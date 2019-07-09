تصادم توكتوك بموتوسيكل في بني سويف.. وإصابة 7 أشخاص

تحرير:محمد حفيظ ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص

تصادم - صورة أرشيفية

أصيب 7 أشخاص، بينهم 4 من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم "توكتوك" مع دراجة بخارية بالقرب من كمين سمسطا القديم جنوب غرب محافظة بني سويف، وتم نقلها إلى المستشفى. تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمسطا، يفيد بوقوع حادث تصادم توك توك مع دراجة بخارية بالقرب من كمين سمسطا القديم، ووجه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم نقل المصابين بـ3 سيارات إسعاف.

وتبين أن المصابين هم "نادية جمعة صلاح - 32 عامًا - مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري"، و"بشرى محمود محمدين - 3 سنوات - مصابة بجروح وكدمات متفرقة"، و"محمد محمود محمدين - سنة - مصاب بجروح وكدمات متفرقة"، و"عزام محمود محمدين - 12 عامًا - مصاب بجروح وكدمات متفرقة"، و"أيمن محمد فراج - 33 عامًا - مصاب اشتباه