رياضة

المحمدي يعتذر للجماهير عن الخروج المبكر من الكان

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص
أحمد المحمدي
أحمد المحمدي
في أول تعليق له على الخروج المبكر للمنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وجه أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، والظهير الأيمن لنادي أستون فيلا الإنجليزي، رسالة للجماهير المصرية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وودع الفراعنة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت الماضي على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة، وهو ما ترتب عليه إقالة الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.
وكتب أحمد المحمدي: "أعتذر لكل الناس علي الخروج المبكر من كأس الأمم الإفريقية.. وبشكر كل الجماهير اللي كان ورانا وساندنا في كل وقت. وبالتوفيق في ما هو قادم". اعتذر لكل الناس علي الخروج المبكر من كأس الأمم الأفريقية. وبشكر كل الجماهير اللي كان ورانا وساندنا في كل وقت. وبالتوفيق في ما هو قادم —
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بعد موافقة برانكو.. حجازي يقترب من الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية اقتراب نادي أهلي جدة السعودي من إعلان التعاقد مع أحمد حجازي، مدافع المنتخب الوطني ونادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي. وذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن أهلي جدة سيعلن خلال ساعات توقيعه مع لاعبين دوليين، هما البوسني ألفيس ساريتش قادماً من فريق سوون سامسونج الكوري، بجانب أحمد حجازي. وأشارت إلى أن اختيار حجازي وساريتش جاء بعد عرض عدد من الملفات على الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني الجديد للأهلي، الذي فضل التعاقد مع الثنائي، ومن المنتظر أن يعلن النادي السعودي باقي تفاصيل صفقة انتقال اللاعبين خلال الساعات المقبلة.
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نابولي يستعد لإتمام صفقة خاميس اليوم

سافر كريستيانو جينتولي، المدير الرياضي لنادي نابولي إلى العاصمة الإسبانية مدريد من أجل إنهاء التعاقد مع النجم الكولومبي خاميس رودريجز لاعب ريال مدريد الإسباني، ويطالب الفريق الملكي بالحصول على 42 مليون يورو للتفريط في خدمات لاعبه، إلا أن نابولي يرغب في ضم النجم الكولومبي على سبيل الإعارة، مع وضع بند في العقد يتيح للفريق الإيطالي ضمه بصورة نهائية لاحقًا، وسبق أن صرح مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي عن خاميس: "فكرتنا هي اللعب بجودة عالية، وفريقنا اعتاد على تقديم هذا النوع من كرة القدم".
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تونس تحلم بتكرار سنياريو إيطاليا والبرتغال في الكان

نجح المنتخب التونسي في التأهل أمس الإثنين، إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعد التغلب على غانا بركلات الترجيح في دور الـ16، لتصل إلى دور الـ8 دون تحقيق أي انتصار في البطولة حتى الآن بعد التعادل في كل مباريات دور المجموعات أمام أنجولا ومالي وموريتانيا، لتعيد إلى الأذهان سيناريو البرتغال في يورو 2016، ففي ذلك اليورو تعادلت البرتغال في دور المجموعات مع كل من المجر وأيسلندا والنمسا، وتأهلت ضمن أفضل ثوالث، وفي دور الـ16 تخطت كرواتيا بهدف نظيف في الوقت الإضافي، قبل أن تطيح ببولندا بركلات الترجيح في ربع النهائي.
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أمونيكي: هذه ميزة لعب أمم إفريقيا في مصر

تحدث إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا، عن مواجهة السنغال في الجولة الأولى من منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
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كان 2019.. أرقام لا تفوتك من فوز مصر على زيمبابوي

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي أرقاما من اللقاء.
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صحف المغرب.. بين الافتتاح الأسطوري والفوز الباهت

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف المغربية؟
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انتصار الفراعنة والافتتاح في عيون الصحف التونسية

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف التونسية؟
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