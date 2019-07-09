جريمة

انقلاب سيارة على «زراعي» قها.. وتعطل حركة المرور

تحرير:هيثم بطاح ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص
انقلاب سيارة - أرشيفية
انقلاب سيارة - أرشيفية
انقلبت سيارة نقل محملة بالأخشاب صباح اليوم، في نزلة كوبري قها بطريق مصر _ الإسكندرية الزراعي بمحافظة القليوبية، دون وقوع إصابات أو وفيات، وتمكنت أجهزة مجلس المدينة من رفع السيارة وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى. تلقت أجهزة مجلس مدينة قها إخطارا بوقوع حادث مروري في منزل كوبري قها 2 على الطريق الزراعي، وانتقلت المهندسة أمل فوزي رئيس مجلس المدينة لموقع الحادث، وقامت أجهزة المجلس برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها والتحفظ على السيارة لاتخاذ اللازم.
وكشف تقرير رسمي أعدته إدارة الصحة والسلامة المهنية بمديرية الصحة بالقليوبية استقبال نحو 9 آلاف مصاب من الحوادث المرورية بالطرق خلال عام 2018، وذلك على مستوى 8 مستشفيات مركزية وعامة بالمحافظة. وأظهر التقرير أن طريق "مصر إسكندرية الزراعي" والطريق الحر "بنها - شبرا الخيمة" و"شبين القناطر - قليوب"، الأعلى
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حادثة-توك-توك

تصادم توكتوك بموتوسيكل في بني سويف.. وإصابة 7 أشخاص

أصيب 7 أشخاص، بينهم 4 من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم "توكتوك" مع دراجة بخارية بالقرب من كمين سمسطا القديم جنوب غرب محافظة بني سويف، وتم نقلها إلى المستشفى. تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمسطا، يفيد بوقوع حادث تصادم توك توك مع دراجة بخارية بالقرب من كمين سمسطا القديم، ووجه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم نقل المصابين بـ3 سيارات إسعاف.
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انتحار سائق توكتوك بسبب حالة اكتئاب في شبرا الخيمة

أقدم سائق "توكتوك" بمنطقة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية على التحلص من حياته، إذ شنق نفسه في صالة الشقة محل سكنه إلى أن أكتشف شقيقه الواقعة وأبلغ الشرطة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد ورود بلاغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من المدعو "مصطفى م ع - 35 عاما - سائق توك توك" ومقيم عزبة بدران – دائرة القسم، بقيام شقيقه "محمود - 25 عاما - سائق توك توك" ومقيم ذات العنوان، بالانتحار شنقا داخل شقته.
محاكمة لجين

«اقتحام الحدود وحريق محطة مصر».. أبرز محاكمات اليوم

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، عددًا من المحاكمات الهامة، اليوم الثلاثاء، أبرزها إعادة محاكمة 28 متهمًا بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، ومحاكمة 14 متهمًا بقضية أحداث محطة مصر، بالإضافة إلى محاكمة أبو العلا مكي، عضو مجلس نقابة المحامين الفرعية شمال القاهرة، والمتهم بقضية أحداث قسم شرطة أول مدينة نصر، والتي وقعت في شهر يوليو عام 2012؛ وترأس سامح عاشور، نقيب المحامين، في الجلسة الماضية، هيئة الدفاع عن أبو العلا مكي، وطلب "عاشور" خلال جلسات القضية بضم دفتر أحوال القسم لأيام 5 و6 و7 يوليو عام 2012، وهي الأيام التي شهدت الواقعة.
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ربة منزل تخنق طفلا وتلقيه في الترعة انتقاما من والده

نجح ضباط مباحث مديرية أمن البحيرة اليوم الإثنين، في كشف غموض حادث العثور على جثة طفل عمره 3 سنوات مخنوق بحبل وملقى في الترعة بقرية منشية المغازي التابعة لمركز المحمودية، وتبين أن وراء الحادث ربة منزل جارة المجني عليه قامت بقتله لاتهام والده لها بالسرقة فانتقمت منه، وعثر الأهالي على جثة طفل عمره 3 سنوات بترعة القرية المشار إليها قرية، وتم انتشال الجثة ونقلها لمستشفى المحمودية العام تحت تصرف النيابة، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة والطب الشرعي، لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة، وتحرر المحضر رقم 3058 إداري المحموديه لسنة 2019.
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انقلاب سيارة مواد بترولية أعلى دائري المريوطية (صور)

أدى انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية في المريوطية، أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من مناطق الهرم ومتجه إلى محور 26 يوليو، إلى ظهور كثافات مرورية. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغًا بتباطؤ حركة السير على الطريق الدائري القادم من الهرم، بسبب زيادة الأحمال التي نتجت عن حادث انقلاب سيارة مواد بترولية في المريوطية، ما أدى لتوقف حركة المرور أمام المتجه إلى محور صفط اللبن، وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل الواقعة لتنظيم الحركة المرورية، وإعادتها إلى طبيعتها.
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مصرع 3 عمال وإصابة 10 في انقلاب سيارة بسانت كاترين

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل يستلقها الضحايا، تابعة لإحدى شركات المقاولات، انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين، بينما انتقلت القيادات المرورية لتسيير حركة الطريق. الحادثة تلقى بها اللواء أحمد عقيل مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا من الخدمات المرورية بالطريق، على الفور انتقل رئيس مباحث سانت كاترين إلى مكان الحادث، وتبين مصرع 3 أشخاص هم كل من (رمضان سعد فراج، 26 سنة، وعيد شوقى مرزوق، 32 سنة من البحيرة، ومحمد سعد مصطفى، 34 سنة من البحيرة).
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إصابات وأزمة مرورية بسبب انقلاب سيارة بطريق الفيوم

تسبب انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر الفيوم الصحراوي، اليوم الأحد، بعد محطة الرسوم بـ3 كيلو في اتجاه الفيوم، في أزمة مرورية كبيرة تطلبت التدخل من قبل قوات الحماية المدنية وإدارة المرور، وتمكنوا من إزالة آثار الحادث وتخليص الطريق من الإشغالات وتسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية بطول الطريق محل الحادث، فيما نتج عن الحادث إصابة ثلاثة مواطنين من بينهم قائد السيارة والذى نفى وجود شبهة جنائية، مؤكدًا أن السبب فى انقلاب السيارة اختلال عجلة القيادة بين يديه بعد انفجار الإطارات الأمامية.
حادث- تصادم- سيارتين- و-توك- توك (4)

انقلاب فنطاس «صابون» يغلق الطريق الدائري ناحية بهتيم

شهد الطريق الدائري بمنطقة بهتيم فى شبرا الخيمة بقليوب، انقلاب تريلا نقل "فنطاس" أعلى الطريق فى الاتجاه إلى مسطرد، وتسبب الحادث وانقلاب السيارة فى سقوط حمولة الفنطاس على الأرض، وكان محملًا بالصابون السائل، مما تسبب فى صعوبة التعامل مع الموقف، وصعوبة تحريك السيارات بمكان الحادث، وانتقلت قوات الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، للتعامل مع الموقف وتسيير حركة السيارات، وأعلنت القوات غلق الطريق للحفاظ على قائدي السيارات ومنع الحوادث بعدما أصبح الأسفلت زلقًا.
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