع الثنائي، ومن المنتظر أن يعلن النادي السعودي باقي تفاصيل صفقة انتقال اللاعبين خلال الساعات المقبلة.
هدف المحمدي‎ (2)

المحمدي يعتذر للجماهير عن الخروج المبكر من الكان

في أول تعليق له على الخروج المبكر للمنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وجه أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، والظهير الأيمن لنادي أستون فيلا الإنجليزي، رسالة للجماهير المصرية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وودع الفراعنة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت الماضي على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة، وهو ما ترتب عليه إقالة الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.
غانا وتونس الشوط الثانى وهدف وتونس (6)

تونس تحلم بتكرار سنياريو إيطاليا والبرتغال في الكان

نجح المنتخب التونسي في التأهل أمس الإثنين، إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعد التغلب على غانا بركلات الترجيح في دور الـ16، لتصل إلى دور الـ8 دون تحقيق أي انتصار في البطولة حتى الآن بعد التعادل في كل مباريات دور المجموعات أمام أنجولا ومالي وموريتانيا، لتعيد إلى الأذهان سيناريو البرتغال في يورو 2016، ففي ذلك اليورو تعادلت البرتغال في دور المجموعات مع كل من المجر وأيسلندا والنمسا، وتأهلت ضمن أفضل ثوالث، وفي دور الـ16 تخطت كرواتيا بهدف نظيف في الوقت الإضافي، قبل أن تطيح ببولندا بركلات الترجيح في ربع النهائي.
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كولومبيا

خاميس: كرة القدم غير عادلة ولم نستحق الخروج

أعرب النجم الكولومبي خاميس رودريجز عن أسفه الشديد لخروج منتخب بلاده من ربع نهائي كوبا أمريكا فجر اليوم، بالخسارة أمام تشيلي حاملة لقب آخر نسختين بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب كورينثيانز أرينا، لتودع كولومبيا البطولة دون التعرض لأي هزيمة أو حتى تستقبل شباكها أي أهداف، وقال خاميس عقب المباراة: "كرة القدم غير عادلة، يمكن للجميع التفكير والنظر إلى الأرجنتين التي كانت ميتة، والآن توجد في نصف النهائي، أما كولومبيا التي قدمت أمورا رائعة، فودعت البطولة".
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والد خاميس رودريجز متحمس لانتقال نجله إلى نابولي

يرى ويلسون خاميس رودريجز بيدويا، والد صانع ألعاب ريال مدريد خاميس رودريجز، أن الخيار الأفضل لنجله هو الانتقال إلى فريق نابولي الإيطالي هذا الصيف، إذ يمكن للنجم الكولومبي حينها العمل من جديد مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وهو المدرب الذي تعاقد معه في صفوف ريال مدريد في صيف 2014، كما تعاقد معه على سبيل الإعارة في صفوف بايرن ميونيخ عام 2017، وقال والد رودريجز في هذا الشأن: "خاميس يكنّ الكثير من الاحترام لأنشيلوتي، نظرًا لمعرفة الأخير بقيمته وكيفية تقديرها".
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نابولي يحاول ضم خاميس برقم مارادونا المحجوب

يحاول نابولي إقناع النجم الكولومبي خاميس رودريجز بالانضمام إلى الفريق من خلال منحه الرقم 10، ذلك القميص التاريخي الذي حجبه الفريق عن جميع اللاعبين منذ أن ارتداه أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، ويضع نابولي التعاقد مع رودريجز كأولوية قصوى في الميركاتو الصيفي الجاري، ويرغب الفريق الإيطالي في إقناع رودريجز بأن يكون أسطورة الفريق الجديد، بعد مارادونا الذي قاد نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي مرتين وكأس إيطاليا مرة واحدة وكأس الاتحاد الأوروبي مرة واحدة، قبل أن يرحل في عام 1991 بعد 7 سنوات قضاها في صفوف الفريق.
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خاميس رودريجز: لا أملك قرار البقاء في ريال مدريد

تحدث النجم الكولومبي خاميس رودريجز عن مستقبله مشيرًا إلى أن القرار الأخير بيد إدارة ريال مدريد وليس بيده، منوها بوجود القليل من الأشخاص في قلعة سانتياجو بيرنابيو الذين يملكون القوة لاتخاذ هذا القرار، وقال خاميس في هذا الشأن بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في الوقت الحالي أفكر في كوبا أمريكا فقط، ولا أعرف ما وجهتي المقبلة، القرار يتوقف بيد النادي فقط، وأعتقد أن هناك بعض الأشخاص داخل النادي الذين يتخذون الكثير من القرارات ولا يمكنني فعل أي شيء تجاههم"، وعند سؤاله عما إذا كان تحدث مع زيدان حول موقفه، أكد النجم الكولومبي أنه لم يتحدث معه.
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