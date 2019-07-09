المحمدي يعتذر للجماهير عن الخروج المبكر من الكان

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص

أحمد المحمدي

في أول تعليق له على الخروج المبكر للمنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وجه أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، والظهير الأيمن لنادي أستون فيلا الإنجليزي، رسالة للجماهير المصرية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وودع الفراعنة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت الماضي على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة، وهو ما ترتب عليه إقالة الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.

وكتب أحمد المحمدي: "أعتذر لكل الناس علي الخروج المبكر من كأس الأمم الإفريقية.. وبشكر كل الجماهير اللي كان ورانا وساندنا في كل وقت. وبالتوفيق في ما هو قادم". اعتذر لكل الناس علي الخروج المبكر من كأس الأمم الأفريقية. وبشكر كل الجماهير اللي كان ورانا وساندنا في كل وقت. وبالتوفيق في ما هو قادم —