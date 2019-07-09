انقلاب سيارة على «زراعي» قها.. وتعطل حركة المرور

تحرير:هيثم بطاح ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص

انقلاب سيارة - أرشيفية

انقلبت سيارة نقل محملة بالأخشاب صباح اليوم، في نزلة كوبري قها بطريق مصر _ الإسكندرية الزراعي بمحافظة القليوبية، دون وقوع إصابات أو وفيات، وتمكنت أجهزة مجلس المدينة من رفع السيارة وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى. تلقت أجهزة مجلس مدينة قها إخطارا بوقوع حادث مروري في منزل كوبري قها 2 على الطريق الزراعي، وانتقلت المهندسة أمل فوزي رئيس مجلس المدينة لموقع الحادث، وقامت أجهزة المجلس برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها والتحفظ على السيارة لاتخاذ اللازم.

وكشف تقرير رسمي أعدته إدارة الصحة والسلامة المهنية بمديرية الصحة بالقليوبية استقبال نحو 9 آلاف مصاب من الحوادث المرورية بالطرق خلال عام 2018، وذلك على مستوى 8 مستشفيات مركزية وعامة بالمحافظة. وأظهر التقرير أن طريق "مصر إسكندرية الزراعي" والطريق الحر "بنها - شبرا الخيمة" و"شبين القناطر - قليوب"، الأعلى